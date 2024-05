La parcelaria Boya afecta a 147 familias, 2.058 hectáreas y 6.608 minifundios

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Junta de Castilla y León ha dado luz verde a la aprobación del Estudio Técnico Previo de la Concentración Parcelaria local de iniciativa privada para la localidad de Boya, localidad perteneciente al municipio de Mahíde.

La solicitud fue presentada al Director General de Producción Agropecuaria e Infraestructuras Agrarias de la Junta el día 16 de enero de 2023 por Florentino Gil Romero alcalde pedáneo de Boya en nombre del Ayuntamiento de Mahíde (donde es concejal) en representación de la agrupación de los propietarios: 60 dueños de fincas rústicas firmaron la petición para el reagrupamiento.

Boya ya había solicitado anteriormente, en 1993, la concentración parcelaria, pero nunca salió adelante y ello llevo a optar por la de Iniciativa Privada que puede acortar los plazos a cinco años.

La concentración parcelaria se configura como una de las herramientas para resolver las deficiencias estructurales detectadas en el Estudio Técnico Previo, –realizado por Elena Calvo Suárez y Jesús Calvo Arribas (ambos Ingenieros Técnicos Agrícolas)–, para conseguir entre otros objetivos "reunir las parcelas de cada propietario en un número lo más reducido posible de fincas de reemplazo, equivalentes en clase de tierra y cultivo al terreno que cada una aporte". El Grupo Auxiliar de Trabajo fue elegido el 31 de marzo de 2023.

Más de 22 kilómetros

La solicitud afecta a la totalidad del término situado en el entorno de la Sierra de la Culebra y del río Valdaya que abarca una superficie total de 2.073,96 hectáreas (equivalente al 19,03% de las 10.898,59 hectáreas del término municipal de Mahíde) que se hallan repartidas en 6.889 parcelas rústicas, en manos de 147 propietarios diferentes.

El perímetro afectado tiene una longitud de 22 kilómetros y 291 metros, limitando al Norte con Villardecievos y Cional, al Este con Villardeciervos, al Sur con Mahíde, San Pedro de las Herrerías y Pobladura de Aliste, y el Oeste con Codesal. Dentro de esta limitación se ha propuesto la exclusión de zonas colindantes con el casco urbano debido a la especialidad sensibilidad que pueden y suelen tener para las familias: 157.158,43 metros cuadrados (15,71 hectáreas).

Por otra parte se solicitará la inclusión del Monte de Utilidad Pública ubicado en Boya con el objetivo de mejorarlo y poder corregir errores cartográficos detectados por la Administración Local en su delimitación, superficie, geometría y solapamiento con parcelas privadas. El Monte de Utilidad Pública número 4 La Sierra cuenta con una superficie de 784,12 hectáreas. Su perímetro del Idecyl no concuerda con el reconocido sobre el terreno por el Ayuntamiento.

De esta manera la concentración va a afectar a 2.058,27 hectáreas y 6.608 minifundios. La media por propietario es de 14 hectáreas y 44,95 parcelas. La superficie media por parcela se sitúa en solamente 0,31 hectáreas lo que nos da idea del alto grado de fragmentación de las explotaciones y la escasa dimensión de las parcelas: auténticos minifundios donde se hace inviable la práctica agroganadera.

La reagrupación rústica traerá consigo reordenar los minifundios en solamente 515 fincas de reemplazo (de media 4 por propietario) y con una extensión de 3,50 hectáreas, frente a las 0.31 actuales, lo cual supondría un 12,83 de índice de reducción.

El pasto, la gran superficie

En lo referente al uso del suelo los terrenos destinados a pasto arbustivo son los predominantes en el término de Boya con una superficie de 960,85 hectáreas que son el equivalente al 50,38% de su total. A ello se suman 611,60 hectáreas ( (32,07%) de superficie forestal. Las corrientes de agua ocupan 17,97 hectáreas, mientras que la superficie arable es de sólo 4,32 hectáreas.

El Margen Bruto Agrario Anual se sitúa en 113.175,31 euros. Siendo como es Boya un paraíso en flora no es de extrañar que el sector más productivo sea el apícola (hay 417 colmenas) con 53.125 euros (único caso en la comarca alistana), seguido del vacuno (51 reses) con 30.895 euros; el porcino de ceba apenas genera 210 euros. Los pastizales de pastoreo generarían 11.159 euros. Con la concentración el Margen Bruto Agrario se incrementará hasta 135.810,37 euros (+22.636,06 euros).

Los caminos "se encuentran en un deficiente estado de conservación, encontrándose algunos prácticamente impracticables. El trazado se considera correcto en parte, ya que algunos dividen parcelas del mismo propietario, por lo que se podrán crear caminos de nuevo trazado, si bien no supondrán un porcentaje superior a los que discurran por los actualmente transitables".

La red de caminos proyectada abarcará un recorrido de 34 kilómetros y 126 metros y de ellos un 49,28% serán de trazado nuevo. La pendiente descendiente de los en los entronques con carreteras y cruces con los arroyos nunca será superior al 3 por ciento.

Dentro de la zona concentrable de Boya se halla la Vía Romana (XVII) de Astúrica-Braccara Augusta con una longitud de 117 kilómetros, de los cuales por dicho pueblo discurren 5 kilómetros y 244,79 metros.

Las Vías Romanas están consideradas BIC (Bienes de Interés Cultural) debido a su importancia histórica y arquitectónica: construidas por el Imperio Romano representan una parte significativa del patrimonio cultural además de ser testigos tangibles de la ingeniería romana y su avanzada infraestructura.

Por el termino cruza la linea ferroviaria 822 (zamora-La Coruña) con un recorrido por el término de 1.127,59 metros. Ejecutar la infraestructura rural de la concentración parcelaria de iniciativa privada de la Boya contará con un presupuesto base de licitación para su ejecución material mediante contrata de 800.148,15 euros.

La zona a concentrar "presenta un grave problema de regresión demográfica ocasionado por el desequilibrio territorial y el abandono progresivo de la agricultura por su bajo rendimiento, debido, entre otras causas, a la baja calidad del terreno y el alto grado de parcelación. La consecución por tanto de la fijación de población rural, especialmente de los jóvenes, y evitar la desertización demográfica a la que se ve abocada la zona, es en estos momentos la necesidad más urgente que demanda dicha zona".

Florentino Gil Romero, alcalde pedáneo de Boya y concejal de Mahide,ve la concentración parcelaria como algo vital: "Antaño la solicitamos pero tras más de veinte años la cosa no tenia visos de hacerse realidad, por lo cual optamos por solicitarla para Boya, La Torre y Mahide por Iniciativa Privara e intentar conseguirla en unos cinco años. Lo que más os urge es conseguir las fincas de remplazo porque Boya estamos dentro de la reserva regional de caza Sierra de la Culebra, la fauna nos acosa y si quieres hacer algo la única solución es vallar las fincas. El perímetro es provisional, puede modificarse. Lo bueno es que no haya polémicas, hay que aunar esfuerzos todos, no poner trabas, porque las trabas retrasan el proceso. La concentración parcelaria es vital para buscar nuevas alternativas como la ganadería extensiva, gente emprendedora que regrese sino los pueblos de Aliste se mueren".

La alta estima que las familias tienen de las zonas de cortineo (huertos) se debe a que son terrenos muy fértiles, especialmente las más cercanas al pueblo. Muchos de ellos tienen mejoras (pozos artesanos, frutales, casetas o parrales) por lo que hay que devolverlos a los propietarios que los aportan. El objetivo es que todas las familias sigan poseyendo huertos para la siembra de hortalizas.

