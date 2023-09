Más de mil de personas, formadas en el Centro de Adultos de Puebla

Más de un millar de personas de todos los pueblos de la comarca se han matriculado desde el año 2000 en el Centro Público de Educación de Personas Adultas de Puebla de Sanabria, CEPA, desde que se desgajó del Centro de Benavente. Solo en este curso 2022-2023 se contabilizaron 170 matrículas.

Alumnos y aulas que se despiden para el nuevo curso de su actual directora, Concepción Requejo Osorio, que se jubila este mes de agosto. Flexibilidad de horarios y las facilidades de los Ayuntamientos para poder establecer aulas en diferentes pueblos son dos ventajas para los alumnos.

Concepción repasa estos años de dedicación recordando que las aulas se han podido desarrollar en este curso en Mombuey, Peque, Rionegro, El Puente, Robledo, Robleda, Cobreros, Anta de Rioconejos y Otero de Centeno, además de las aulas en Puebla.

Estas aulas en etapas anteriores se han implantado en Vigo de Sanabria, Ribadelago y San Martín de Terroso. Prácticamente el CEPA da formación a las personas mayores de 18 años, aunque es posible esta formación a partir de 16 y con contrato de trabajo.

A través del Centro de Adultos "se da la posibilidad de completar su formación y de acceder a distintos niveles de educación profesional, integrarse en el mundo social y adquirir competencias y conocimientos". Y esas habilidades pasan por formar a los más mayores en informática y nuevas tecnologías, además de inglés "es la formación ahora más reclamada" como reconoce Requejo.

Y esa enseñanza de ordenadores y móviles permite "que estas personas puedan hacer uso de sus móviles con operaciones tan sencillas como conectar con la familia" desde una videollamada hasta el uso de WhatsApp.

Para los adultos es más complicado ponerse al día de las nuevas tecnologías aunque con esfuerzo por su parte "y mucha ayuda del profesorado" se logran avances. El ritmo de aprendizaje "es más lento y requieren una formación y dedicación más individualizada" reconoce la directora del centro.

La principal dificultad "es que pierdan el miedo, que se consigue saber manejar un móvil y un ordenador y las ventajas son muchas. Puedes conseguir interactuar y superar esos retos tecnológicos".

Si hay un factor diferenciador es el trato de profesores y alumnos que "se puede decir que no tienes alumnos, que tienes amigos y puedes conversar. Es lo mejor que hay en la formación de adultos. Con alumnos adolescentes no se establece esa relación". Ha habido un cambio importante en la demanda de formación mientras que ahora es tecnológico y de idiomas, antes era conocimiento para personas que no habían podido ir a la escuela y formarse en escritura y lectura. En estos momentos el centro puede formar en tecnología como impresoras 3D.

LA directora subraya la profesionalidad del equipos de profesorado “muy preparado para alumnos que son adultos y que no es los mismo enseñar a estas personas que vienen con un bagaje de vida y trabajo que tienes que tener en cuenta”.