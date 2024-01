La batalla de Victoria contra las barreras

Sortear todas barreras arquitectónicas y urbanas para salir de casa, ir al trabajo, ir a casa de sus familiares, bajar semanalmente al centro de Salud, son el reto titánico diario de Victoria Dos Santos Sánchez, vecina de Puebla de Sanabria. Esta joven con una minusvalía reconocida se desplaza a diario de un lugar a otro con una "scooter" apta para circular preferentemente por las aceras.

El reto personal para esta mujer se intensificó el pasado verano cuando comenzó a trabajar en uno de los establecimientos hoteleros, propiedad de su familia, situado en la calle Braganza. Tenía que sortear la distancia de un ciento de metros entre el edificio en el que vive y su puesto de trabajo.

Victoria comenzó otra batalla, además de la que mantiene con las barreras físicas, para que la administración local adapte todas las aceras y sean accesibles a todos los usuarios de sillas de ruedas o vehículos adaptados como el suyo. Cursó esa solicitud de accesibilidad, el 25 de junio de 2023, exponiendo su caso personal y que pasó desapercibido por parte de la Corporación, bien porque el correo no llegó o no se recibió. Cuando comenzó a trabajar solicitó del Ayuntamiento autorización para instalar una rampa de madera provisional, que se mantuvo hasta que el Ayuntamiento hizo un rebaje accesible desde la calzada hasta la acera. Tardó pero se ejecutó.

Victoria Dos Santos está a la espera de recibir respuesta a la última petición que ha cursado de señalización horizontal para acotar un espacio donde dejar su scooter junto al portal donde vive de manera independiente.

Para salir de casa necesita ir apoyada, bien a la pared o las barandillas, y bajar los tres escalones que separan la puerta del edificio de la vía pública y poder subirse directamente al scooter. Con ese espacio acotado para dejar su medio de movilidad evita que aparquen delante del portal o que haya personas que la amenacen por dejar su medio de locomoción en la calle, como ya ha ocurrido por parte de un residente de una vivienda colindante.

El caso más rocambolesco lo protagonizaron los clientes de un establecimiento cercano que le cambiaron el scooter de un lado de la calle al otro. Literalmente "arrastraron" su medio de locomoción personal al otro lado de la vía impidiéndole moverse. Ese día tuvo que avisar a un familiar para que la ayudara a cruzar la calle. En su comunidad de vecinos el respaldo es total para que pueda hacer una vida normal.

Si salir de casa es un problema, acompañarla por la calle da idea de las barreras urbanas y de circulación. Aceras inapropiadas o simplemente aceras inexistentes, bordillos y rebajes imposibles de subir, rampas poco operativas, etc. jalonan el camino desde que sale de casa hasta que llega a su destino. Un destino que conllevar pasar por la concurrida travesía del Arrabal, continuar por la Avenida de Portugal, o desplazarse hasta el Barrio de San Francisco, arterias de Puebla con gran flujo de circulación, con coches aparcados por toda la zona que la obligan a moverse por el medio de la calle, en las vías más estrechas y a circular por el lado derecho en la carretera. Imposible subirse a la acera. Incluso en las zonas que la acera está a nivel de carretera casi siempre hay un vehículo aparcado que le impide pasar.

Al otro lado de la calle los bordillos no permiten acceder con el vehículo y poder desplazarse hasta el barrio de la estación. Técnicamente su scooter no es un vehículo porque no necesita permiso de conducir pero se ve metida entre el tráfico por el casco urbano. A diario se desplaza hasta el Barrio de la Estación, aproximadamente un kilómetro de distancia desde el centro del Arrabal.

En este trayecto tampoco hay aceras diferenciadas y claramente separadas del espacio de estacionamiento. Todo el tramo es usado como estacionamiento y especialmente concurrido en fechas como diciembre o agosto. Y de nuevo se ve obligada a desplazarse por la carretera sorteando los vehículos aparcados y los que circulan en sentido descendente desde la Estación hasta que llega a su destino. La última obra ejecutada por el Ayuntamiento de pavimentación y renovación de alumbrado, de 36.000 euros, del programa "Nos Impulsa" de la Consejería de Presidencia de la Junta. Cualquier conductor no tiene señalización que le impida aparcar ya que acera y asfalto no están claramente diferenciados. De nuevo Victoria tiene que desplazarse por la carretera y cruzar por donde puede ante la falta de pasos de cebra.

Este es el día a día, de casa al trabajo, pero tiene limitaciones para desplazarse por el Conjunto Histórico y acceder al castillo, a la biblioteca, a las oficinas municipales o simplemente dar una vuelta por el paseo de la Chopera. En esta batalla Victoria no ha estado sola, detrás está su familia y especialmente su madre que comenzó reclamando una rampa para que Victoria pudiera subir las escaleras para entrar al instituto de Secundaria de la villa, o que pudiera recibir tratamiento de fisioterapia.

Hay una frase que se oye entre los residentes del Conjunto Histórico que dice con pesar que "este es un pueblo escaparate" que hasta ahora no ha reparado en los problemas de movilidad de personas como Victoria o los mayores que tienen dificultades para desplazarse.