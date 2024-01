"¡Buena jera María, buena jera!", memoria de una familia alistana

María de los Ángeles Fernández Fernández, una alistana de pura cepa, natural de Viñas, ha sacado a la luz "Buena jera María, buena jera" una sobrecogedora y emotiva historia de vida de una familia alistana, la suya, en la posguerra, llena de aconteceres, de sonrisas y lagrimas para sobrevivir entre las penurias sufridas en el medio rural tras la Guerra Civil.

Renace y florece esta historia, cosas de la vida y del destino, cuando a María comenzó a fallarle el corazón y ya no podía hacer nada más que aferrarse a los recuerdos para no perder la esperanza: "Me refugie en mi pasado cuando no podía hacer nada. Mi corazón no me dejaba porque me fallaba la válvula mitral. El cardiólogo me dijo que hiciera muy poco cada día; apenas me movía, el corazón me fallaba. Me parecía imposible, pero la doctora me dijo que lo podía superar porque yo mentalmente estaba muy sana".

Fue entonces cuando se dijo "¿Qué es lo mínimo que puedo hacer?. Escribir. Si no soy escritora. ¿Que puedo escribir?: lo que me ha ocurrido en la vida. Esta es mi vida, te la regalo".

María de los Ángeles es una mujer rural muy activa, de pueblo "y a mucha honra", que durante toda su vida trabajó para sacar a la familia adelante y ahora, ya jubilada, es "celebrante de la palabra" en los pueblos de Viñas, San Blas y Vega de Nuez en el arciprestazgo de Aliste y Alba.

Pedro García González, un cura natural de Villarrín de Campos, jubilado y residente en Valladolid, que ante la escasez de sacerdotes ayuda en las parroquias alistanas, fue el encargado de reconvertir los manuscritos en un magnífico libro impreso.

Teo Nieto Vicente, párroco residente en San Juan del Rebollar, que lleva también Viñas, ha sido el encargado de prologar la obra literaria: "Prepárate para adentrarte en un viaje a lo largo de toda una vida regalada. Se trata de una vida que empieza por los cimientos, desde la convicción de que solamente puede construirse camino de futuro quien es capaz de reconocerse en su pasado, un pasado que es la cultura que se transpira en la historia de María, un pasado que es un hogar. Y, sobre todo, un pasado en cuya cultura y desde ese hogar se ha vivido la fe".

Una fe "que ha ido creciendo, madurando en todos y cada uno de los momentos de una vida cargada de la dureza del trabajo, pero también salpicada de enfermedad y muerte. Y, a pesar de todo, está fe construida en esta cultura no es la pesadumbre de quien ha dejado agotar por el dolor, su fe, la de María, es la fe alegre que emana voluntad por los cuatro costados".

Sentencia Nieto Vicente: "Es la fe de una mujer fuerte que refleja todo el peso que la mujer de estas tierras ha tenido que soportar, un peso que no siempre se ha traducido en reconocimiento. Son palabras la visualización del papel de la mujer rural, son fiel testamento de un cultura, la cultura rural alistana que clama por sobrevivir y de cuya pervivencia depende que nuestro mundo sea un poco mejor".

Una expresión con arraigo

La expresión "¡buena jera!" es el alma, el corazón y la vida de los aconteceres y de la historia, humilde, pero nuestra, de cuantos hemos nacido, crecido y vivido en Aliste. Jera era la peonada de una yunta (pareja) de vacas o bueyes de pura sangre alistana desde el amanecer a la anochecida. Jera era la ocupación, un quehacer, una labor como traer la carga de nabizas con la burra, ir a moler al molino con el costal de trigo o acarrear las urces, piornos y jaras para la lumbre. "¡Buena jera!" es la expresión y exclamación típica de Aliste, de hombres y mujeres, ante un hecho de digno de la mayor admiración o sorpresa. Sus abuelos, Joaquín y Fabián, eran hermanos y nacidos en Viñas: el primero se casó en Ribas con Dorotea y el segundo en Viñas con Catalina.

María de los Ángeles Fernández Fernández vino al mundo el día 27 de julio de 1948. Era día de acarreo para Constancia y Ángel, y a las 7 de la mañana ya estaban listos para ir a buscar la mies con los carros a Valdiñaya en la raya con Ribas. Ya nacida Ángeles se fueron a acarrear y al ver al otro lado del valle a su hermano Juan, de Rivas, le grito "Juan, nos ha nacido una niña" y un vecino que andaba por allí tercio gritando: "Otra desgracia más".

"En 1968 yo con 19 años y tú con 18 ya estábamos hablando de lo nuestro".

Su padre fue a estar con el secretario don Juan a inscribirla en el registro, Dorotea se llamaría, como su abuela, pero allí estaba Carmen, la mujer del funcionario, que la apuntó como María de los Ángeles (cantante de la época): a Ángel no le quedó otra "bueno, si ya esta apuntada". Al menos sus otras dos hermanas si pudieron tener nombres familiares: Catalina y Lucía.

María conoció el amor y se enamoró de Basilio Pérez Leal: "En 1968 yo con 19 años y tú con 18 ya estábamos hablando de lo nuestro". La boda llegó el día 29 de noviembre de 1969 y los casó el cura don David. Su padre le compro la ternera para el convite al tío Miguel Casado.

La víspera de Nochebuena Basilio cogió la moto y se fue a Rábano a arreglar los papeles del matrimonio con el corresponsal de la Seguridad Social para comenzar a pagar los cupones del seguro. Era temprano y cuando pasaba por la puerta de la casa del cura la moto derrapó en el hielo y Basilio dio varias vueltas de campana hasta terminar en el regato. Fue tal el golpe que las mujeres proponían llamar al juez de paz para levantar el cadáver. Don Lorenzo lo sacó del agua como pudo y lo metió en su casa. Sin ayuda de las mujeres, que creían que estaba muerto y no querían ir a la cárcel. Tras meterlo en su cama y ponerle su ropa el cura salió en busca del médico don José Luis a Sejas. Salvar se salvaría pero "seguramente no podrían tener hijos". El galeno se equivocó y los hijos tardaron poco en venir: Antonio (1970), Ángel (1972), Carmen (1974), Jesús (1976) y Manuela (1977).

Basilio ejerció como taxista durante muchos años y llegada la democracia fue alcalde del Ayuntamiento de Viñas (Ribas, San Blas y Vega de Nuez). María heredó de su abuela panadera el arte para amasar las exquisitas hogazas de pan alistano casero que aun hoy siguen elaborando para el consumo familiar. El dinero que salga de las donaciones por el libro se destinará íntegramente a Cáritas para ayudar a las familias más necesitadas.

Alcañices acogerá la presentación de "Buena jera María, buena jera" el 3 día de febrero, a las 19 horas, presentada por el párroco Teo Nieto Vicente.