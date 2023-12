"La miel de Zamora merece una marca, es de las mejores del país"

Antonio Santiago Morán Rivas, nacido el día 2 de abril de 1959, es actualmente el alcalde pedáneo de Trabazos y el coordinador de la Jornada de Exaltación de las Castañas y las Setas Alistanas y de la Feria de los Productos de Otoño que tendrán lugar el próximo 8 de diciembre junto con la II Feria de La Miel de la Provincia de Zamora.

–Usted es un alistano de pura cepa, de pueblo y a mucho orgullo e hijo de una de las personas más ilustres de Trabazos.

–Nací en Trabazos en el seno de una humilde familia y siempre me he sentido orgulloso de mis orígenes y de poder luchar y apoyar en lo que puedo a mi tierra. Mi padre era Rafael Morán Martínez, un ejemplo para mí y por ello intento seguir su estela. Como vecino y uno más siempre he luchado por mi pueblo y por ayudar en lo que buenamente puedo. También he sido alcalde del Ayuntamiento de Trabazos durante dos legislaturas y los últimos veinte años teniente de alcalde. Tras las últimas elecciones de mayo al ser elegido Javier Faúndez Domínguez presidente de la Diputación de Zamora ha delegado en mi las funciones que corresponden como alcalde pedáneo.

–¿Qué tal ha sido la campaña de producción, recogida y comercialización de castañas?

–Buena. La verdad es que en Trabazos no podemos quejarnos. Cierto es que los precios no estuvieron a la altura de otros años, pero la castaña injerta se pagó de 1,70 a 1,90 euros. Por desgracia somos conscientes que, a pesar de seguir plantando y cuidando nuestros castañares, tenemos un problema y grave con las enfermedades y las plagas como el chancro, la tinta, la avispilla y ahora la socarrina. Aun así, seguimos trabajando para tener castañas en calidad y cantidad.

–¿Dónde, ¿cuándo y cómo se desarrollarán los actos?

–Este año hemos elegido la fecha del 8 de diciembre, coincidiendo con la Inmaculada Concepción, en una semana en que regresan a su tierra de origen muchos zamoranos y trasmontanos, para que, de esta manera, sí así lo desean puedan acudir a Trabazos y participar en la puesta en valor de los productos del bosque de otoño que en Aliste son muchos y unos auténticos manjares. Estamos en unas fechas donde la climatología no favorece desarrollar actividades al aire libre y menos aún si las lluvias hacen acto de presencia. En Trabazos por suerte disponemos de un Pabellón Cubierto Multiusos que nos permitirá acoger sin problemas tanto a los productores como a los vecinos y visitantes. Habrá una actividad campera que será la salida al campo de mañana para la recogida de setas con guía micológico. La apertura será a las 16 horas.

–La Feria de la Miel de la Provincia de Zamora un reto que ha llegado para quedarse.

– Así es. La apicultura ha resurgido con fuerza y gracias a la ardua e incesante labor de los apicultores, muchos de ellos jóvenes, Zamora produce unas de las mejores mieles no sólo de España si no del mundo, algunas de las cuales se podrán descubrir, degustar y comprar en la feria. El objetivo final es conseguir la Marca de Calidad “Miel de Zamora”. Los Premios Alveare 2023 Miel de Zamora están abiertos a todos los apicultores que tienen su código de explotación en la provincia de Zamora y comercializan su miel bajo marca propia. Los participantes ya han presentado dos muestras de mil gramos cada una, en envases de vidrio, una de ellas para la evaluación del jurado y la otra para la cata. La miel a concurso tiene que haber sido cosechada esta campaña. Hay dos apartados de mieles, oscuras y claras.

–¿Cuál fue el origen y el fin de los diferentes concursos?

–Poner en valor los productos de la tierra. Nuestros castaños producen una materia prima excepcional que poco a poco se ha ido convirtiendo en parte esencial de nuestra gastronomía tradicional y muy en particular de la repostería. Por eso creamos los concursos de “Postres de Castañas” y de “Frutos del Bosques” así como los de “Tortilla de Patata” y “Licores Caseros”. A parte también ofreceremos una demostración sobre la elaboración de los concursos aguardiente utilizando las ancestrales alquitaras y de queimada para no perder las costumbres y preservar las tradiciones.

–Manjares para disfrutar con los cinco sentidos. Entre los actos habrá varias degustaciones.

