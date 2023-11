Un matrimonio de titanio: Los 70 años de una de las parejas más longevas de Zamora

Fue un sábado de otoño, soleado. Para el banquete se preparó la casa de los padres de la novia, la sala grande, el portal y hasta la cocina donde dar cabida a todos los invitados. Se mató una ternera y con los menudos de los pollos, las mujeres cocinaron una paella. ¿Postre?, "No creo, en aquella época no se conocían muchas cosas". Tampoco había medios para grandes boatos. "Nosotros matamos la ternera, pero había familias que no podían y entonces los invitados llevaban un pollo o una gallina para la comida". En esta boda hubo baile por la tarde y las sobras de la comida se consumieron en la tornaboda del día siguiente.

Ocurrió hace 70 años, cuando Heliodoro y Concha contrajeron matrimonio en Guarrate, el pueblo donde nacieron y donde esta pareja de nonagenarios sigue disfrutando de toda una vida juntos. 70 años casados y saludablemente vivos. Una proeza bautizada como "bodas de titanio" que no parece desatinada a juzgar por la resistencia con la que llegan a este extraordinario aniversario. Antaño, en una sociedad básicamente agraria como la que dominaba en los pueblos, la vida se supeditaba al calendario del campo. Incluso las bodas, que muchas parejas de agricultores celebraban después del verano, en septiembre, octubre y hasta noviembre, cuando ya se había recogido la cosecha y realizado la sementera. Con las labores hechas, Heliodoro Galache y Concha Astudillo eligieron el 14 de noviembre de 1953 y hasta pudieron hacer un viaje a Vigo, donde unos amigos de la familia les dieron alojamiento. "Si hubiéramos tenido que pagar el hotel igual nos quedamos en casa". Han pasado 70 años, y Heliodoro y Concha lo recuerdan como si fuera ayer. Aquellos ilusionados jóvenes hoy son dos "lozanos" nonagenarios que siguen viviendo en su casa de toda la vida en este pueblo de la comarca de La Guareña. Un aniversario que bien ha merecido el reencuentro de toda la familia comandado por sus tres hijas, 5 nietos y 4 biznietos. Porque llegar a 70 años casados no es baladí. Achaques lógicos al margen, a sus 97 y 93 años, Heliodoro y Concha conservan un estado asombroso y una admirable lucidez que les permite mirar atrás y evocar el mar de recuerdos y vivencias que se amontonan tras casi un siglo, con una República, la Guerra Civil, la dictadura de Franco y la Democracia. "Hemos trabajado mucho, antes era así" expresa la "novia", vivaracha y locuaz, historia viva de una época irrepetible en los pueblos. Una generación dura, que afrontó con dignidad y trabajo épocas de carestia. El Guarrate de cuando esta pareja era joven, y no tanto, poco tiene que ver con el de hoy. "Había familias con ocho y nueve hijos, y todos viviendo en casa y trabajando en el campo". Se entienden aquellas quintadas numerosas que protagonizaban la tradición más señera de Guarrate como era correr el gallo. Heliodoro lo hizo en el 47, la quintada de los "nueve mocetes" que Concha evoca con la murga carnavalera. "Aquí están Emilio y Julio/ Heliodoro y Florentino/ Isaac, Eulogio y Francisco/ Emiliano y Antonino" tararea la anciana con admirable claridad. Y sigue... "Viva la alegría de nueve mocetes/ viva la quintada del 47/ viva la alegría de la juventud/ no queremos niñas que se den betún..." cantaban por aquella época. La correspondencia de Miguel Delibes con un agricultor de Guarrate: "Uve de Dios, querido amigo" Heliodoro Galache Rodríguez (6 de mayo de 1926), era el pequeño y único chico de tres vástagos. "Su padre le mandó a Toro a estudiar, pero no le dio la gana" aclara su mujer. Así que la alternativa fue el campo y a los 14 años ya se puso al tajo, "unas veces con los bueyes y otras con las mulas" recuerda el anciano. "Mi padre tenía una labor de 90 fanegas, había trabajo. Teníamos unas fincas y majuelos a 7 kilómetros del pueblo y allí dormía debajo del carro con los bueyes porque no