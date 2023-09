'El Ministro' deja su cartera para disfrutar de la jubilación. El popular restaurante sanabrés cierra sus puertas tras dar de desayunar, comer, cenar y alojar a miles de zamoranos, sanabreses y turistas, sobre todo en los meses de verano por su magnífico emplazamiento en El Puente, camino del Lago de Sanabria.

El establecimiento hostelero de corte tradicional ofrecía comida casera y su especialidad eran las chuletas a la brasa, tal y como anunciaban sus responsables con letras grandes en la fechada del restaurante. Además, también se podía disfrutar de la gastronomía local como los habones a la sanabresa.

Un menú del que surgió el amor

"Sirva esta humilde viñeta como homenaje a Manolín (que estará refunfuñando y diciendo que todavía se podían dar unas cuantas comidas más) a su mujer Mariloli, a sus hijas y nietos, y a todo@s y cada un@ de los profesionales que han formado parte de este estandarte de la hostelería en la provincia, y en especial a mi cuñada María, y a la que es mi mujer Casty Escudero Santos , a la que no habría conocido, si no es por aquel menú del día, un treinta y uno de diciembre de hace ya veintitrés años. Muchos recuerdos tras esas paredes, a las que por qué no, tengo que agradecer, el ser a día de hoy, un Sanabrés de adopción, y haber hecho grandes amistades. Mariloli, toca descansar, que ya es hora, a disfrutar de la vida y de los tuyos", le dedica el viñetista Miguel Ángel Castro de 'El rincón de Miguel'.