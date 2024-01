Ribadelago: 65 años de doloroso luto

La Sabiduría Popular está plagada de sentencias, refranes y aforismos cargados de acierto y sensatez asesorándonos sobre cómo caminar por la vida o advirtiéndonos sobre los riesgos y situaciones complejas que se nos puedan presentar. Los hay, por ejemplo, que nos aconsejan no olvidar el pasado, y más aún, aprender de él para no reincidir en nuestros errores en el futuro: "Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo", "No podemos cambiar el pasado pero sí podemos aprender de él".

Ahí radica precisamente la motivación para escribir estas líneas en este 65 aniversario de los trágicos sucesos acaecidos en Ribadelago: mantener vivo en la memoria, desde el más profundo respeto, el desastre de la presa de Vega de Tera y guardar el recuerdo de cuantos vivieron en primera persona el triste suceso y muy especialmente de aquellos que perdieron su vida en el mismo.

Ribadelago es una localidad que pertenece al municipio de Galende, a unos 150 km al noroeste de Zamora y cerca de los límites con Ourense. Forma parte de la comarca sanabresa y está plenamente enmarcado en el atractivo Parque Natural del Lago de Sanabria y Sierras Segundera y de Porto. Este lago es el mayor de origen glacial en España. Ribadelago es tristemente conocido por los sucesos de los que nos ocuparemos a continuación.

Viernes, 9 de enero de 1959 de un crudo invierno zamorano. Hay una niebla densa y llovizna levemente. Son las 00:24 h. Noche cerrada. Temperatura glacial: 18°C bajo cero. Ráfagas de un viento gélido azotan el entorno. Las condiciones meteorológicas no pueden ser más extremas. La mayor parte de los vecinos de Ribadelago, cansados al final de la jornada, se han entregado ya en sus respectivas casas a un sueño tranquilo y reparador. De repente, un fuerte estruendo retumba en las montañas y sobrecoge los ánimos del poblado. Falla el suministro eléctrico y las tinieblas lo cubren todo. Por momentos, la tierra parece temblar bajo los pies. La gente empieza a salir de sus casas horrorizada y a tientas. El espanto se adivina en sus rostros. La confusión y la desorientación son imperantes. La gente empieza a sospechar que la presa de Vega de Tera ha reventado. Ocho millones de metros cúbicos de agua han quedado liberados de su encierro y se precipitan por la garganta del Tera llevando a la muerte por compañera. El bramido y el furor de la gigantesca ola asesina hace inminente la catástrofe.

Todos huyen intentando encontrar alguna zona alta, sea un tejado, un árbol, una roca o el mismísimo campanario de la iglesia. Las campanas empiezan a repicar, tocan a rebato en señal de alarma. Primero el agua cubre solo los pies, pero rápidamente llega a la cintura y en muy poco tiempo alcanzará casi los 10 m de altura en algunos puntos, manteniéndose ese volumen de agua durante unos 15 minutos. La velocidad y la impetuosidad de la corriente arrasan con todo. El nivel de agua en el lago de Sanabria crece inusualmente aumentado en 3 m. Sólo los que viven en zonas elevadas consiguen salvarse. Muchos ancianos no pueden escapar. Alguno incluso se niega a abandonar su casa aún sabiendo el serio riesgo que corren. Ya no hay tiempo para huir de la catástrofe, la fuerza desbocada del agua irrumpe con brutal violencia en la aldea sembrando la muerte, el dolor, la desolación y el pánico por doquier. Muchos vecinos no tienen ninguna oportunidad de salvación y son literalmente arrancados de la aldea y arrastrados hasta el lago.

La presa rota se encuentra aproximadamente a unos 8 km de distancia y en una cota muy superior (unos 490 m más alta). La pendiente acumulada a lo largo del cañón confiere a la corriente una fuerza y aceleración que hacen aún mayor su poder destructivo. Los 532 vecinos de Ribadelago se ven sorprendidos por la fuerza del agua que arrastra en sus entrañas toneladas de barro, rocas y troncos. La angustia, la desesperación y la impotencia se apoderan de todos. En sólo quince minutos el lugar queda asolado. A medida que baja el nivel de las aguas va apareciendo un panorama dantesco de visión apocalíptica.

