San Pedro de las Herrerías, del desastre del incendio a la brecha digital

El tren del progreso pasa de largo por San Pedro de las Herrerías. Este pequeño pueblo del Ayuntamiento de Mahíde, enclavado en el corazón de la Sierra de la Culebra, acusa un incomprensible aislamiento a ojos de uno de sus pocos vecinos.

Jesús Bazal Carballés, dueño del hotel rural cuyo principal reclamo es la observación de la naturaleza, sufre en primera persona los estragos de la brecha digital. "Llevo ocho meses esperando la fibra óptica y seguimos. Anunciaron que el despliegue en Aliste empezaría por San Pedro de las Herrerías y a este paso nos quedamos los últimos".

A las puertas del desmantelamiento de las líneas de cobre y, con ello, el fin de los teléfonos fijos, este empresario siente pánico ante la amenaza de un aislamiento que pueda ser la puntilla para su negocio. "La gente empieza a gestionar reservas y ni siquiera puedo mirar los correos desde casa", lamenta Jesús Bazal.

"En San Pedro no tenemos cobertura 4G ni fibra; si me cortan antes el teléfono fijo ya me quedo aislado del todo", advierte. "Con lo que era esto…. pero el fuego y todos los problemas de comunicación dejan La Culebra en la nada más absoluta". Bazal describe un rosario de problemas, escritos y reclamaciones para conseguir el ansiado despliegue de la fibra óptica que le abra una puerta al mundo comunicándose y navegando por Internet en unas condiciones rápidas y seguras.

"Todos los pueblos que tocan San Pedro de las Herrerías están con fibra, nosotros nada. Tengo un pre-contrato con Adamo (la empresa encargada del despliegue de la fibra en esta zona de Zamora), me aseguraron que antes de verano estaría instalada; después que llegaría antes de final de año, como muy tarde estaría en noviembre. Pero seguimos sin nada. Si la fibra llega antes de la Semana Santa podré tener clientes sino….".

Con los antecedentes de otros pueblos zamoranos afectados por el corte del cable cuando aún no se había instalado la fibra, el empresario alistano teme los contados vecinos que pueblan San Pedro en invierno puedan correr la misma suerte. En la estación invernal el hotel rural se cierra "porque el turismo ha bajado muchísimo y sin comunicaciones seguras es imposible llevar este negocio. Es básico el teléfono y sin cobertura es imposible comunicarse por el móvil o por correo. Yo, para contestar los correos, tengo que bajar a Mahíde con el móvil y un portátil".

Las consecuencias de este aislamiento digital tienen mayor calado. "Con la pandemia hubo gente que quiso comprar casa en San Pedro, pero en cuanto veían que no hay cobertura se iban a Villardeciervos, a Villanueva de Valrojo… Cualquier sitio menos este".

Ante tal precariedad, este empresario recurrió también a la opción de Internet por satélite, "pagando más y con menos calidad". E intentó beneficiarse del plan estatal Conéctate 35 que teóricamente asegura una "solución inmediata a la brecha digital en el medio rural". Palabras. "Lo he solicitado cinco o seis veces y no me lo ponen. Hago la petición y no contestan".

Si las cosas ya se pusieron difíciles con la pandemia, los grandes incendios del verano de 2022 que arrasaron el corazón de la Sierra de la Culebra acentuaron el declive. "Hasta 2019 (antes de la pandemia) tenía unas 1.400 pernoctaciones en los 9 meses de temporada, el año pasado apenas 400. Después del fuego ha sido una caída en picado. Yo básicamente vivo de la gente que busca observación de naturaleza, muchos por el lobo. Pero se quemó todo y nos metimos en un agujero". Los parajes de San Pedro de las Herrerías y todo el entorno ofrecen privilegiados puntos de avistamiento del lobo ibérico y fauna salvaje en libertad que atraen a observadores de todo el país y Europa.

"Lo que nos puede salvar un poco son las comunicaciones, estar bien conectados con el mundo. Yo todavía no se lo que es eso" lamenta el empresario de San Pedro de las Herrerías, a punto de cumplir diez años al frente de un negocio que cogió con toda la ilusión.

Jesús Bazán retornó al pueblo de sus padres desde Barcelona y "estoy encantado de mi decisión, esto es calidad de vida. Nunca me pude imaginar sería que mi gran enemigo sería el aislamiento porque no hay una triste antena que nos comunique con el mundo".