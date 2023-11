"He pasado dos sequías, un fuego, el mosquito y ahora este golpe"

A sus 44 años recién cumplidos, Amador San Manuel Hernández es el ganadero más joven del Roelos. Casado y padre un niño y una niña de 6 y 3 años, Amador creció entre las vacas. Fue llegar la mayoría de edad y establecerse siguiendo la estela de sus padres. "He sido ganadero desde que nací".

Hoy vive el momento más apurado de su vida entre el ganado, amenazado por un vaciado sanitario que está a punto de tirar por la borda "el trabajo de muchos años". Amador es uno de los tres productores sayagueses que pueden terminar con todas sus vacas en el matadero si nada frena la resolución del Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería de Zamora.

El positivo en tuberculosis en un ternero arrastrará a toda la cabaña de 250 animales sin distinción de toros, terneros, madres de cría o cebadero. "Quieren dejar esto como un desierto" lamenta el ganadero mientras echa de comer a una vacada, en apariencia lustrosa y sana, que en unos días puede ser un espejismo. "Este hijo se va a la ruina" cuestiona Ángel San Miguel, a sus "86 años para 87" desbordado por la situación límite que vive la familia. "A morir por Dios. El ganadero más joven del pueblo y ahora lo quieren arruinar".

"Me hicieron el saneamiento el 24 de agosto, en plena ola de calor, a más de 40 grados y con la hemorrágica metida (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica). Aquí estuvimos más de 7 horas. Yo ya me caía. ¿Eran condiciones para hacer el control?" se pregunta Amador. "¿Eso es bienestar animal?" abunda el padre. De los 9 animales marcados, un ternero salió positivo y en una provincia como la de Zamora, donde se ha iniciado el periodo previo obligatorio para la declaración "oficialmente indemne" de tuberculosis, el protocolo es implacable. "No nos dan opción a realizar ninguna otra prueba" denuncian los ganaderos. El objetivo de la Administración es que Zamora tenga en 2024 el estatus de libre de tuberculosis bovina reconocido por la Unión Europea.

"Un animal positivo y todos al matadero, no tiene sentido, acaban con Sayago. La ganadería extensiva es el motor de esta comarca" lamentan desde la Plataforma en Defensa de la Ganadería de Sayago, nacida tras la alarma creada en la comarca con la categórica gestión de las cabañas con casos positivos de tuberculosis.

"Si me hacen el vaciado tengo que estar seis meses sin meter nada y encima me arriesgo a que me vuelvan a salir positivos de tuberculosis" advierte el ganadero. Porque en esta comarca, lindante con Salamanca (en algunos casos por un vallado), donde la prevalencia de la enfermedad es mayor, el sector apunta a la fauna salvaje, especialmente el jabalí, como responsable del repunte de la infección. "Hay una fauna silvestre que pasa de unas fincas a otras y no sabe de provincias, por qué aquí se aplican unas reglas y en Salamanca otras. Mientras siga la fauna salvaje compartida, el problema no se va" argumenta Amador San Manuel. "La única opción real es aprender a convivir con la enfermedad" sostiene la plataforma de ganaderos de Sayago.

"Como me maten las vacas no se qué voy a hacer. Llevo dos sequías, un incendio, luego el mosquito y ahora esto. ¿Quién aguanta?. Es un acoso y derribo total al sector primario, cada normativa que sacan es para perjudicarnos más" lamenta el sayagués sumido en la incertidumbre.

La EHE entró de lleno en esta explotación de vacas de campo con 40 animales enfermos y dos muertos. "Me he gastado más de 6.000 euros en medicamentos, tengo almacenados 50.000 euros de paja que había comprado para el año. Y parece ser que no vale para nada" lamenta el ganadero de Roelos mientras mira al alimento apilado.

"No es normal que desde un despacho y por un animal positivo se vaya todo al carajo. Nosotros no podemos depender de las estadísticas ni de los caprichos por tener unas buenas cifras". A este ganadero sayagués no le vale con que le indemnicen el sacrificio total de la cabaña. "Me quitan 250 vacas y lo mismo solo me dan para poner 60 ó 70 y con el riesgo de que vuelva a saltar la tuberculosis porque la fauna anda de allá para acá, no sabe de límites ni provincias. Además, el trabajo de toda una vida no es pagado con dinero".