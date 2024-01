La gélida mañana de invierno no ha impedido a un grupo de tabareses salir a las calles de la villa de Tábara en defensa de una "sanidad pública digna" y recordando la noticia de que “Castilla y León necesitará 6.000 nuevos profesionales sanitarios" en los próximos años como se ha expuesto en el Consejo de Colegios de Enfermería de Castilla y León. "Una cifra con la cual se podrían cubrir las jubilaciones que se esperan en las plantillas actuales, si no se cubre de manera precisa e inmediata el déficit de sanitarios de los próximos 5 o 6 años, no se podrá cumplir el compromiso de una sanidad pública digna y de calidad" han advertido los participantes en la manifestación de este sábado en Tábara.

La reforma integral del Centro de Salud de Aliste, adjudicada "A dia de hoy buena parte de las reclamaciones se debe a la demora en los servicios que demandamos los usuarios y pacientes, ¿Os imagináis esto mismo que está ocurriendo a día de hoy, dentro de 5 años cuando se procesen las jubilaciones de los actuales profesionales médicos? Una auténtica desidia" han denunciado. "No vamos a permitir que se vacíe la España rural privándonos de un derecho fundamental como es la Sanidad Pública con el único objetivo de privatizar y enriquecerse a costa de todos los ciudadanos" han apuntado en referencia a la adjudicación, por parte de la Junta, de la reforma del Centro de Salud Aliste por 684.249 euros. "¿De qué nos vale tener un centro de salud a la última si no tenemos quien lo atienda?". Reivindicaciones • Médico y enfermera de guardia las 24 horas del día. • Fisioterapeuta. • Geriatra. • Refuerzo en Pediatría. • Psiquiatra. • Psicólogo, consulta semanal. • Profesionales, tanto médicos como enfermeras para cubrir bajas, vacaciones y permisos retribuidos. Desde Plataforma por una Sanidad Pública en la Zona Básica de Salud de Tábara se ha mandado todo el apoyo "a los nuevos pueblos de Zamora (Justel, Quintanilla y Villaverde ) que se unen en la lucha de una Sanidad Rural Pública y de calidad, asi como a Monumenta de Sayago que continua con su consultorio cerrado después de 1.400 días"