144 personas perdieron la vida en el siniestro, pero solo se llegaron a recuperar los cuerpos de 28 de ellas, las 116 restantes fueron arrastradas hasta el lago de Sanabria, a unos 500 m de distancia de la aldea, un lago que tiene una profundidad máxima de 51 m. Más de 100 viviendas resultaron completamente destruidas y otras muchas seriamente dañadas. En cuanto a los animales domésticos, generalmente encerrados en cuadras ubicadas en la planta baja de las viviendas, perecieron más de 1500.

Todavía hoy se puede ver algún edificio tal y como quedó después de la tragedia, como por ejemplo el Ayuntamiento, las escuelas, la iglesia y alguna casa.

Las ayudas a los damnificados y las condolencias llegaron de todas partes: de la sociedad en general o de instituciones nacionales e internacionales (incluso de puntos tan remotos como Nueva Zelanda o de estamentos muy diversos e incluso del mismísimo Papa Juan XXIII). El apoyo fue muy solidario. A posteriori, sin embargo, se ha conocido que muchas de las ayudas se quedaron a medio camino, posiblemente en el bolsillo de algún desaprensivo aprovechado. Se comprobó, por ejemplo, la existencia de facturas de gasolina, vino, etc. con cargo a los fondos solidarios destinados a Ribadelago. La gestión de las ayudas no fue, en fin, en absoluto, transparente.

Las indemnizaciones, según los damnificados, no fueron justas, es más, para algunos fueron "de risa" y negociadas de modo poco claro y directamente con unas personas que poco o nada entendían de finanzas y economía. No olvidemos que se trataba de una zona rural muy deprimida, de gente muy humilde y sin más recursos que algo de ganado y, a lo sumo, alguna pequeña tierra. Allí, apenas si se sabía lo que era el dinero, sencillamente porque no lo había. Desde la perspectiva de nuestros días puede parecer una afirmación exagerada, pero no lo es en absoluto. Volviendo al hilo de las indemnizaciones, los afectados se veían obligados a aceptar las cantidades que les ofrecían y que en algún caso tardaron muchos años en percibir. En ocasiones, ni siquiera llegaban para pagar una nueva vivienda en la aldea construida para su alojamiento, que aunque les habían prometido que sería gratuita, nunca fue así.

A menos de 1 km de Ribadelago Viejo se construyó el nuevo pueblo de Ribadelago Nuevo, llamado al principio Ribadelago de Franco. Un poblado al estilo extremeño o andaluz basado en los planos del Plan Badajoz, con trazado urbano y no rural. Sus características distaban mucho de las de la construcción típica de la comarca sanabresa, que solía hacerse a base de piedra, madera y pizarra. Aunque la calidad arquitectónica de los edificios era bastante buena, las viviendas se levantaron en una zona umbría y privada del sol durante el invierno, sin tener en cuenta las severas temperaturas de la zona. Además, aquí no existían cuadras para los animales (no olvidemos que la ganadería era casi el único medio de subsistencia de aquellas gentes). En fin, que los vecinos no quedaron en absoluto satisfechos de las soluciones de realojo que se les ofrecieron. Muchos vecinos migraron a ciudades como Bilbao, Madrid o Barcelona. Por si todo esto fuera poco, no se ofreció a los damnificados ningún medio de vida alternativo a la agricultura y la ganadería.

En 2009, el Ayuntamiento de Galende (municipio al que pertenece Ribadelago) conmemoró el quincuagésimo aniversario del aciago suceso con la inauguración de una escultura en bronce del zamorano escultor Ricardo Flecha. El monumento se halla en el barrio alto de Ribadelago. La imagen está inspirada en una fotografía de la época. Representa, pues, a personas reales. Se trata de una mujer sanabresa vecina de Ribadelago, que está en pie y lleva a su hijo en brazos, arropándolo con una toquilla y que, según las interpretaciones, representa al futuro. A sus pies, una gran placa contiene los nombres de todos los fallecidos en el fatal infortunio. Curiosamente, también figuran los nombres de los supervivientes. Esta imagen se ha convertido en un verdadero icono en la comarca de Sanabria.

