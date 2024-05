UPL pide el informe arqueológico del Puente Romano de Palacios a Vime

La Unión del Pueblo Leonés, UPL, ha solicitado el informe arqueológico para esclarecer los daños en el Puente Romano de Vime de Sanabria por las obras de instalación de la fibra óptica. La denuncia sobre daños en el Puente Romano de Vime, "ha obtenido una respuesta por parte del director general de patrimonio, que no despeja las dudas sobre la actuación llevada a cabo", indica UPL. Más bien añade alguna duda a mayores "realizando una exculpación de la posible negligencia empleando subterfugios banales".

Motivo por el cual desde UPL, con el fin de aclarar las posibles responsabilidades, ha procedido a solicitar que se le remita el expediente donde se emitía el correspondiente informe favorable y se autorizaba por tanto la obra a realizar. La formación entiende que "se debió denegar por el trazado propuesto, desde el momento en que se planteaba una excavación en el tablero de un puente romano. Todo ello en base a evitar que tanto la perforación, la remoción de tierras, como el uso de maquinaria pesada pudieran causar daños estructurales.

UPL cuestiona que desde la Comisión Territorial de Patrimonio Cultural de Zamora, recibida la solicitud de autorización, no se considerase un trazado alternativo, dadas las características especiales del viaducto, y que no plantearía mayores dificultades técnicas para su realización. En el improbable caso de que no existiera ese trazado alternativo “no se exigió una modificación del proyecto, para que los trabajos se realizarán mediante una canalización con las técnicas modernas mínimamente invasivas, empleando microzanjas o instalación de tuberías mediante perforación horizontal dirigida, que resultan menos lesivas para el puente”.