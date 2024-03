Villafáfila censura la compra de fincas para ampliar la Reserva

El Ayuntamiento de Villafáfila ha cuestionado la "política medioambiental" de la Junta, después de que en las últimas semanas haya adquirido cerca de 80 hectáreas de terrenos agrícolas en el perímetro de la Reserva natural de las Lagunas de Villafáfila para favorecer su conservación.

La consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio anunció recientemente la adquisición, a través de la Fundación Patrimonio Natural, de parcelas en el entorno de las Lagunas de Villafáfila por un montante de 629.750 euros sufragada con fondos europeos "Next Generation", decisión que no comparte ni el alcalde de Villafáfila, Antonio Jesús Rodríguez, ni parte de los profesionales del sector agrario de la zona que, junto a la ganadería, sigue siendo la base de la economía de los pueblos más próximos a la Reserva natural.

En opinión del alcalde, la operación de compra de parcelas agrícolas particulares para preservar la zona protegida encarece el precio del terreno, al margen de que la mayor parte de las fincas se cultivaban, pero sus propietarios han decidido venderlas porque el valor pagado por la Junta supera al real.

En este sentido, Rodríguez precisó que la Fundación Patrimonio Natural ya ha cerrado un acuerdo de compra de entre 70 y 80 hectáreas de "tierras de labor" particulares en el perímetro de la Reserva natural, operaciones que han sido financiadas con "dinero público" y que, como reiteró, han propiciado un "encarecimiento del precio del terreno". El objetivo de la compra de fincas agrícolas, como apuntó Rodríguez, es "dejar esas tierras en campo" para proporcionar alimento a las aves y a otros animales de la Reserva natural.

Sin embargo, como subrayó, la ampliación del perímetro de la zona protegida no garantiza la "protección" de los animales que recalan en las Lagunas de Villafáfila, ya que "están adaptados a las estepas cerealistas y se alimentan de ellas, por lo que de un prado no van a obtener alimento y, por tanto, para alimentarse se van a tener que desplazar a los terrenos cultivados más cercanos".

Por este motivo, en su opinión, comprar terrenos agrícolas que no van a ser sembrados y de los que no se van a obtener cultivos no es la "mejor fórmula" para garantizar la protección de la Reserva natural y para "invertir" recursos públicos, que en este caso proceden de la Unión Europea.

En este punto, recordó que el Ayuntamiento ostenta la propiedad del 70% de las Lagunas de Villafáfila y de las parcelas situadas en su perímetro y que debe acatar una serie de normas que impone la Junta, a la que insta a buscar otras "alternativas" para preservar el paraje natural en lugar de comprar fincas agrícolas, ya que lo único que consigue es "encarecer el terreno" y fomentar la "competencia desleal". Además, apuntó que no es la primera vez que la Fundación Patrimonio Natural compra parcelas en el perímetro de las Lagunas de Villafáfila y, según sus cálculos, alrededor de 200 hectáreas ya son propiedad de la Junta.

Por otra parte, Rodríguez subrayó que con prácticas como la compra de terrenos agrícolas ni se genera empleo ni se fija población en un medio rural que se desangra por la pérdida de habitantes y en el que la agricultura y la ganadería siguen siendo la base de su economía. Ante el malestar generado por la compra de parcelas y la supresión de terrenos agrícolas, Rodríguez pide a la Junta que aplique otras "fórmulas" para garantizar la protección de la Reserva natural y, a modo de ejemplo, planteó la posibilidad de potenciar y promover la agricultura ecológica.

"No acabo de entender esta política de la Junta", remarcó el alcalde de Villafáfila, quien destacó también que las administraciones "no se preocupan por conocer los problemas de campo que hay que subsanar", al margen de que "desde la ciudad" se proponen soluciones que no alivian la complicada situación del sector agrícola y ganadero.

Otras actuaciones

La compra de parcelas agrícolas en la reserva de las Lagunas de Villafáfila forma parte de una actuación más amplia impulsada por la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, que incluye la adquisición de terrenos en otras zonas protegidas por su alto valor natural como Bocigas, en la provincia de Valladolid, o en la Finca Hoya Moros enclavada en la localidad salmantina de Candelario.

Las últimas adquisiciones elevan a 646 las hectáreas de terreno en zonas de Reserva que han pasado a ser propiedad de la Fundación Patrimonio Natural, operaciones en las que se realizará una inversión total de 981.668 euros.

Al margen de la compra de terrenos en el término de Villafáfila, la consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio programó otras actuaciones en la provincia como el restablecimiento del balance hídrico y compatibilización de la ganadería en zonas húmedas del parque natural del Lago de Sanabria y sierras de Segundera y Porto, con una inversión total de 200.771 euros.