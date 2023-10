El perro como herramienta de trabajo para los ganaderos de Zamora: "Sin ellos tendría que quitar las ovejas"

«Llevo toda la vida con perros y nunca he tenido ningún problema». Octavio Martín, 67 años, ganadero de Muga de Sayago, confiesa estar «sobrecogido» por la muerte de una joven atacada por perros en Roales del Pan. También sorprendido por la extrema agresividad de los canes de una explotación ovina como tantas que se asientan en la provincia de Zamora. El dramático episodio toca de lleno al medio rural, sobre todo donde prolifera la actividad ganadera extensiva y es frecuente la amenaza del lobo.

«Te sientes un poco en el punto de mira, es un cuestionamiento más de nuestro trabajo» admite Ángeles Santos, ganadera de Fariza y habituada a trabajar con perros para el manejo de las ovejas que pastorean por el campo. Tras «lamentar profundamente» la muerte de la joven, precisa que «eran demasiados perros solos, y juntos son muy peligrosos». Como profesional asegura que «no es habitual» tener juntos a mastines y perros carea porque «cada uno tiene su función en la ganadería».

Y si algo tiene claro esta ganadera es que «nunca se puede perder el control sobre tus perros. Hay que tenerlos siempre vigilados». Por eso, el manejo «es fundamental», coinciden profesionales consultados por este diario.

«Se han puesto muchos mastines para defender al ganado del lobo y es responsabilidad del ganadero tener a los perros controlados» apunta un trabajador vinculado al medio ambiente y el campo.

«Si tengo perros es porque los necesito para defender al ganado del lobo y que la zorra no me coma los corderos. Sin ellos, tendría que quitar a las ovejas. Nos hacen falta como herramienta de trabajo. Un ganado sin perros no tiene sentido» afirma tajante Octavio. Con la misma contundencia este veterano pastor sayagués apela a la responsabilidad y tiene claro que «no puedes perder de vista a los perros. Los mastines normalmente están con las ovejas y los careas van conmigo siempre, no los dejo ni un momento».

Pese al celo con el que el sector intenta manejar a los canes que cuidan del ganado, son inevitables choques con paseantes o ciclistas que frecuentan caminos y en alguna ocasión se han visto en aprietos, cuando no directamente agredidos, al pasar cerca de los rebaños o las naves. «Los perros a veces son causa de conflictos» admite un trabajador en el medio rural. «Muchos episodios no llegan a denuncias, pero se generan tensiones».

Lo que resulta extraño es que «estén juntos mastines con careas. Son dos razas distintas, cada una con sus funciones. El mastín se identifica con las ovejas, las defiende, y los careadores se dedican al manejo del ganado. El mastín puede resultar muy bravucón y causar impresión por su envergadura, pero es muy difícil que ataque» observa un experto.

«El conflicto siempre ha existido, pero no se puede apuntar a nadie. Hay que saber comportarse cuando se anda por el campo y a su vez los perros tienen que estar controlados y vigilados. Si los dejas a su aire, puede haber problemas».

Consciente de que la armonía no siempre es fácil, Almundena Rodríguez, pastora de Argañín, precisa que «sin los perros no podríamos hacer nuestro trabajo. Los mastines protegen a las ovejas del lobo y el zorro. Y sin careas soy incapaz de manejar al ganado, pero siempre están donde estoy yo. Sin los perros me tendría que quedar en casa» apunta la ganadera. Almudena considera «muy importante no mezclar las razas, cada una tiene su cometido. Y desde luego, el carea siempre bajo mi vigilancia porque es menos controlable» argumenta sobre la importancia del manejo. Para Almundena «es fundamental que los perros sean de raza, puros. Si se hacen cruces pueden resultar peligrosos».

En los mismo inciden desde la Asociación Perro de los Hierros nacida para poner en común experiencias en torno al mastín ganadero, ya sea su uso y crianza, fundamentalmente en el contexto de la ganadería en extensivo. Iniciativa de esta asociación son los carteles informativos colocados en algunas explotaciones, también en la provincia de Zamora, advirtiendo de que se pasa por una «zona ganadera» y de la presencia de mastines para proteger al ganado, así como las pautas de comportamiento con este animal.

Los ganaderos seleccionan al mastín en base a su comportamiento y aptitudes físicas para defender su ganado de potenciales ataques de depredadores. «A día de hoy, de la mano de la expansión del lobo, la presencia del mastín en las zonas rurales es cada vez mayor».

Desde la asociación para el estudio y divulgación del mastín ganadero se ha seguido de cerca el «desgraciado» episodio. «Los carea nunca deben de estar sueltos» inciden, a la vez que apelan a la pureza de las razas sin caer en la tentación de cruzar perros. «Cuando los perros son ganaderos tienen unas pautas de comportamiento bastante marcadas. Los mastines en el 99% de los casos no van a morder y si te los encuentras y reaccionas bien, el perro modula su actitud y se vuelve a las ovejas». No tocarlos, no dar comida, ignorarlos. Son pautas clásicas que aparecen en los carteles que se empiezan a ver en las fincas ganaderas como herramienta informativa, y preventiva.