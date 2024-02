Los 16 municipios de Zamora donde se plantea la reintroducción del lince ibérico

Almaraz de Duero, Andavías, La Hiniesta, Muelas del Pan, Pereruela, Roales, Villaseco del Pan y Zamora son los municipios seleccionados para la posible reintroducción del lince ibérico en la provincia de Zamora. Y el área de influencia se extendería por Carbajales de Alba, Fonfría, Losacino, Moral de Sayago, Palacios del Pan, San Pedro de la Nave-Almendra, Videmala y Villalcampo.

Un total de 16 municipios del ámbito territorial de los Cañones del Duero, el lugar elegido según los estudios realizados para albergar poblaciones del felino más amenazado del planeta. El Comité Nacional de Flora y Fauna del Ministerio de para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ya ha valido los trabajos técnicos que apoyan la reintroducción de esta especie que desapareció en la década de los ochenta en el territorio zamorano, aunque posteriormente se ha registrado algún avistamiento puntual.

Tras la fase de consultas y tener confirmada la aceptación de alcaldes, agricultores y ganaderos, cazadores y vecinos, la Junta espera tener tomada una decisión a lo largo de este verano. De confirmarse la reintroducción, el número de linces que se liberarían en el área de los Cañones del Duero zamoranos "es variable, también depende de la disponibilidad de ejemplares en los centros de cría en cautividad, pero podríamos estar hablando entre cinco y diez al año durante un número aproximado de cinco años. Todo dependiendo de la implantación de los ejemplares liberados y en función de la instalación de las hembras se evalúa anualmente dentro del Comité de Flora y Fauna el número de ejemplares a liberar en cada una de las áreas de reintroducción" ha precisado David Cubero, Jefe de Espacios Naturales de Flora y Fauna de la Consejería de Medio Ambiente.

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio se ha reunido con los alcaldes del ámbito de los cañones del río Duero, tanto de las poblaciones de esta zona como las áreas limítrofes, con el fin de informarles sobre los estudios realizados sobre la reintroducción del lince ibérico, que en Castilla y León se ha proyectado en el referido territorio zamorano y el Cerrato en la provincia de Palencia.

El objetivo de la fase actual de comunicación es evaluar la aceptación de este proyecto por parte de los alcaldes, vecinos, propietarios de los terrenos, agricultores, cazadores y ganaderos y, en su caso, con el apoyo de los agentes locales afectados avanzar en la materialización de este proyecto de reintroducción. La delegada de la Junta en Zamora, Leticia García, ha sido contundente al afirmar que "sin la aceptación social no se llevará a cabo el proyecto".

La Junta de Castilla y León ha concluido los primeros trabajos técnicos para la valoración de áreas susceptibles de albergar poblaciones de esta especie, en el marco de la Estrategia Nacional para la Conservación del Lince Ibérico y del compromiso de Castilla y León de realizar su reintroducción donde ecológica y socialmente sea viable.

La delegada territorial, Leticia García, ha manifestado al inicio de la reunión técnica que “el Plan de recuperación del lince Ibérico en Zamora se hará con el necesario apoyo social, por lo que ahora se está en la fase divulgativa para que todas las partes implicadas conozcan dicho proyecto y por eso, la reunión con los representantes municipales de la zona y área limítrofe de los cañones del Duero a su paso por nuestra provincia es el comienzo de la comunicación del proyecto a la población local y resto de sectores implicados como agricultores y ganaderos o cazadores de estas comarcas”.

Este proyecto de recuperación del lince ibérico, según recoge el estudio técnico, "es un eficaz controlador de otros depredadores más generalistas como el zorro o el meloncillo, dando como resultado que en aquellos territorios donde se establecen poblaciones de este felino disminuye notablemente la densidad de otros depredadores, beneficiando de este modo a las poblaciones de especies cinegéticas de caza menor” ha destacado la delegada en su intervención ante los alcaldes. Asimismo, ha señalado Leticia García que “el lince no afecta significativamente a la ganadería extensiva, al estar en su dieta de forma mayoritaria el conejo, que causa importantes daños en el cultivo y al mismo tiempo supone un motor económico derivado de las mejoras del hábitat y del auge del turismo de naturaleza”.

