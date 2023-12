Un cementerio sumergido bajo el agua en este pueblo zamorano

Sepulturas sumergidas bajo el agua. Esta es la "dolorosa" imagen que los propietarios de tumbas en el cementerio municipal de Belver de los Montes, tienen que revivir cada vez que llueve con intensidad, problema que afecta a una parte del recinto.

Los concejales de Izquierda Unida (IU) en el Ayuntamiento, María Gabina Bermejo y Francisco Arcos, han denunciado públicamente la situación de la "parte más baja" del camposanto, aunque también han exigido soluciones en un pleno y han acudido al Procurador del Común, que ha admitido a trámite su queja.

Ante la "inacción" del Ayuntamiento, otro vecino afectado también ha recurrido al Procurador del Común, para exigir que se adopten las medidas necesarias que impidan la anegación de las sepulturas cada vez que las lluvias son intensas.

Destacaron los concejales de IU que el origen del problema radica en que el Ayuntamiento "tapó" el pasado año unas cunetas situadas en el camino San Pedro, en el entorno de la piscina y otra situada enfrente del cementerio, lo que provoca que, cada vez que se registran abundantes precipitaciones, "el agua no tenga salida" y discurra hacia "el sitio más bajo", en este caso, una parte del cementerio municipal de Belver de los Montes.

"Sufrimiento moral"

En este punto, los concejales de la oposición reconocieron que el problema genera un "sufrimiento moral muy importante" a los vecinos afectados, ya que los que tienen enterrados a familiares en el cementerio municipal, "sabemos que están muertos y que no se enteran, pero es muy doloroso ver sus tumbas inundadas".

Por otra parte, IU aclaró que, hasta que no fueron hormigonadas algunas cunetas de la zona, no se habían registrado problemas de inundaciones en el cementerio que, ahora, "al no tener salida", el agua busca otro cauce por el que discurrir y acaba en la "parte más baja" del recinto funerario.

Alrededor de una treintena de tumbas pueden quedar sumergidas bajo el agua cada vez que llueve intensamente en Belver de los Montes, problema que IU ya planteó en un pleno del Ayuntamiento, en el que también solicitó el apoyo del resto de concejales para buscar una solución inmediata, pero "nadie respira" y se limita a acatar las decisiones que adopta el alcalde. Por este motivo, los concejales de la oposición decidieron plantear una queja al Procurador del Común que, recientemente, les ha comunicado su admisión a trámite.

Desagües

Ante las quejas de IU y de un particular, el alcalde, Óscar Marzo, aseguró que el problema "ya está solucionado" y que el Ayuntamiento ha puesto en marcha las medidas requeridas por el Procurador del Común.

En concreto, según precisó el alcalde, se han instalado unos "tubos de desagüe" para canalizar el agua de lluvia del cementerio hasta la red municipal. El alcalde cuestionó las críticas de IU y aseguró que el cementerio de Belver de los Montes tan solo se inunda cuando las lluvias son muy intensas, a la vez que aclaró que el origen del problema "no es el hormigonado de las cunetas". IU ha puesto en duda que el Ayuntamiento haya adoptado medidas para evitar la acumulación de agua en el cementerio y ha asegurado que "el alcalde "no se cansa de mentir".