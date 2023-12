Cuenta atrás para el concierto de Soraya Arnelas en un pueblo de Zamora. Ella misma ha sido la encargada de anunciarlo en sus redes sociales mientras disfruta del sol de la España Vacía: "Este miércoles nos vamos a Zamora de concierto... el último del año".

La extriunfita viajará este 27 de diciembre a Moraleja del Vino, donde la eurovisiva actuará en la sala Justa Freire con precios de 3 y 5 euros para los vecinos residentes (anticipada y taquilla, respectivamente), y 6 y 8 euros para el resto de asistentes.

La artista llega a Zamora unos días después de anunciar que está embarazada por tercera vez: "Familia numerosa a la vista".

Trayectoria

Desde que quedó segunda en la cuarta edición de ‘OT’ Soraya Arnelas (Cáceres, 1982) no para. Su carrera musical, a la que acaba de añadir un ‘single’, ‘La cita’, y pronto otro, ‘La botella’, la acompaña de proyectos televisivos. Como los concursos ‘¡A bailar!’ (que ganó); ‘Tu cara me suena’ (quedó tercera), y ‘Celebrity Bake Off' (quinta).