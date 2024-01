Los vecinos de Ribadelago, sin agua en sus hogares en plena época de lluvias

Enclavado entre los ríos Tera, Segundera y Cárdena y en la cola del Lago de Sanabria, el pueblo nuevo de Ribadelago sufre por los problemas de suministro de agua en el grifo. Toda una paradoja. El Ayuntamiento de Galende estudia soluciones a un problema que se prolonga desde hace décadas.

Una bajada de presión ayer en la red de abastecimiento se convertía en la enésima que sufre el vecindario, un problema recurrente del que se quejan los vecinos en pleno invierno cuando no debía haber falta de agua. "El martes, el día que más llovía, fue el día que menos agua salía" resumía una de las vecinas del pueblo nuevo.

El sistema de abastecimiento consta de dos depósitos, uno de ellos nutrido desde una captación de agua superficial del paraje de la Abeseda y un sistema de depuración con varios filtros. El segundo depósito entra en funcionamiento bombeando agua del río Tera cuando decae el aporte al primero de los depósitos.

El alcalde de Galende, José Manuel Chimeno Lois, señalaba precisamente el tipo de problema con los filtros, diseñados para aguas de gran pureza pero que en el caso de Ribadelago al ser superficiales siempre cargan con algún resto mineral o vegetal por la tipología de suelo "y que recoge el agua de escorrentía". Chimeno concretó que el problema está en los tres filtros "se están buscando las soluciones más favorables". El alcalde ratificó que el agua es apta para el consumo domiciliario.

A los problemas de presión que impiden encender calentadores y termos de agua caliente, en el mejor de los casos, lo peor son las averías, se suma la coloración del agua. Todos los análisis que se hacen certifican que son aptas para el consumo, pero nadie la pone ni en el vaso ni en la olla. De usarse para cocinar "te deja un cerco, todo alrededor". Todo el agua que se usa para consumo directo "es agua comprada" explica una residente.

No sirve ni para lavar, constata una de las vecinas. La ropa blanca termina teñida de color amarillento tras pasar por la lavadora automática. El problema reside en los filtros y periódicamente el personal municipal está en el depósito haciendo la limpieza o supervisando el funcionamiento. También se presentan cuando cualquier vecino llama para comunicar la falta de agua.

Los usuarios no ven lógico pagar recibos de agua cuando no hay ni cantidad ni calidad en el agua, y menos si se vive en las casas más altas, donde la presión es escasa. Y como resumen de la situación, el comentario de una de las vecinas perjudicadas es clarificadora: "¡Mira si en Ribadelago no hemos tenido siempre problemas con el agua, desde la presa!". Y en siglo XXI con los grifos.