podías volver a casa todos los días" evoca quien ya es uno de los guarrateños más longevos. No terminaron ahí las caminatas. Llegaría la mili y para volver a casa desde Monte la Reina había que llegar a pie hasta Sanzoles para coger el coche de línea a Guarrate. "Unos cuantos pasos he dado en la vida" resume el anciano. Aunque su mujer no se quedó atrás. Concha Astudillo Acebal (19 de agosto de 1930), la mayor de tres hermanos, supo desde bien joven lo que era el trabajo. "Como teníamos poca labor, había que arrimar el hombro. Nosotras hacíamos la recolección, segábamos, trillábamos" mientras su padre, Tomás, se ganaba unas perras como tratante y estraperlista "vendiendo lo que podía" en aquellos severos años de la guerra y la posguerra. "Mi padre compró un camión cuando la guerra, se lo requisaron y hasta hoy. Tuvimos que seguir pagando las letras sin el camión. En aquella época lo pasamos muy mal". Poco cambiaron las cosas cuando Heliodoro y Concha se casaron, en 1953. Había que salir adelante, más cuando la familia empezó a crecer. "Si Heliodoro iba a acarrear, yo iba con él y apañaba unas espigas para los marranos. Luego teníamos unas vaquitas de leche y yo las atendía, iba a segar mielgas que salían en las cunetas y los lindones, se las echaba a las vacas y después de ordeñarlas, las llevaba al prado. Es lo que había" cuenta esta mujer que a sus admirables 93 años sigue cocinando, cosiendo, se pone a la matanza, echa a las gallinas, cuida sus tiestos. "Hay que estar activa" receta. El campo daba lo que daba, así que Heliodoro siguió la estela de su suegro y con un cuñado compraron un camión Barreiros para transportar mercancías de una punta a otra de España. "El primer viaje lo hicimos a Vigo con hierros viejos que cargamos en Zamora. Y de Galicia tiramos a Barcelona con una carga de redes de pesca". Así estuvieron durante años, sumando incontables kilómetros por aquellas carreteras de dios. "Estuvimos todo un verano llevando un camión de paja diario a Santander para repartir los paquetes por las ganaderías. Todos los días menos los domingos". Luego otra vez Madrid, Barcelona, Andalucía, Levante. Uvas, grano, sal, harina, lo que saliera. "Volvíamos todas las semanas a casa a traer el dinero para pagar las letras del camión" cuenta Heliodoro. "Ellos transportaban la paja y yo con las ovejas hacía queso que también llevaban a vender" intercede Concha. Memoria de un soldado, cuando se inundó Monte la Reina: "salvamos a los santos con una barca" Amortizado el Barreiros, Heliodoro compró otro camión y el transporte de mercancía permitió prosperar a esta familia emprendedora donde siempre fueron todos de la mano sin abandonar nunca las labores del campo. Lejos de ello, Concha siguió la estela de su padre que "consiguió traer la central lechera desde Vadillo a Guarrate". Fue así como se hicieron cargo de la recogida de la leche de las vaquerías que fueron emergiendo en el pueblo. "Al principio recogíamos la leche en cántaras de 40 litros que el chofer iba echando al camión y yo a fregarlas para el día siguiente" recuerda la guarrateña. "Hasta 3.000 litros diarios que después se llevaba el camión a Villardefrades". Una familia luchadora y trabajadora, una generación que se ganó a pulso la prosperidad sin arredrarse ante las adversidades. Heliodoro Galache fue uno de los fundadores de Cobadu, el socio número 35 de la que hoy es una de las cooperativas agrarias de referencia nacional. "Y sigo siendo socio" precisa. Tampoco renunció este matrimonio a dar educación superior a sus hijas, para lo cual la madre de Concha se trasladó a Salamanca con todos los nietos y allí los cuidaba en el piso familiar. "La abuela Avelina era una adelantada a su tiempo" evoca una de sus nietas. El 70 aniversario ha rescatado recuerdos y vivencias que darían para escribir el libro del matrimonio más longevo de Guarrate y puede que de todo el contorno, que muestra con orgullo la proeza de haber llegado juntos y "sanos" a las puertas del siglo de vida.