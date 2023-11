El PSOE ha criticado el rechazo del PP y de Vox de la Proposición no de Ley presentada por sus procuradores, por la que instaban a la Junta a cumplir el compromiso de construir la variante de Manganeses de la Lampreana desde la ZA-714, incluida en el Plan Autonómico de Carreteras 2008-2020.

En la Comisión de Movilidad y Transformación Digital, el procurador, José Ignacio Martín Benito, ha señalado que por el municipio de Manganeses de la Lampreana discurre la carretera ZA-714, una vía de titularidad autonómica, que conecta con Riego del Camino, pueblo desde el que enlaza con la A-66 y con la N-630.

Hace casi dos décadas, la Junta acometió unas obras de mejora de la plataforma y el firme de la ZA-714, en el tramo que discurre entre Manganeses de la Lampreana y Riego del Camino, en las que invirtió más de un millón de euros y que justificó en que la vía soportaba un elevado tráfico local de vehículos pesados, por la actividad económica concentrada en la zona.

Posteriormente, la Junta diseñó una variante a su paso por Manganeses, que por el momento no se ha llegado a ejecutar. No obstante, el PSOE ha recordado que la Administración regional no ha llevado a cabo otras 15 variantes previstas y contempladas en el Plan de Carreteras 2008-2020.

La carretera ZA-714 une la provincia de Valladolid, desde San Pedro de Latarce, con los pueblos zamoranos de Belver de los Montes, Castronuevo de los Arcos, Arquillinos, Pajares de la Lampreana, Manganeses de la Lampreana y Riego del Camino.