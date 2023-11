Un arcipreste para 84 parroquias en Aliste y Alba

La Diócesis de Zamora ha nombrado nuevo Arcipreste de Aliste y Alba al sacerdote Ángel Carretero Martín, que actualmente vive y desarrolla su labor pastoral en la parroquia de San Pedro Apóstol de Carbajales de Alba.

Nacido en Zamora capital el 3 de abril de 1976 en el seno de una familia creyente de agricultores de Zamora, aunque es capitalino, desde pequeño ha estado familiarizado con la gente del campo, por lo cual poco le costó ser cura rural desde que fue ordenado el día 12 de enero de 2003 por monseñor Casimiro López Llorente.

Confiesa con orgullo que la propuesta vocacional explícita le vino del obispo Juan María Uriarte, justo cuando al terminar el bachillerato se planteó estudiar la carrera de periodismo en la Universidad Pontificia de Salamanca.

Y en Salamanca estudió, pero no en la Facultad de Comunicación, sino en la de Teología, donde terminó la Diplomatura en Estudios Eclesiásticos y luego la Licenciatura en Teología Dogmática. De talante sencillo y abierto, buena gente, muy querido y recordado en los pueblos por donde ha pasado.

Su primer destino fue la parroquia Virgen de la Asunción de Alcañices donde los primeros siete años compartió casa rectoral y tarea pastoral en la villa, hasta 2009, primero con Mariano Pérez Diego, después con el misionero fallecido Pepe Casas y con Fernando Lorenzo cuando solamente era un seminarista en prácticas. Tras su primera etapa en 13 pueblos alistanos, Gregorio Martínez Sacristán, lo destinó como párroco in solidium de las parroquias de Toro y Tagarabuena. Su siguiente destino fue San Cristóbal de Entreviñas, Villalpando y Villanueva del Campo. Ángel Carretero Martín ya fue arcipreste de Aliste entre el otoño de 2008 y el verano de 2009 cuanto relevando al cura de Valer Manuel Iglesias Martín que era destinado a Villarrín de Campos.

Anteriores destinos

Hace cuatro años fue destinado a la parroquia de San Pedro de Carbajales, residiendo en la villa, desde donde presta su labor en 13 pueblos: Losilla, Vegalatrave, Marquiz, Perilla, San Pedro de las Cuevas, Losacio, Losacino, Manzanal, Santa Eufemia, Muga, Olmillos de Castro y Navianos. Recientemente ha pasado a contar con la ayuda del diácono cooperador Antonio Vela.

Ángel es un sacerdote con disponibilidad e itinerancia que no siempre son frecuentes. Todo cambio de destino supone siempre una ruptura a todos los niveles y un gran esfuerzo de generosidad: combina la Dirección de la Casa de la Iglesia con la Canóniga que el actual obispo también le ha asignado en Catedral de Zamora.

Resulta novedoso, por parte del prelado zamorano, que por primera vez en la historia de esta tierra (por no decir que también más allá de ella) se nombre canónigo a un cura de pueblo. Seguramente no sea una casualidad sino todo un signo con el que el Valera expresa, no sólo con palabras sino con decisiones que el "siempre ha sido así" no tiene porque ser un dogma de fe, que las cosas o las formas pueden cambiar en consonancia con los tiempos y necesidades actuales.

Desde hace 17 años Carretero Martín es fiel a su columna sin pelos en la lengua en la página de Religión dominical de La Opinión - El Correo de Zamora; y "sin likes", como el mismo dice, ya que siempre se ha mostrado un tanto reticente al mundo de las redes sociales.

Otros arciprestes

Fernando Lorenzo Martín (Toro 7 de agosto de 1981) fue el último arcipreste: pasó la infancia en Bilbao y ordenado sacerdote el 26 de octubre de 2008 su primer destino fue el 15 de noviembre Valer y su Unidad de Acción Pastoral (Bercianos, Flores, Fradellos, Puercas Domez y Fradellos). Fue nombrado arcipreste el 25 de octubre de 2017 y desempeñó el cargo hasta su traslado en octubre a Fuentesauco.

Anterior a él desempeñó el cargo ocho años Héctor Galán Calvo, de Sejas: del 29 de octubre de 2009 al 22 de octubre de 2017. Dejó el cargo ateniéndose a la normativa de nombramiento de arciprestes de la Diócesis que no permite desempeñarlo más de dos mandatos, los cuales Calvo cumplió completos.

Nacido en 1980 fue ordenado sacerdote en el año 2007, siendo su primer destino la parroquia de San Miguel Arcángel de Sarracín y posteriormente de Alcañices. Su período de prácticas lo hizo en la parroquia de Santiago Apóstol de Muelas del Pan.

Entre los arciprestes más históricos y queridos de Aliste estuvo en los años noventa del pasado siglo XX el toresano Luis Miguel Rodríguez Herrero, cura primero de Figueruela de Arriba y luego de Alcañices, un alistano de acogida y corazón, que dejó una huella imborrable de su paso por Aliste no solo por su labor pastoral y evangelizadora, que también, sino por su humanidad, como cura y como persona siempre comprometido con Aliste y con los alistanos.

Estuvo él entre los fundadores de iniciativas sociales, religiosas, culturales y de desarrollo que han perdurado en el tiempo como Aulas de Música de Aliste y Tras os Montes de Trabazos (presidente), grupo Adata (secretario) y romería de la Virgen de Fátima entre Villarino y Petisqueira. Fueron arciprestes también Jesús Calvo Prieto, Fernando Felipe Rosón Giménez y Manuel Iglesias Martín, todos ellos siendo curas de Valer de Aliste.

Los arciprestazgos son unas estructuras pastorales intermedias entre la Diócesis de Zamora y sus 33 parroquias con la finalidad de coordinar la Acción pastoral. Al frente de cada arciprestazgo está un sacerdote, designado por el obispo tras oir al clero de la zona, que tiene como misión fomentar y coordinar la acción pastoral común en el arciprestazgo, promover la integración de los diversos agentes, impulsar acciones conjuntas entre las parroquias, dirigir las reuniones periódicas, atender las necesidades de los sacerdotes y velar por los libros de la parroquias.

El Arciprestazgo de Aliste y Alba inicia esta nueva etapa pastoral con 84 parroquias y sólo siete sacerdotes (mas un religioso) en activo para atender a un territorio con 8.326 habitantes. En teoría cada sacerdote atiende a una media de 1.189 feligreses. Se trata de lo que antiguamente fueron las Vicarias de Aliste y Alba desde el siglo XII hasta 1888 pertenecientes al Arzobispado de Compostela.

Teo Nieto Vicente es el párroco de 43 parroquias (Unidades de Acción Pastoral de Alcañices, Valer, Nuez, Rabanales, San Juan y Sarracín) liderando un equipo de misión del que forman parte José Alberto Sutil Lorenzo (Vicario), Javier Prieto (diácono), Avelina (monja). El obispo ha nombrado como colaborador a Kizito Chukwindum Ezeaniekwe, de Ichida en Anambra (Nigeria).

El párroco más veterano es con 82 años Marcelino Gutiérrez Pascual, nacido el 4 de octubre de 1941 en Vezdemarbán, que, ordenado sacerdote el 10 de septiembre de 1964, llego a Mahide en el mes de julio de 1967: hace ya la friolera de 56 años.