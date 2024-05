La polémica por la fecha del Mercado Medieval de Puebla de Sanabria

Los tres concejales del Grupo municipal Futuro y la concejala no adscrita en el Ayuntamiento de Puebla de Sanabria han solicitado un Pleno Extraordinario para modificar las fechas de celebración del Mercado Medieval del 15 de agosto al último fin de semana de julio o el primer fin de semana de agosto. En el escrito presentado ante el Registro municipal, este mismo jueves, señalan que en el Pleno de marzo se solicitó por los concejales “la toma en consideración del cambio de fechas” al ser una cuestión solicitada mayoritariamente por los vecinos.

Los concejales de Futuro y la concejala no adscrita solicitaron nuevamente por escrito una consulta popular para fijar las fechas, zanjada por el alcalde públicamente y directamente a los concejales que “mientras esté gobernando no van a cambiar”.

Ante la imposibilidad, como exponen los concejales, de cualquier tipo de negociación “por la inflexibilidad del actual equipo de Gobierno por alcanzar una acuerdo, desde Futuro nos hemos visto obligados a solicitar un pleno extraordinario para abordar este tema”. En el trascurso de la campaña electoral municipal “dijimos por activa y por pasiva que éramos partidarios de un cambio de fechas para la celebración del Mercado Medieval” pero con una consulta popular previa para conocer la opinión de los vecinos.

Tras las elecciones de 2023 y la constitución de la Corporación en junio “fuimos flexibles y entendimos que quizá no hubiera tiempo para cambiar las fechas” y se aceptó tácitamente la fecha del 15 de agosto. Un año después “es distinto porque el equipo de Gobierno del Ayuntamiento sabe desde el minuto uno nuestras intenciones de negociar un cambio de fecha”.

Este cambio, recoge el escrito de solicitud de Pleno, “no obedece a ningún capricho, ni a ninguna estrategia política. Desde Futuro entendemos que si ya de por sí, los servicios que ofrecemos habitualmente a nuestros vecinos, se encuentran desbordados el 15 de agosto, un incremento de población y una masificación de personas como la que se produce con el Mercado Medieval, hace de Puebla durante esas fechas, un pueblo caótico, donde muchos turistas y, sobre todo, muchos vecinos no son atendidos como se debiera”.

Los concejales hacen referencia a “la seguridad de los asistentes al Mercado” por la significativa afluencia, en relación al espacio urbano reducido donde se desarrolla, y “cualquier altercado serio podría tener fatales consecuencias.

El Grupo municipal de Futuro subraya que “somos partidarios de que haya Mercado Medieval, pero cuando quiera la mayoría de nuestros vecinos. Por eso no entendemos la cerrazón del equipo de Gobierno de este Ayuntamiento y en especial del Alcalde de no sentarse a negociar con el resto de la Corporación, cuando su grupo no tiene mayoría”.