¿Cómo es la convivencia del lince con el lobo? "Ahora mismo en España no existen poblaciones de lince y lobo que estén cohabitando en el mismo territorio. De hecho, no pensamos que puedan tener problemas de coexistencia porque ocupan espacios diferentes, nichos diferentes. El lobo puede, de forma puntual y en ausencia de otro tipo de presas, alimentarse también de conejo, pero el lince es súper especialista de conejo y el lobo no lo es, utilizan diferentes tipos de manchas de hábitat. Lo hemos hablado con los colegas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, y creemos que no va a haber ningún tipo de competencia entre ambas especies porque tienen nichos y alimentación diferente" ha explicado David Cubero.

En la reunión con los alcaldes de los 16 municipios han estado presentes además de la delegada territorial, Leticia García, el jefe del servicio de Medio Ambiente de Zamora, Manuel Moreno y técnicos de este departamento, así como el jefe de Espacios Naturales, David Cubero.

El lince ibérico se extinguió en Castilla y León en la década de los ochenta o principios de los noventa del siglo pasado, coincidiendo con un importante declive en las poblaciones de conejos debido a la aparición de la denominada Enfermedad Hemorrágico Vírica, que atacó a las poblaciones de conejo a nivel mundial y castigó severamente a las poblaciones ibéricas, previamente mermadas por los efectos de la mixomatosis, llegando en muchos casos a la práctica desaparición del conejo silvestre en zonas donde era tradicionalmente abundante.

Esta especie, que únicamente vive en España, se encuentra catalogada en peligro de extinción, habiendo estado al borde de su extinción global a principios de este siglo, quedando solo dos núcleos aislados con menos de 50 individuos adultos. Desde el año 2002, los sucesivos programas de conservación y reintroducción desarrollados han permitido salvar de la extinción a esta emblemática especie de la fauna ibérica, habiéndose multiplicado los ejemplares hasta alcanzar en el último censo los 1.668, con 326 hembras reproductivas detectadas. Sin embargo, la viabilidad de esta especie aún sigue viéndose amenazada, debido principalmente a factores demográficos y genéticos.

El fugaz paso del felino por Zamora

El lince ibérico se extinguió en Castilla y León en la década de los ochenta o principios de los noventa del siglo pasado, coincidiendo la disminución de su principal presa, el conejo de monte, debido a la mixomatosis en los años 50 y la enfermedad vírica hemorrágica del conejo en los años 80, que provocaron un descenso drástico de sus poblaciones. Las últimas poblaciones de lince en Castilla y León se han documentado en el Sistema Central occidental (Salamanca) y en el entorno de Gredos y Alto Alberche (Ávila), y en la provincia de Zamora.

En el año 2015 la Junta informaba del seguimiento de un lince, de nombre "Kentaro", que recorría tierras zamorana. Tras ser liberado, en diciembre de 2014 en los Montes de Toledo, estaba siendo investigado y "monitorizado" por un equipo de especialistas. El 21 de julio "Kentaro" entraba por el este de la provincia de Zamora procedente de Valladolid, pasa por Belver de los Montes y se dirige hacia el oeste pasando por el sur de la Reserva de las Lagunas de Villafáfila hasta cruzar el embalse de Ricobayo y siguiendo en la misma dirección, bordeando por el sur la Sierra de la Culebra, hasta la comarca de Aliste, donde tras pasar por las proximidades de Rabanales y Alcañices, el 4 de agosto abandona la provincia cerca de Villarino Tras la Sierra y penetra en Portugal.

Tras una estancia de cerca de dos meses en Portugal, el lince cambia sorprendentemente de dirección dirigiéndose hacia el norte de nuevo y la noche del 26 de septiembre "Kentaro" vuelve a entrar en Zamora al sur de Sejas de Aliste, para volver a Portugal cerca de Trabazos el día 28 de septiembre. Tras volver a permanecer en Portugal durante unos diez días, "Kentaro" continúa su periplo entrando nuevamente en Zamora el 8 de octubre por la Sierra de la Culebra, concretamente cerca de Calabor para parmanecer por la comarca de Sanabria. Después de dos años recorriendo más de 3.000 kilómetros entre España y Portugal, en octubre de 2016 murió atropellado en las cercanías de Oporto.