Los supervivientes de la catástrofe, paralizados por el duro golpe que la vida les había asestado, guardaron silencio durante un largo periodo de tiempo. A medida que este ha ido pasando hemos podido conocer algunas declaraciones: "Esto no se supera nunca"; "Lo pasé muy mal y es que no puedo ni recordarlo"; "Esto no se olvida. Igual un día no te acuerdas, pero llega la noche y lo revives todo"; "Yo tenía 14 años. El pueblo se quedó de luto. No había ambiente ninguno"; "Perdí nueve familiares que nunca aparecieron" (tras sus palabras un largo y sentido silencio); "Perdimos mucho: familia allegada y creo que la ilusión. Se perdió la alegría"; "Es algo que todos los supervivientes llevaremos con nosotros mientras vivamos"…

Focalicemos ahora brevemente nuestra atención sobre la triste protagonista de nuestro artículo, la presa de Vega de Tera. Los ingenieros de Moncabril aprobaron el proyecto destacando la rapidez y la economía en su construcción. Se trata de una infraestructura del tipo gravedad, recta, aligerada con 28 contrafuertes de perfil triangular realizados en mampostería y pantalla plana de hormigón. Fue proyectada bajo la dirección del ingeniero Federico Gobed Echevarría y construida por la hidroeléctrica Moncabril. Su altura, 33,5 m y su longitud 300 m. Más de 1300 obreros participaron en su construcción, muchos de ellos de los pueblo cercanos. Como ya hemos explicado, la presa colapsó. Se produjo una gran grieta y se abrió un boquete de 140 m lineales. Fallaron 16 contrafuertes. Su estado actual es de abandono y nadie ha osado reconstruirla.

La rotura de esta presa supuso un antes y un después, tanto en la ingeniería de obras hidráulicas como en la percepción de sus riesgos y la vigilancia de este tipo de infraestructuras.

El mensaje del estamento eclesiástico ante tamaña desgracia fue el de soportar lo ocurrido con resignación cristiana, pero todos conocemos los populares versos del bello poema "Cantares" de Antonio Machado: "Cuando el jilguero no puede cantar […] Cuando de nada nos sirve rezar" … En esos momentos tocaba afrontar la vida golpe a golpe.

Tras el desdichado suceso, la maquinaria de propaganda del Régimen se puso pronto en marcha para difundir comunicados oficiales con contenido interesado y no acorde a la veracidad de las causas del desastre. La versión oficial afirmaba que todo se debió al inevitable desbordamiento de la presa causado por las condiciones meteorológicas y las pertinaces lluvias que llenaron el embalse hasta sus límites. Incluso se intentó responsabilizar de los hechos a un movimiento sísmico detectado en Portugal que se produjo de modo simultáneo a la gran riada. Por otro lado, y en contraposición a la versión oficial, algunos medios de comunicación se disponían a contar la verdad de lo ocurrido contraviniendo las órdenes gubernamentales.

No, no fue una catástrofe natural como quería hacer creer el Régimen. Aquí las causas reales se podían haber evitado.

Es una larga lista de despropósitos la que llevó al trágico final: demasiadas prisas en la aprobación del proyecto y en su ejecución (por ejemplo, se trabajaba a destajo); defectos de construcción; baja calidad de los materiales; falta de responsabilidad en los encargados; interés desmedido por empezar a producir electricidad aprovechando las lluvias abundantes de las últimas semanas; no haber acabado las reparaciones ni haber hecho los ensayos previos; pésima cimentación; materiales pobres y de baja calidad; cemento humedecido durante su almacenaje; poco cuidado y vigilancia con los materiales de relleno (hay testimonios de que se abocaron tablones, hierros, restos de obra…); falta de mantenimiento; evidente precariedad en el presupuesto ; etc. La negligencia en todo lo expuesto es clara. Esto último nos lleva a destacar también la alta incidencia de accidentes laborales que hubo en esa obra, lo cual no es un tema baladí. Entre 1953 y 1956 murieron varios obreros y algunos quedaron lisiados o amputados.

Pero uno de los problemas más serios fue el de las numerosas grietas y múltiples fisuras que provocaban un descenso de 12 o 13 cm del nivel de agua en el pantano cada 24 horas. Una empresa italiana estuvo infiltrando toneladas de cemento durante tres años sin conseguir solucionar el problema, porque en muchos casos, el cemento entraba por una cara de la presa y salía por la otra.

Los obreros comentaban que la obra no iba demasiado bien y tenían miedo. Los vecinos de la aldea sabían que aquel dique lo habían construido "con mucha prisa y con poco escrúpulo" y que "se le escapaban chorros como a una regadera".

