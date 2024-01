UPL ha denunciado la tala de "cientos de árboles" en terreno público de Morales del Vino "sin necesidad alguna", a lo largo de más de seiscientos metros en las inmediaciones de la Nacional 630.

La formación ha destacado que según indicaciones del propio Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, esta plantación situada entre cementerio de la localidad hasta la cercanía de las primeras viviendas del municipio, "lejos de suponer un peligro para la circulación o la vía, aportaban beneficios notables a la seguridad de ambas".

El partido político recalca que los árboles en los márgenes de la carretera "no suponían un peligro para la vía puesto que no ocultaban ninguna señal de tráfico y su sistema radical no podía dañar ni el sistema de drenaje hormigonado, ni el firme, ni conducciones de ningún tipo, ni la propia valla de seguridad, por su distancia a los mismos". En este sentido, añaden que "tampoco suponían un peligro para el tráfico rodado al ser un tramo con baliza de seguridad, amplia cuneta de drenaje y situarse el arbolado en lo alto de un talud de extremada pendiente".

En contrapartida, UPL destaca la recomendación del Ministerio sobre conservar y mantener este tipo de plantaciones por sus numerosos beneficios "como la protección antideslumbramiento de esa plantación, dado que al encontrarse al oeste de la vía minorizaba los efectos negativos de la puesta de sol y a la vez actuaban de pantalla de ocultación paisajística sobre el cementerio de la localidad".

En este sentido, UPL destaca como otro de los beneficios "mucho más importante para los vecinos de Morales del Vino" al freno que estos árboles ponían a la propagación de polvo y gases de escape, "máxime cuando coincidía con uno de las señales de stop con más afluencia de vehículos, ligeros y pesados, de la provincia", ya que solamente para acudir a ITV, situada frente a la tala, la Dirección General de Industria cifra en más de 70.000 los vehículos (más de 140.000 paradas y arranques), los que anualmente se desplazan a estas naves.