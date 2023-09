De político en Venezuela a hostelero en un pueblo de la Zamora Vacía

"¡Ay, madre, que nos quedamos sin escuela y sin bar de golpe!". El lamento podría provenir de cualquiera de los 248 municipios de la Zamora rural pero, en este caso, sonaba en La Hiniesta. Sin embargo, el pueblecito zamorano a solo unos kilómetros de la capital ha pasado de quedarse sin bar y colegio a terminar el verano con ambos servicios. Y todo gracias a una familia numerosa inmigrante procedente de Venezuela que le ha devuelto al pueblo dos de las infraestructuras que más vida imprimen.

El padre de la familia protagonista de esta aventura se llama Ronald Torres, tiene 49 años y seis hijos con edades comprendidas entre los 24 años y los seis meses: Ronald Rodolfo, Roland Daniel, Gabriel Antonio, Jesús Alejandro, Máximo Alessandro y Dainer. Junto a su mujer Roxana y a su cuñada Raiza, como si del camarote de los hermanos Marx se tratara, Ronald dejó el estado de Apure para desembarcar en España: empezar de cero.

Su tierra natal quedó atrás como consecuencia de la persecución política a la que estaba sometido por el Gobierno de Nicolás Maduro al ser candidato de la oposición como secretario general de Acción Democrática. Allí ha dejado su pasado político, pero también una dilatada trayectoria empresarial en el sector de la restauración como gestor de cinco restaurantes. Malvendió lo que pudo, cogió el petate y tomó rumbo a Zamora por ser un lugar "donde tenemos amigos -hay más de 200 venezolanos en la ciudad- y la vida es más barata que en otras capitales", narra a tras la barra.

Pimer escollo

Sin embargo, con lo que la familia no contaba era con un obstáculo que ha lastrado sus proyectos en Zamora: el permiso de trabajo. Casi un año ha tardado en conseguir el papeleo, un periodo en el que hasta alquilar un piso se les hacía cuesta arriba.

"¿Por qué vivir de las ayudas pudiendo vivir de mi trabajo? No quería ser una carga para este país"

La situación le obligó a recurrir a Cáritas y a Cruz Roja, "donde me han ayudado mucho", pero el talante de Ronald no va por ahí: "Yo estoy muy agradecido a las ayudas pero yo no he venido a España a vivir de la caridad ni a dar lástima, yo quería trabajar y aportar con mis impuestos, pero es imposible si tardan un año en concederte un permiso", lamenta. Mientras argumenta sobre la emigración que bien conoce de cerca, Ronald lanza una reflexión: "Yo no quería ser una carga para este país y ¿por qué vivir de ayudas si puedo hacerlo de mi trabajo?".

Una vez superado el escollo y tras dos licitaciones fallidas para bares en otros pueblos de Zamora, a la tercera fue la vencida… y llegó La Hiniesta. "Un amigo me contó que querían reabrir el bar así que ni me lo pensé". Llegó, vio y venció. Y ya con la adjudicación en la mano, pensó: "¿Y ahora qué hago yo, si jamás he estado tras una barra?".

Los vecinos, de diez

Es en este capítulo de la historia donde el lado humano de La Hiniesta se ha puesto a prueba. El hostelero tiene una amplia experiencia en la restauración pero no como camarero o cocinero. Su mujer, encargada fundamental de los fogones, no pudo acompañarlo los primeros días por motivos laborales así que se vio solo al pie del cañón: "Estoy tan agradecido por la acogida a toda la gente del pueblo que no tengo palabras... me han ayudado desde el primer día".

Tanto es así que su reto es invertir en La Hiniesta. Ronald está en negociaciones con una cadena para que el pueblo pueda contar a medio plazo con su primer supermercado, así los vecinos "tendrán un pequeño establecimiento donde abastecerse sin desplazarse a Zamora". Tras el cierre hace años de las dos únicas tiendas, La Hiniesta no tiene un lugar donde comprar.

Sus planes de futuro son tan ambiciosos como apasionantes para él. "Ya somos restaurante de 1 tenedor y pronto haremos carne al corte a la brasa y serviremos comida venezolana y española". De aquí a un año tiene un objetivo para su "¡Oh Qué guay!" (así se llama el bar): montar otro restaurante en Zamora capital y extenderlo a modo de franquicia a Valencia, Madrid y Barcelona "para que mis hijos los gestionen".

La casa del cura, su nuevo hogar

Aunque aún viven en Zamora capital, muy pronto se trasladarán al municipio gracias a la mediación del párroco, Matías Pérez, que ha facilitado el alquiler de la casa del cura con el Obispado de Zamora. El sacerdote reside en otro pueblo de la Unidad de Acción Pastoral y la vivienda estaba inutilizada.

Allí establecerán su nuevo hogar, su nuevo futuro y su nueva vida dando tanto como reciben porque, sin saberlo, le han devuelto la vida al pueblo.