Los lobos vuelven a atacar en Sayago: "Fui hacia ellos, les costaba soltar a las ovejas"

El lobo ataca de nuevo en Sayago. Nueve ovejas muertas, una decena heridas y seis desaparecidas es el balance inicial en la explotación de Mario y Jesús Ángel Ramos en La Tuda, situada al sur del Duero.

Ocurrió al atarceder del pasado domingo, cuando Mario acudía a recoger el rebaño que se encontraba en una finca cercada, a menos de un kilómetro del pueblo, para ordeñar en la nave.

Mario Ramos se percató rápidamente y observó con sus propios ojos cómo tres lobos atacaban a las ovejas. "Me fui corriendo hacia ellos y les costaba soltarlas" cuenta el ganadero todavía impactado con el episodio vivido la tarde del domingo. "Tengo la garganta destrozada de dar voces, porque no las dejaban".

A las bajas y animales mordidos, se suma la primera consecuencia inmediata. "De momento, anoche ordeñamos 60 litros menos de leche y hoy pasará lo mismo" lamenta Mario Ramos. "Las ovejas que sobreviven a estos ataques quedan muy tocadas, algunas se morirán y luego llegan los abortos, la falta de leche. Están muy asustadas. Quién nos compensa todo esto" se cuestiona Jesús Ángel Ramos.

A sus 39 años, este ingeniero agrónomo decidió renunciar a su trabajo y tomar las riendas de la explotación familiar con su hermano. "Te metes con toda la ilusión y no son más que palos. Si con los lobos no hay un control, esto cada vez va a ser más frecuente. No hay caza, no se les puede tocar, no tienen depredador ninguno, pues lógicamente cada vez habrá más y a los ganaderos nos echan. Nos están dando por todos los lados".

Sobre las consecuencias de la lobada, Jesús Ángel Ramos habla directamente de "una catástrofe porque, no es que el lobo te mate un animal y sacie el hambre. Los daños son tremendos y las ovejas no se recuperan".

Los ganaderos demandan un control de la especie y amparo económico por las consecuencias de una lobada. "Estamos muy desgastados, al límite. Al final nos echan y qué pasa si falla el sector primario" .

La Alianza COAG-UPA de Zamora solicita que la Administración proceda de inmediato al control de estos lobos, asentados en la zona, que ya han atacado en anteriores ocasiones en dicha explotación y otras del entorno. "Esta situación hace inviable cualquier actividad ganadera en la zona, de explotaciones ganaderas en extensivo, pues incluso recoger el rebaño en una finca vallada, no consiguen evitar los ataques, pues los lobos acceden de igual forma".

Esta organización solicita que se proceda "de inmediato" al control de estos lobos. "Su reincidencia en los ataques, la importancia de los mismos, la ubicación, y la existencia de otras explotaciones en la zona, hace imprescindible su control. No se justifica que este ganadero, u otros de la zona, tengan que soportar un solo ataque más en sus rebaños. No puede prevalecer la proliferación del lobo frente a la supervivencia de las familias que tienen en la ganadería su medio de vida".