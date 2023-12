60.000 viajeros sin ascensor ni autobús en la estación AVE Sanabria

El Grupo Popular del Ayuntamiento de Puebla de Sanabria presentó una moción para instar al Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible para que instale un ascensor en la estación Sanabria Alta Velocidad de Otero de Sanabria.

Los concejales populares han defendido no solo ante el Ayuntamiento, sino en otras instituciones, desde la inauguración de la estación (22 de julio de 2021), la instalación del ascensor y la mejora de accesibilidad para aquellos usuarios que afortunadamente cada vez más deciden utilizar sus instalaciones. El dato de usuarios que reveló el alcalde, José Fernández Blanco, es de 60.000 personas hasta junio "un dato muy positivo". Y eso que la mayoría del tiempo “no hay billetes” como precisó el concejal Juárez Juárez Rodríguez del grupo Futuro.

Los concejales populares Gustavo Alonso Chimeno y Alfonso Martín Santos presentaron una moción en el último pleno para exponer el problema de los viajeros que llegan o parten de esta estación, "a menudo de avanzada edad, a veces cargados de maletas u otras con movilidad reducida o problemas de salud". Con esas limitaciones de movilidad "tienen que ascender o descender desde el andén por una larga rampa al aire libre, con lluvia, nieve, frío y hielo". Para el Grupo Popular es "una situación esperpéntica que a menudo provoca situaciones lamentables con los más vulnerables y con personas de edad avanzada".

El alcalde contestó para añadir "que sí es verdad que se ha dicho y sí es verdad que se han hecho gestiones ante el Ministerio y la ministra anterior". En la última reunión que mantuvo el alcalde con los responsables ministeriales y la presidenta de ADIF "hablamos de calefacción, hablamos de expendedores de bebida, del ascensor" para subrayar que se han hecho las gestiones y reconocer que "el ascensor es fundamental".

El portavoz de Futuro, José Ignacio Alonso de Prada, introdujo al debate la necesidad de "transporte público" desde la estación, en concreto un autobús para el traslado, bien a través de la Junta, los Ayuntamientos etc. En este sentido el alcalde precisó que en su momento se trató el tema con el alcalde de Palacios de Sanabria (término municipal en el que está ubicada la estación) y la Consejería de Transportes y la Diputación "para que establezcan ese servicio". Alonso de Prada evidenció que no es solo un tema de Palacios sino que comprender a todos los Ayuntamientos de la comarca. Defendió el derecho de los viajeros a que "no estaría de más que pudieran llegar a su casa en transporte público". La moción se aprobó por unanimidad con la inclusión del trasporte público y dar cuenta al resto de Ayuntamientos afectados.

Y en el transcurso del debate alguno de los concejales mencionó la irónica frase con que la prensa nacional abrió decenas de crónicas “una estación para 20 vecinos”, frente a los 60.000 usuarios y los que no pueden hacer uso por los elevados precios y por la falta de billetes de Zamora a Sanabria o de Madrid a Sanabria y vuelta. Cono reconocía una veraneante de San Martín de Terroso "me sale más barato ir en avión con toda la familia a Málaga que venir en AVE al pueblo". El año 2023 cierra un ejercicio más sin el ascensor recogido en los planos del proyecto de la estación, que no un apeadero, de Sanabria, y que nadie ha clarificado por qué no se ejecutó si venía proyectado.