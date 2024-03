Ultimátum del Consejo de Salud de Sanabria para cubrir la plantilla de médicos

Los miembros del Consejo de Salud de la Zona Básica de Sanabria han puesto fecha para que la Junta de Castilla y León complete la totalidad de la plantilla médica, el 1 de julio. Si la totalidad de las plazas médicas, 14 facultativos, no se cubren antes de ese día los representantes promoverán otro tipo de medidas. Aunque no se concretaron esas medidas, no se descartó la movilización. En uno de los consejos más multitudinarios con la presencia de prácticamente todos los alcaldes, este jueves, el Consejo abordó los problemas de la ZBS de Sanabria. Fue llamativa la notable afluencia de alcaldes y representantes que pocas veces han acudido a los Consejos en tres décadas.

Entre las medidas adoptadas se solicitará nuevamente una reunión del Consejo con la delegada de la Junta y los responsables de Sanidad de la provincia, y no solo una reunión con los alcaldes, como la celebrada en Zamora. Desde el Consejo de Salud se invitó a participar en esta reunión convocada el jueves.

De las pocas noticias positivas que trascendieron, los responsables del Centro sanabrés informaron que se va a cubrir la vacante de El Puente, y en el otro extremo se informó del traslado de dos médicos a otro destino que será efectivo en octubre. En relación a las plazas de difícil cobertura, hubo propuestas de incentivar con puntuación a los médicos que opten por estas plazas y no tanto los incentivos económicos. La contratación de titulados médicos calificados de profesionales Técnicos Sanitarios, sin la especialidad de MIR, también fue objeto de exposición en el Consejo.

Aunque la delegada de la Junta hizo público la creación de una nueva demarcación de enfermería, las informaciones que se trasladaron al Consejo alejan esa mejora. De nuevo el Consejo pedirá el refuerzo de la especialidad de fisioterapia, además de mejoras en las instalaciones, y que se sustituyan todas las bajas, vacaciones, etc., de todo el personal.

Sobre los refuerzos de verano, la propuesta es que se considere del 1 de julio al 30 de septiembre y no como hasta ahora, que el periodo crítico por afluencia de población y desplazados se abre el fin de semana de la concentración de motos del municipio de Galende y se cierra al término de las Victorias.

El transporte de pacientes sigue siendo un problema, pese a la veintena de licencias de taxi que tienen concedidas los Ayuntamientos, y que no prestan servicio inexplicablemente. La situación más repetida en el Consejo es el caso de un paciente de Calabor que fue trasladado de urgencia al centro en ambulancia y tuvo que esperar horas a poder regresar a su residencia. Otra situación inexplicable es un médico de Área asignado al centro y que no acude desde hace más de un año y que se desconoce información alguna al respecto.

Sobre la situación de los consultorios de Cobreros, se informó que se han dotado de calefacción a todos los que faltaba y se está mejorando la accesibilidad, a raíz de la controversia por el estado de los locales denunciado por el médico.

Y otro problema se plantea en algunos consultorios con la anulación de las líneas telefónicas de cobre, que en lugares como El Puente donde los ordenadores son fijos, se quedarán sin servicio. En otros casos será la Consejería quien facilite los medios tecnológicos necesarios, y en otros son los Ayuntamientos que se planteen la contratación de la línea de fibra óptica.

Sobre la polémica de la vacunación de la gripe en el Centro, los responsables sanitarios trasladaron que la decisión de centralizarla en Puebla, fue de Zamora. Y sobre la otra polémica entre los alcaldes de Cobreros y Galende por las declaraciones textuales y recogidas en diferentes medios sobre la falta de consulta se limaron asperezas y se puntualizaron las palabras ante el malestar de los propios médicos.