La Junta de Castilla y León, a través del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, comunicó este lunes a los representantes de la plataforma Unión por la Ganadería que, actualmente, no existen ayudas directas de carácter autonómico para compensar las pérdidas provocadas por al enfermedad hemorrágica bovina y además, el consejero señaló, en este sentido, al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, pues existen casos en todas las comunidades autónomas.

Así lo explicó el portavoz de Unión por la Ganadería, Ramón Guarido, en declaraciones recogidas por Ical en la puerta del Pabellón Central del Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca, donde estos días se celebra la feria Salamaq, marco de la reunión entre los ganaderos y los representantes de la Consejería. Guarido confirmó que la Junta dio traslado de las líneas de ayudas para la construcción de cebaderos y para puntos de agua ya anunciadas, pero, en principio, nada por al enfermedad hemorrágica epizoótica, aunque “las están estudiando”.

“Lo que queríamos con esta reunión era que vieran la magnitud del problema que tenemos, que hasta ahora parecía que estaban todos mirando para otro las y no parecía que hubiera tantos casos, cuando en realidad tenemos casos en toda la provincia y el 90 por ciento de los ganaderos, me atrevería a decir, estamos afectados”, cifró Guarido, según las propias estimación de la plataforma. La Consejería, eso sí, les anunció que sacará un protocolo de actuación y se comprometió a hacer un seguimiento desde las unidades veterinarias, “explotación por explotación”.

Por otro lado, Unión por la Ganadería destacó la importancia de que los profesionales acudan a las distintas unidades para comunicar los casos, y así, conocer con precisión la magnitud del problema. De esta manera, confían, las administraciones podrán dotar partidas concretas sobre datos oficiales. “Pero, de momento, no podemos decir que haya unas ayudas para indemnizaciones, con todas las pérdidas que estamos teniendo. Y todavía no se nos ha muerto una vaca de tuberculosis, pero con esto estamos teniendo muchos problemas y muchas pérdidas. Entonces, necesitamos una respuesta por parte de tanto Ministerio como Junta”, afirmó el portavoz. Durante la reunión, la Consejería explicó que, para que sea más fácil para el ganadero, la comunicación de los casos se puede hacer a través del módulo ganadero de la aplicación informática.

Sobre el número de casos, Guarido reconoció que, ante la falta de comunicación por parte de los ganaderos, aún no se sabe con exactitud. “Juntamos aquí 50 ganaderos y hay 48 afectados. En mayor o en menor medida. En unos casos ha habido abortos, en otros vacas muertas. Estamos pinchando, es una locura. Los veterinarios libres están desbordados. Es como una pandemia, pero con las vacas”, matizó.

Además, los ganaderos se quejaron también de falta de información. “Esta enfermedad no es nueva. Aquí, en España es nueva, pero esta enfermedad está en Norteamérica, en el norte de África. Vamos a preocuparnos de qué han hecho ellos o qué secuelas vamos a tener en el futuro, que es lo que también nos preocupa mucho. No sabemos estas vacas que están afectadas, cuánto van a tardar en cubrirse, cuánto tiempo van a estar otra vez preparadas para el parto. Hay una serie de cosas que desconocemos y les hemos pedido, por favor, que esa información que la intenten conseguir”, resumió, reconociendo que aún no saben ni cómo medicar a los ejemplares, aunque están utilizando, sobre todo, antiinflamatorios.

Otras cuestiones

Por su parte, otro de los portavoces de Unión por la Ganadería, Jacinto Sánchez, se refirió a lo acontecido en la reunión sobre otra de las enfermedades que más preocupa a los ganaderos, la tuberculosis. “Nos han dicho que están trabajando en una nueva orden y nosotros estamos presionando para que llegue a finales de este año. Creo que va a ser muy interesante. Y que, como en un mes, más o menos ,nos acaban de confirmar que suprimirán las tasas de las guías a nivel de veterinarios”, manifestó tras el encuentro.

Por otro lado, Sánchez se refirió al comunicado emitido por la plataforma agradeciendo el apoyo al “boicot” a la comitiva política. “Si es verdad que hemos visto un problema realizar la feria desde el punto de vista sanitario, pero bueno, se ha hecho. A ver qué repercusiones trae ahora cuando acabe. Agradecer nuevamente a las empresas que nos apoyaron y no entendemos mucho a las empresas que no lo hicieron. Nos gustaría que nos apoyaran”, apostillo Guarido

Finalmente, se refirieron a las quejas por el servicio de recogida de cadáveres de animales en las explotaciones ganaderas. “Está habiendo unos problemas muy grandes. Está habiendo cadáveres que llevan mucho tiempo en las explotaciones, porque estamos desbordados, porque están aumentando las muertes. Sí ha habido una llamada de atención desde la Junta a las empresas de recogida y esperemos que se solucione estos días y si no tendremos que volver otra vez a reiterar el asunto”, concluyó el portavoz de Unión por la Ganadería.