"Con tanta agua la castaña se abre y es difícil de vender"

Volusiano Bermúdez Fernández, nacido en Sejas el día 18 de enero de 1954, cursó los estudios de Ingeniería Técnica Agraria y, tras una larga vida laboral como funcionario, ya jubilado, dedica ahora su tiempo libre a dos de sus grandes pasiones: su pueblo y la castañicultura. Fue él uno de los fundadores y el actual presidente de la Asociación Amigos del Castaño y del Medio Natural (Asaca), integrada por castañicultores de La Raya de España y Portugal.

–¿Cómo, cuándo y con qué objetivos fundasteis Asaca?

–Aliste ha sido siempre una tierra de castañares y castañicultores y los hombres y mujeres de los pueblos siempre hemos tenido a los castaños y a las castañas como uno de nuestros principales valores endógenos; como árboles, parte imprescindible de nuestro ecosistema y su biodiversidad; como madera noble y como un fruto, esas castañas que durante siglos han sido parte vital para la alimentación de las personas y de los animales. Ahora uno de los problemas se centra en la recolección pues muchos de los propietarios de castaños son personas muy mayores y otros no residen en los pueblos.

–Desde un principio los objetivos estuvieron muy claros.

–Efectivamente, pues hay que preservar lo que heredamos de nuestros padres y abuelos y transmitirlos a las nuevas generaciones. Nuestros fines son elaborar y desarrollar con carácter permanente estrategias que contribuyan al mantenimiento productivo y medioambiental de Aliste para facilitar de esta manera su conservación y en la medida de nuestras posibilidades contribuir a la mejora de la rentabilidad tanto económica como social para las familias alistanas con castaños, siempre desde un desarrollo respetuoso y sostenible tanto de nuestros castaños como de sus exquisitos frutos, un majar cuyo prestigio se reconocido en toda España.

– ¿Cómo se está presentado esta atípica campaña, primero de sequía y luego de lluvias?

– Muy mala. Llevamos muchos años sufriendo los devastadores efectos de enfermedades y plagas como el chancro, la tinta y la avispilla y ahora se nos ha sumado la socarrina del castaño o Mycosphaerela maculiformis, un hongo que origina grandes y graves afecciones en los árboles al verse afectados estos por la antracnosis, manchas foliares que llevan consigo la defoliación prematura de las hojas y el aborto de los frutos. En Aliste este año podemos cifrar las pérdidas de fruto entorno a un 50% respecto a un año normal.

– ¿Cuál es el proceso de la socarrina y las soluciones?

– El castaño se queda sin hojas antes de producir el fruto. Dentro de lo malo, lo bueno está en que no afecta directamente a la vida del castaño, vamos, que no muere. Por desgracia no hay tratamientos efectivos, con lo cual la única alternativa es retirar todas las hojas del castañar y quemarlas para intentar evitar el hongo el próximo año. No debemos olvidar que cuando la caída de las hojas antes que las castañas supera entorno al 30% surge otro problema añadido, pues se crea un microclima muy propicio a favorecer la aparición de otros hongos que luego afectarían al fruto.

– Pasan los años y los tiempos cambian ¿Ha variado el sistema de plantación de castaños?

– Sí, bastante. Antiguamente los mejores terrenos se dedicaban al cultivo de cereal y los castaños se plantaban en laderas y hondonadas, mientras que ahora se opta más por las zonas altas y llanas pues, al parecer, son áreas donde las enfermedades afectan menos a las plantas. En Sejas antaño los castañares estaban en lugares como El Castro, La Llamiella, Camino de Santa Ana y Conejeras. La concentración parcelaria fue una bendición y ha contribuido a nuevas plantaciones ya por todo el término del pueblo.

– Un manjar, sí, pero delicado y perecedero ¿Cuales son los cuidados para su conservación?

– Guardarlas en un lugar seco, fresco y oscuro es la mejor alternativa si queremos conservarlas para el consumo familiar durante todo el otoño e invierno, introducidas en sacos para cumplir dos objetivos, que puedan transpirar y no pierdan la humedad, pues de lo contrario se avellanan y se pierden. Este año esta lloviendo mucho y las estamos recogiendo húmedas por lo cual nada más llegar a casa lo mejor es extenderlas y que se oreen y se sequen lo antes posible. El mayor error es guardarlas en un lugar húmedo pues pueden tender a pudrirse o a germinar.

