Pueblos de Tábara vuelven a defender la sanidad pública: "No pararemos hasta conseguir respuesta"

La Plataforma por una Sanidad Pública Digna de la Zona Básica de Salud de Tábara ha vuelto a recorrer, un sábado más, las calles de Tábara en defensa de la Sanidad Pública.

Los manifestantes han denunciado que, a pesar de la Resolución del Procurador del Común en la que dejó claro que en las zonas rurales de hasta 100 cartillas sanitarias no es necesaria la Cita previa, "la Consejería de Sanidad sigue sin pronunciarse". Recordaron que se ha cumplido el plazo de dos meses dado por el Procurador, pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. "No pararemos hasta conseguir respuesta".

Y siguen "muy atentos" a las iniciativas del consejero de Sanidad de la Junta de Castilla y León sobre su plan de ordenación de recursos y garantías de una sanidad “de calidad y de proximidad” también para los consultorios.

"Estamos acostumbrados a la palabrería, y seguimos de mal en peor. Las listas de espera para las consultas con los especialistas, por ejemplo, no mejoran" han denunciado en la manifestación de Tábara.

Reivindicaciones

- Médico y enfermera/o de guardia las 24 horas del día. Si salen a un servicio, el Centro de Salud queda cerrado.

- Fisioterapeuta. La población es muy longeva. Necesitar rehabilitación no se puede convertir en una ruta turística que dure toda la mañana.

- Geriatra. Totalmente necesaria en una población tan longeva. Se evitaría la congestión hospitalaria y los pacientes estarían mejor atendidos.

- Refuerzo en pediatría. Tienen que atender todos los días de la semana a nuestros pequeños, tanto a enfermos como a sanos.

- Psiquiatra. Es necesaria la atención psiquiátrica en nuestro Centro de Salud, sin tener que desplazarnos a Zamora.

- Psicólogo. Se constata la necesidad de que la consulta sea semanal.

- Profesionales de apoyo para cubrir bajas, permisos y vacaciones. Esto redundará en beneficio, tanto de los profesionales como de los pacientes.

- Eliminación de la Cita previa. En poblaciones hasta 100 cartillas, no tiene sentido. “Así lo dice el Procurador del Común en su Resolución”. Además, hacen falta más administrativos que atiendan a los pacientes y no máquinas.