Zamora se prepara para el Salón Internacional del Campo de Madrid

El Salón Internacional del Campo, SICampo & Festival de Campo 2024 ha escogido ya las fechas de su nueva edición que se celebrará en el Hipódromo de la Zarzuela desde el 9 al 12 de mayo, una cita imprescindible en el mundo agrario nacional que contará con la presencia tanto de las principales empresas y organizaciones del sector como con pequeños productores, claves en la estructura del campo español.

La miel de La Meliciosa de Mombuey es un ejemplo de ello. Esta empresa familiar participará en la feria organizada por Alianza Rural y ACC, desde donde han destacado la importancia de acercar el trabajo de estos "productores de biodiversidad" a espacios en los que dar a conocer su producto, según ha destacado Pedro González, organizador y fundador de esta feria "única" en España, gracias a su objetivo de reunir a todos los agentes y sectores del campo: ganaderos, agricultores, maquinaria, caza, pesca y toros son algunos de los muchos frentes que esta feria abarca "sin complejos", según explica González sobre el objetivo del Salón Internacional del campo de reunir una muestra de la realidad del sector primario.

Esta feria, que pretende estar a la altura de las grandes convenciones de Francia, quiere llevar el trabajo del mundo rural "a los urbanitas", ha continuado González sobre la importancia de unos oficios que radica incluso en la sostenibilidad de los ecosistemas, como es el caso del negocio apícola de Mombuey que representará a Zamora, "si no fuera por ellos esas colmenas no existirías y el brezo de la sierra no estaría polinizado", ha explicado.

Con el objetivo de transportar el campo al centro de Madrid, los organizadores han escogido las 25 hectáreas del Hipódromo de Zarzuela para emplazar esta feria al aire libre con más de 200 puestos "que se tardará dos días en ver", ha continuado González sobre una cita que abrirá sus puertas durante el viernes, sábado y domingo es para todo el público.

Gracias a ello, los visitantes podrán acercarse a propuestas tan diferentes como soluciones tecnológicas en el sector, denominaciones de origen de toda España, pequeños productores, grandes firmas o incluso conocer diferentes razas de vacuno, burros llegados desde Doñana o yeguas de Asturias para vivir un auténtico día de campo en pleno Madrid.