–Habrá una cata popular de las mieles oscuras y claras participantes en los II Premios Alveare “Miel de Zamora” y durante la tarde se revivirá el magosto tradicional con la degustación de castañas alistanas asadas a la lumbre. Como cierre de las celebraciones, a las 20 horas, tendrá lugar una convidada a base de hornazos tradicionales alistanos y de las tortillas y postres participantes en los concursos. Como en cualquier buena fiesta alistana que se precie de serlo no podrá faltar el mejor folclore al son de las gaitas y las dulzainas que pondrán los integrantes de Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes. Aparte, esto mediante reserva, habrá menú micológico con Marcos Senández en Los Castaños.

–Trabazos es un pueblo con historia y tradiciones. ¿Cuál es la principal actuación en mente de las autoridades y vecinos?

–Nuestra Señora la Virgen de la Soledad, una de las “Siete Hermanas” de España y Portugal, es uno de los principales referentes a nivel histórico, religiosos y social de Trabazos y de la comarca de Aliste y la región de Tras os Montes y Alto Douro, por ello estamos tramitando, desde el Ayuntamiento que preside Javier Faúndez Domínguez y la cofradía presidida por Marcos Senández Fernández, ante la Consejería de Cultura de la Junta, la declaración de la romería y Voto y Concordia de las Aguas como Fiesta de Interés Turístico Regional.

–¿Existe documentación y arraigo para lograr ese distintivo que ya ostentan la Semana Santa de Bercianos y la Virgen de la Salud de Alcañices?

– Si. Sinceramente. Trabazos ya contaba en el año 1600 con dos ermitas, según las Memorias del Arzobispado de Compostela a donde pertenecían las Vicarías de Aliste y Alba, una de ellas dedicada a los mártires San Fabián y San Sebastián, que luego acabaría presa de la ruina y desaparecería; y la otra a San Roque, que en 1697 se reconvertida en el santuario de la Virgen de la Soledad y, pasados diez años, hacia 1707, llegó su santificado mariano con una imagen de Nuestra Señora por cuya elaboración se pagaron 80 reales al imaginero. La romería históricamente se celebraba cada día 8 de mayo, festividad de la aparición de San Miguel, hasta que, en 2017 entre los vecinos y devotos, con el beneplácito del Ayuntamiento y de la parroquia de San Pelayo Mártir, se acordó su traslado al primer domingo de mayo para favorecer la presencia y participación de los emigrantes que por motivos de estudios o trabajo residen fuera, cambio que se oficializó en 2018.

–A ello se suma la histórica “Rogativa del Rincón”.

–Efectivamente. El Voto y Concordia de las Aguas lleva ya celebrándose 309 años cada vez que el 8 de mayo caía en domingo. La comarca alistana vivía entonces unos años de penurias y sequía, lo cual llevó a los concejos y parroquias de San Esteban de Viñas, Santa María Magdalena de Rábano y San Lorenzo Mártir de Sejas a pedir una rogativa que fue aprobada por el Vicario General de la Vicaría de Aliste Domingo de Bustamante el día 2 de marzo de 1714. La primera vez que se procesionó desde los tres pueblos hasta Trabazos fue el día 8 de mayo de 1714.

–¿Cómo está el municipio a nivel de población?

–Dentro de lo malo digamos que nos hemos estabilizado con 855 vecinos entre los cinco pueblos: 453 varones y 402 mujeres. Bien es cierto que muy lejos de los 2.006 residentes de 1950.

–¿Podría revertirse o cuando menos ponerse freno a la despoblación rural galopante?

–El éxodo de los más jóvenes del mundo rural hacia la ciudad para buscarse la vida, estudiar o trabajar, está claro está asentando un golpe mortal a los pueblos, pero la esperanza es lo último que vamos a perder y tanto los alcaldes y concejales como vecinos vamos a seguir trabajando para mejorar la calidad de vida en los pueblos. Para ello hay dos claves, mejorar y crear nuevas infraestructuras y servicios e intentar favorecer la creación de tejido empresarial y empleo. En nuestro municipio una de las grandes apuestas es el Polígono Industrial “Cruz de la Era” cuya primera fase estará lista este mismo mes junto a la carretera Nacional 122. Serán 14.283 metros cuadrados. Nuestro deseo en la medida de lo posible es que las empresas contraten a personas de los cinco pueblos del municipio.

–¿Qué actuaciones e infraestructuras tenéis en marcha?

– Este año hemos culminado la adecuación y mejora de la carretera que va desde la Nacional 122 hasta Trabazos y Nuez mejorando el tránsito y la seguridad hacia los dos pueblos. Hemos mejorado los alumbrados públicos y estamos trabajando para sacar adelante las concentraciones parcelarias de Nuez y Villarino tras la Sierra.