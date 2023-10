26·10·2023 09:53

REPORTAJE: ¿Qué opinan los ganaderos de Zamora con mastines?

Ganaderos de ovino extensivo de Zamora defienden el papel de los mastines como protectores frente al lobo, pero advierten de varias cosas. Lo primero, de su "necesaria vigilancia y control". Lo segundo, que deben ser "de raza pura, sin cruces".

En el 99% de los casos los mastines no muerden y si te encuentras con uno un perro de pastoreo de verdad, el can modula su actitud y se vuelve a las ovejas. No hay que tocrlos ni darles comida, solo ignorarlos. Son pautas clásicas que empiezan a aparecer en los carteles de las fincas ganaderas como herramienta informativa y preventiva.