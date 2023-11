Alcaldes de Carballeda y Guardia Civil abordan la prevención de delitos en los pueblos

Alcaldes de Carballeda y responsables de la Guardia Civil participaron este jueves en una reunión de coordinación en Mombuey para abordar diferentes aspectos en materia de seguridad y colaboración en la prevención de delitos y situaciones de emergencia en los pueblos de la zona.

El capitán Guardia Civil de Puebla, Ismael Flórez, junto con responsables de los cuarteles de Mombuey y Villardeciervos abordó cinco áreas: Protocolo Cero de Violencia de Género, el Plan Idosos, los planes de emergencia y evacuación municipales, ciberdelincuencia, la concienciación del uso de los teléfonos 062 y 1-1-2, y las labores de apoyo de la Guardia Civil en eventos festivos y deportivos y manifestaciones. Los alcaldes de la zona han solicitado reuniones de los expertos de la comandancia con los pueblos para dar instrucciones para prevenir los ciberdelitos en aumento.

El capitán Flórez pidió la colaboración de los representantes locales para detectar los casos que existen de violencia de género y que generalmente son conocidos por el vecindario pero que no se comunica a los agentes. El protocolo en la comarca está dotado de dos agentes especializadas en la Compañía que hacen el seguimiento de los casos. El hecho de que la mayor parte de los agentes no residan en los pueblos donde prestan servicio supone no estar al tanto de estas situaciones. Es a través de los alcaldes donde se establece ese contacto más directo y de intermediación para tener constancia de los casos. El responsable de la Guardia Civil corroboraba que se han atendido casos de violencia de género de personas que residen fuera pero que vienen de vacaciones. El numero 016 es el que está operativo para denunciar los casos de violencia de género.

El alcalde de Rionegro José Antonio Colino, reconoció que los ayuntamientos están muy limitados en recursos y medios de atención social en los pueblos, que dependen de los servicios sociales comarcales.

Respecto al “Plan Idoso” se pidió la colaboración para mantener actualizada la base de datos de las personas mayores que viven solas y donde el mayor riesgo es que se pierdan sin que nadie se percate. En esa base se facilitan familiares o vecinos de contacto y teléfonos donde poder recurrir en el caso de echar en falta a esa persona. Agentes de la Guardia Civil periódicamente mantienen contacto directo con estas personas que viven solas.

El caso más extremo es la desaparición involuntaria de mayores que viven solos. Es fundamental, en estos casos, avisar de manera inmediata de la desaparición. Las primeras horas son vitales para localizar a la persona desaparecida. El capitán recalcó que desde la Comandancia se despliega, en estos casos, un amplio operativo de búsqueda. Hay factores que complican las búsquedas en el medio rural, como amplias zonas boscosas. Entre las medidas preventivas para las familias está el uso de dispositivos localizadores y el teléfono móvil.

El concejal de Villardeciervos, José Manuel Soto, recalcó la seguridad que supone para los mayores ver las patrullas de la Guardia Civil por los pueblos y reivindicó nuevamente “los cuarteles abiertos” en los pueblos, frente a la pretensión de centralizar en las capitales los Cuerpos de Seguridad desprotegiendo los pueblos.

Planes de emergencia

Sobre los planes de Emergencia y Evacuación, los Ayuntamientos pequeño no están obligados a su redacción pero sí es conveniente una guía de respuesta de ámbito local. Los graves incendios de la Sierra de la Culebra –que afectaron a parte de los municipios de la Carballeda- dejaron en evidencia la desprotección local ante las emergencias y el evidente riesgo “el bosque está metido en las casas por el abandono de las tierras” en palabras de la autoridad policial. Esas guías de respuesta conllevan determinar formas de alertar a la población (antes se tocaban las campanas en los pueblos), puntos de reunión para evacuación en lugares de fácil acceso de autocares, un censo de las personas con problemas de movilidad, una pequeña dotación de medios con mangueras, bocas de riego y personas que puedan actuar con seguridad en caso de una emergencia.

El capitán aclaró que cuando la Guardia Civil procede a evacuar un pueblo pone como prioridad salvar las vidas humanas. Los agentes ejecutan, en estos casos, órdenes superiores del órgano coordinador, CECOPI, que es quien evalúa la situación. De ahí que se pidiera empatía hacia los agentes en el terreno.

Incendios

Este tema abrió un amplio debate sobre la actuación y organización de las evacuaciones en los incendios dejando desprotegidos los pueblos, esa circunstancia complicó bastante la tarea de evacuación, con el resultado de personas fallecidas. Soto recalcó que no se ha actuado ni se han tomado medidas preventivas, no solo en la Culebra, sino en general en los municipios de Carballeda, como limpieza de carreteras comarcales y locales.

Los ciberdelitos están aumentando, uno delitos “que dejan una huella” pero que hay que denunciar. En este sentido los alcaldes propusieron reuniones puntuales con los vecinos para prevenir y evitar estafas. La recomendación más importante es “no facilitar ningún tipo de dato bancario o clave” por teléfono y dirigirse directamente al banco. El cierre de entidades bancarias está provocando otro problema al obligar a guardar dinero en las casas. Se han dado tres casos de robo de dinero y joyas en casas en la zona de Aliste. En este sentido es muy importante la colaboración ciudadana para avisar de vehículos y personas extrañas en los pueblos.

Otro hecho al que se enfrenta la Guardia Civil es el de “llamadas maliciosas” que en estos momentos ya se están detectando y controlando. Son llamadas que alertan de sucesos en puntos geográficos alejados. Lo normal es que si alguien está viendo la comisión de un delito esté en el mismo lugar y no a cientos de kilómetros. Es una estrategia de distracción de los delincuentes.