Las consideraciones de los técnicos que estudiaron las causas del accidente aseguraron que no se tuvieron en cuenta los cambios térmicos sobre el hormigón respecto a su recubrimiento con mampostería. La temperatura, a una altitud de 1600 m es un factor a tener muy en cuenta para evitar un prematuro envejecimiento de los materiales. Precisamente, debido a la extremas temperaturas del lugar, durante los meses más fríos se detenía la ejecución de las obras, es decir que los trabajos se llevaron a cabo por temporadas descuidando la unión de las distintas capas o fases.

Para el Consultor Ricardo Fernández Cuevas, la cimentación era muy superficial en los contrafuertes los cuales quedaron deficientemente agarrados a los cimientos. Además, la calidad de la roca del lugar donde se ancló la presa no era la más idónea.

El prestigioso Ingeniero de Caminos Canales y Puertos Eduardo Torroja llevó a cabo una investigación sobre las causas del terrible accidente. Llegó a la conclusión de que para que el binomio contrafuertes-mampostería funcione conjuntamente requiere de cierta flexibilidad en la mampostería. En la obra se omitieron los ensayos al respecto. Torroja los realizó a posteriori y comprobó, con sorpresa, que el índice de flexibilidad era mucho mayor de lo que se creía, es decir, que los contrafuertes eran demasiado débiles. Esto hizo que la estructura de mampostería se deformara bajo la presión del agua y aplicara la carga sobre la pantalla de hormigón hasta colapsar. Por lo tanto, volvían a aparecer gravísimos defectos técnicos y de diseño.

En cuanto a la situación de los supervivientes en los temas judiciales que se habían iniciado podemos afirmar que no estuvieron bien asesorados y tuvieron que afrontar solos los problemas hasta que el abogado zamorano Santiago Moreno asumió su defensa. Era un filántropo, un hombre comprometido con los más necesitados y contrario al Régimen. Recibió críticas y amenazas para que abandonara su postura. Sólo encontraba trabas por parte de la Gobernación y la Guardia Civil cuando intentaba hacer sus trámites en favor de los damnificados de Ribadelago.

La justicia buscó responsables. Santiago Moreno puso todo su empeño en la defensa de los derechos de los perjudicados pero no encontró colaboración por parte de ningún ingeniero que quisiera ocuparse de exponer las deficiencias de la parte técnica y los materiales. Así que decidió prepararse de modo autodidacta con los conocimientos de ingeniería necesarios para hacerlo él mismo. A pesar de todo el empeño que demostró y de que hubo condenas, el juicio se perdió. Para el abogado fue muy doloroso ver que no se hacía justicia a las víctimas.

Hubo diez acusados y 4 condenas por imprudencia temeraria y 1 año de prisión menor. Posteriormente, un recurso de casación y un indulto del Gobierno exculparon a todos los ingenieros de Hidroeléctrica Moncabril. No se cumplió ninguna pena y nadie pisó la cárcel. La idea de los perjudicados fue que en este caso no se había hecho justicia.

Hoy, la ruinosa presa de Vega de Tera, impertérrita e ignorante de la maldición que pesa sobre ella, permanece mirando hacia Ribadelago desde los 1600 m de altitud, como silencioso testigo de la aflicción, el luto, el desconsuelo y la desolación.

El incomparable lago de Sanabria, convertido en un cementerio lacustre, sigue guardando celosamente en su seno a cuantos no pudieron sobrevivir al fatídico suceso. Dicen que este lago encierra misterios y leyendas que siguen vivas entre los lugareños y que en sus profundidades yace el pueblo de Valverde de Lucerna que quedó inundado por el castigo de un peregrino al que no quisieron dar posada. Es en dicho pueblecito donde el bilbaíno escritor Miguel de Unamuno ambientó la acción de su conocida novela "San Manuel Bueno, mártir". Ahí es donde podemos leer estos versos de su insigne pluma: Campanario sumergido / de Valverde de Lucerna / toque de agonía eterna / bajo el caudal del olvido. Muchos ven en esta leyenda una premonición de los sucesos acaecidos en Ribadelago el año 1959.

Vidas arrebatadas, historias desgarradoras, sentimientos insondables, tristeza, dolor… son el legado de una de las mayores catástrofes hidráulicas que hemos vivido en España.

Su recuerdo es doloroso pero necesario.

(*) Doctor Ingeniero de Caminos Canales y Puertos

Profesor de Ingeniería de la Construcción en la Universidad Politécnica de Cataluña