La desaparición del cobre pone en jaque las líneas fijas de teléfono en la Zamora rural

La desaparición de la tecnología del cobre terrestre en las telecomunicaciones dejará a hogares y establecimientos de la comarca sin servicio telefónico fijo.

El balneario de Calabor será uno de los puntos fronterizos donde el 30 de octubre no tendrán opción telefónica. Desde el mes de marzo María Duarte, gerente de la fábrica de aguas de Calabor y del hotel balneario reconoce que "estoy desesperada porque no sé qué hacer. Llevo desde marzo hablando con Telefónica para que me den una solución". Las dos líneas de negocio dependen de esta conexión telefónica.

Y la solución de la fibra óptica no interesa por los dos kilómetros de cable que tiene que desplegar la empresa desde el casco urbano hasta el recinto del complejo de Aguas de Calabor. Para estas zonas la única posibilidad es el satélite "pero a precios desorbitados" como reconoce la gerente de la firma. En el caso del balneario no es una opción al ser una "zona blanca" libre de radiaciones y ondas electromagnéticas, precisamente porque los clientes tienen afecciones relacionadas con esta exposición a las ondas.

Satélite

Hace años ya tuvo instalada una antena satélite para el teléfono pero se tuvo que retirar para mantener esa baja exposición. Se acaba el tiempo y "no sé ni que hacer" porque no sirve de nada llamar a Telefónica y exponer el problema "no te dan solución". La última llamada fue para comunicar una avería "y llevan dos días y no han aparecido".

Las incidencias y deficiencias se han sucedido todo el verano como el "no poder cobrar a los clientes" con los datáfonos, no solo el día 14 de agosto –crítico para toda la comarca- sino en varios días.

El problema afecta a puntos como el establecimiento El Empalme de Rionegro del Puente. Su gerente Gloria Lucía Martín afirma que "es dejarnos sin trabajo".

Sin el tendido de cobre y la línea de fibra a la puerta y no poder acceder a ella. Este reconocido establecimiento micológico depende de las reservas que se hacen a través del número fijo. La opción es contratar por sistema "radio" que "unos días funciona bien y otros no". Esta veterana empresaria denuncia que "cada vez quitan más servicios en la España Vaciada".

Sistema

El sistema se ha instalado en el Centro de Conservación de Carreteras, al otro de la carretera, que también se iba a quedar sin línea fija de cobre. Por delante de las puertas fluye la fibra óptica.

Telefónica ha llevado a cabo, denuncian, una "política salvaje" hasta el extremo de cortar el hilo de cobre, facturar y cobrar durante cinco meses a una usuaria del municipio de Cobreros con una línea fija desde hace 30 años y quitarle el número que mantenía durante esas tres décadas sin previo aviso. Todo ello antes de introducir el tendido de fibra óptica y prácticamente forzando a contratar un sistema de radio.