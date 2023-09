"La salud no me permite continuar". Francisco Antón Rapino, histórico alcalde de Mombuey, deja el Ayuntamiento.

El hasta ahora alcalde de Mombuey, en representación del partido Futuro tras un desencuentro con su Partido Popular de toda la vida, abandona definitivamente la responsbilidad municipal después de casi 40 años ligado a ella.

Francisco Antón Rapino ha hecho oficial su renuncia, como alcalde y como concejal, durante el pleno celebrado en el tarde del miércoles. "Antes es mi salud que todo lo demás" expresa sin disimular la tristeza que le supone esta decisión a los 85 años.

"He hecho todo lo que he podido pero, sintiéndolo mucho, llevo unos meses peor y ya no puedo seguir". Apenas tres meses después de tomar de nuevo el bastón de la Alcaldía, gracias a un pacto de Futuro con el PSOE, Paco Rapino renuncia y el socialista José Castedo Bobillo, hasta ahora teniente de alcalde, asumen la Alcaldía en funciones.

Habrá que esperar a la toma de posesión del sustituto de Antón Rapino, que será Santiago Escudero, para que se celebra el pleno donde se designe al alcalde.

Todo apunta a que el PSOE renueve el pacto con Futuro -tienen dos representantes cada uno en el Ayuntamiento frente a tres del PP- y José Castedo Bobillo sería el sustituto del histórico alcalde de Mombuey.