–¿Ha afectado la socarrina y las lluvias este año a la comercialización de las castañas?

–Por desgracia así es. Las primeras al caer prematuramente perdían calidad. Otros castaños si las han dado buenas. El problema es que con tanta agua la castaña al secarse tiende a abrirse y son muy difíciles de vender para el consumo crudas o asadas. La comercialización está siendo complicada.

–La Fiesta de la Castaña de Sejas es un referente en toda La Raya, cuéntenos su historia.

–Comenzamos hace ya 24 años. Un magosto popular en la Plaza Mayor de Sejas marcó el inicio de una celebración que ya se ha consolidado y convertido en una tradición otoñal que lleva ya celebrándose veintidós años. En 2020 y 2021 no hubo a causa de la pandemia. Lo que intentamos es que todo aquel que así lo desee pueda venir a Sejas y participar y disfrutar del mundo de las castañas. Un logro liderado por Asaca que a nivel institucional cuesta con el apoyo del Ayuntamiento de Rábano y de la Diputación de Zamora; más empresas, vecinos y participantes.

–¿Cómo y donde prevéis desarrollar el programa?

–Los actos se concentran entono al Edificio de Servicios Múltiples que nos facilitará las cosas si llueve. Darán comienzo a las diez de la mañana con una ruta micológica donde los amantes de la micología podrán acompañarnos en la salida campestre para conocer y disfrutar de nuestro ecosistema, rico en biodiversidad, para recoger setas silvestres. Regresaremos hacia las 13 horas para proceder a la identificación y clasificación de las setas recolectadas. Luego tendrá lugar la comida micológica en el Be-Ra con un menú preparado por la magnífica cocinera Delfi Bermúdez con fritos variados, crema de boletus o de castañas, ensalada templada de otoño, osobuco con puré de patata y castañas y combinado de tartas caseras a 22 euros por persona.

–¿Quién y como puede presentarse al reconocimiento de castañicultor del año?

–El concurso está abierto a todos los castañicultores y castañicultoras de los pueblos alistanos propietarios de castañares. La participación es totalmente gratuita, únicamente, el sábado, a partir de las 15.30 horas, deberán presentar su producto, tres kilos de castañas. El premiado será aquel que las presente más grandes: premio al menor número de castañas por kilo.

–En tierra de exquisitas carnes de ternera y cordero, la castaña se han convertido en complemento imprescindible.

– Así es. Las castañas alistanas son una delicia para la repostería. En el Concurso de Postres de Sejas los participantes deben presentar preparados cuyo ingrediente principal sea la castaña y el jurado valorara no sólo el sabor sino también la presentación.

–¿Cuál es la actividad preferida para vecinos y visitantes?

–La degustación popular y gratuita de castañas alistanas asadas a la lumbre al estilo tradicional alistano, sobre las llamas de leña de carqueisa, jara y encina, que son un auténtico manjar y dará comienzo a las 18.45 horas. En estas épocas donde el frío ya ha hecho acto de presencia, el peculiar y a la vez agradable olor a castañas asadas y su exquisito sabor, degustadas bien calentitas, nos mete de lleno en el otoño camino ya del invierno. No todo el mundo tiene castaños y Sejas les ofrece la oportunidad de conocerlas y saborearlas.

–Broche de oro con la degustación de Ternera de Aliste con patatas ¿Cómo será?

–Nuestros cocineros harán al estilo tradicional el guiso de ternera de Aliste con Indicación Geográfica Protegida con patatas de la ribera de Sejas. Para participar hay que retirar previamente y presentar un ticket que costara cinco euros. En la degustación, con su ticket, podrán participar los participantes en el Cross de la Castaña que contará con un recorrido de 8,3 kilómetros para los corredores y de 5 para los senderistas. La inscripción cuestas 12 euros: gratis para los niños menores de diez años.

–Bondades y grandezas, plagas y enfermedades. La esperanza es lo último que se pierde.

– Efectivamente. Los alistanos y alistanas estamos acostumbrados a luchar contra la adversidad y sobrevivir. Los castañicultores no vamos a ser menos y vamos a seguir trabajando y luchando para salvar nuestros castaños y que nuestras castañas alistanas sigan siendo un manjar apreciado y valorado por los cocineros y consumidores.