La DO Toro ha sido el destino escogido por la prestigiosa revista británica Decanter, referente del sector vitivinícola en Reino Unido, para conocer el proceso de la vendimia y los viñedos adscritos a la denominación, un paso más para hacer de Toro un referente dentro y fuera de las fronteras españolas, y es que esto es parte de las actuaciones en Reino Unido por parte de la Denominación de Origen Toro.

La periodista Inés Salpico ha sido la encargada de visitar la zona para conocer mucho más sobre la DO Toro y sus vinos, y tan solo en una mañana, esta nariz internacional ha catado más de 55 vinos de diferentes añadas procedentes de la DO. Una estancia que complatará durante varios días con las visitas a algunas de las bodegas y viñedos "para conseguir una mejor visión de toda la Denominación de Origen, sus vinos y este año en particular, conocer más sobre la vendimia en la D.O. Toro", ha concretado la Denominación de Origen a través de un comunicado.

La redactora ha destacado el "grandísimo potencial que tiene Toro" con un “terroir” único que lo hace diferenciador con respecto a cualquier otra zona geográfica. Es por eso, que los vinos que aquí se elaboran poseen peculiaridades que no se pueden encontrar en otro lugar, según ha transmitido la DO sobre las impresiones de la experta vitivinícola. El potencial de los viñedos y su capacidad de adaptación es algo que también ha sorprendido a Salpico, ya que Toro posee una extensión de viñedo en vaso muy grande lo que hace que la zona "goce de unas condiciones únicas y distintas peculiaridades que harán que los viñedos se adapten a las condiciones climáticas cambiantes que estamos experimentando en estos últimos años", continúa el comunicado de la organización.

Los consumidores buscan cada vez más que haya una historia que contar detrás de los vinos, "y Toro cuenta con una historia fascinante que contar a todos los públicos", y según Inés Salpico, eso juega un papel muy importante en las tendencias de futuro. El dotar de historia y contenido a los vinos en los mercados para completar ese “terroir” del que sea hablado anteriormente.

La periodista podrá conocer en primera persona como son las labores que se desempeñan en la temporada de vendimia en las bodegas y viñedos los. Ver la recolección de la uva, su llegada a bodega y su posterior proceso, "una etapa mágica en la que estamos inmersos" y que, sin duda, le dejará muy buen sabor de boca este año que podrá disfrutar de ello.

Esta actividad está vinculada al resto de actividades que se llevarán a cabo en el mercado británico que completarán el tándem de actuaciones en Reino Unido por parte de la Denominación de Origen Toro.