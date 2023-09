El Programa de Fomento del Empleo Agrario, que dará comienzo el 16 de octubre de 2023 y finalizará el 14 de febrero de 2024, contratará a 91 desempleados de de los ayuntamientos del Consejo Comarcal de Toro durante 122 días a jornada completa.

Las nuevas condicione del programa se han conocido después de que la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) se haya reunido en la Subdelegación del Gobierno a fin de ratificar la asignación de obras a los 22 municipios que participan en este programa, que está diseñado para implementarse en las zonas rurales deprimidas para el año 2023.

Este es un programa subvencionado que tiene como objetivo contratar a trabajadores desempleados, preferentemente eventuales agrarios, para llevar a cabo obras de interés general y social, como conservación y mantenimiento del medio rural, forestal, patrimonial y medioambiental y para mejorar las infraestructuras de los pueblos.

El crédito asignado para 2023 asciende a 771.758 euros, un 5,35% más que en 2022, y se contratarán un total de 91 desempleados agrarios durante 122 días a jornada completa.

En el presente ejercicio la Comisión de Seguimiento del Programa de Fomento del Empleo Agrario ha aprobado todas las obras de construcción solicitadas por los Ayuntamientos y no realizadas en años anteriores. No se han admitido limpiezas, ni podas, ni desbroces, ni aquellas solicitudes que no estuviesen relacionadas con el convenio de aplicación que, como se ha establecido en el Consejo Comarcal de Toro, es el convenio colectivo de la construcción.

Los trabajos dentro de ese programa de fomento del empleo agrario darán inicio el próximo 16 de octubre, cuando los más de noventa beneficiarios de este programa se incorporen a los puestos de trabajo en los 22 municipios participantes.