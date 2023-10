Los apicultores de Zamora, excluidos de las ayudas por la sequía y la guerra de Ucrania

La Junta de Castilla y León ha publicado las ayudas apícolas destinadas a paliar las pérdidas producidas por la sequía y las consecuencias de la guerra de Ucrania, que lejos de suponer un alivio para los apicultores locales, ha dejado fuera de la convocatoria al 66% de los profesionales del sector en Castilla y León, y prácticamente al ciento por cien en el caso de la provincia de Zamora, según han denunciado varias asociaciones.

Y es que esta ayuda, redactada desde el Ministerio en una primera instancia, está únicamente destinada a apicultores trashumantes, un tipo de explotación "anecdótica" en Zamora, según ha confirmado Christian Mannu Rodríguez a este periódico, presidente de Zánganos Zamoranos. Esta ha sido una de las agrupaciones de apicultores profesionales que ha denunciado el reparto "excluyente" de estas ayudas, ya que el 75% de la partida destinada a Castilla y León habría ido a parar a Salamanca, la provincia con mayor número de apicultores trashumantes de la comunidad.

La ayuda publicada, trata de compensar los altos costes de los carburantes que utilizan los trashumantes, una de las consecuencias del conflicto ucraniano. "Ellos tienen más gastos por el combustible, pero han podido huir de la sequía y tener rentabilidad porque han producido miel, mientras que aquí solo buscábamos la supervivencia de las colmenas, sin beneficio alguno", recuerda el representante de Zánganos Zamoranos sobre las últimas campañas.

Los sindicatos negocian

Desde COAG, Lorenzo Ribera ha reiterado el rechazo desde el sindicato a las condiciones impuestas desde el Ministerio de Agricultura: "Creemos que la ayuda debería incluir a todas las explotaciones profesionales", según consta en los informes del sindicato a los que ha tenido acceso este diario. De igual manera, Ribera se ha defendido de las acusaciones de algunas de las asociaciones apícolas y ha asegurado que el sindicato agrario ha negociado para "defender" también a los profesionales estantes, a los que sospechan, se les ha excluido por "un corte de dinero" en la partida del Ministerio, dotada con 5 millones de euros a nivel nacional, de los que 500.000 euros han sido para la comunidad.

En total, 967 apicultores estantes han quedado excluidos a nivel estatal, con un total de 265.685 colmenas.

Además de las alegaciones al Ministerio, la Alianza UPA-COAG ha registrado una solicitud en la Junta para poner en marcha ayudas a apicultores estantes, dirigida a Pedro Medina, viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural.

La petición no ha tenido efecto por el momento, y no se ha anunciado ninguna ayuda a mayores desde la Junta de Castilla y León destinada a los profesionales estantes, que solo reciben la ayuda a la comercialización y la ayuda agroambiental, esta última vinculada a la PAC.

El sector apícola ha encadenado dos años de sequías consecutivas en la provincia de Zamora, un fenómeno contra el que estos profesionales no tienen herramientas. "Los seguros agrarios no están preparados para el sector", explica Mannu Rodríguez sobre un mundo cuyas características no encajan con las pólizas por sequía. Estos seguros, con una alta penetración en la agricultura y muy valorados por los profesionales, no tienen a penas representación en el mundo apícola, pendiente siempre del calendario de floraciones del monte.

Las sequías, por su parte, son cada vez más habituales, opina el apicultor sobre cómo el cambio climático ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años: "La frontera de la España húmeda cada vez está mas al norte".