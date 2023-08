Sanidad explica por qué Tábara ha pasado varios meses sin pediatra

Tábara y Bermillo de Sayago acogían ayer, un sábado más, sendas manifestaciones en defensa de la sanidad pública, especialmente en el medio rural.

La plataforma tabaresa dio a conocer que por fin han recibido respuesta de la Delegación Territorial de la Junta a sus preguntas acerca de la falta de pediatra en el municipio, después de que el Procurador del Común instara a la delegada a hacerlo. El viernes 18 de agosto recibieron un email de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, fechado el 26 de julio, donde se explica la situación del servicio de Pediatría en esta zona de salud.

El pediatra atiende también además de a la zona de Tábara, a las de Aliste y Sayago, con 145, 165 y 232 tarjetas sanitarias individuales de menores de 14 años, respectivamente. El profesional ha estado en situación de incapacidad temporal desde el 29 de mayo al 21 de julio, y en permiso reglamentario del 24 de julio al 8 de agosto.

Sanidad no ha cubierto esa plaza durante esos periodos, sino que ha derivado las revisiones "no demorables" a Zamora, y las revisiones de Enfermería se han seguido realizando en los tres centros de salud. También añaden que el programa de vacunación "se he ha desarrollado sin incedencias reseñables" al disponer las tres zonas de enfermeras de Pediatría.

Por último, recuerdan que en las zonas rurales son los médicos de Familia los encargados de la atención a demanda, y que Pediatría solo se encarga del programa preventivo.

Para la plataforma tabaresa, la respuesta confirma que "nos tienen abandonados, nos toman por idiotas" ya que "por lo expuesto, parece que todo ha sido correcto sin necesidad de cubrir la baja y el permiso en Pediatría".

En Sayago, recordaban que en Galicia el Gobierno regional ha aprobado que los médicos no tengan dedicación exclusiva en la sanidad gallega, y califican de "inaceptable" que desde la pública se deriven pacientes "a centros privados donde trabajan el jefe se servicio y los especialistas que generaron la lista, mientras se premia con 8.000 euros anuales a estos profesionales".

Por eso, exigen a los aspirantes a gobernar España que "el Sistema Nacional de Salud esté dotado de recursos y tenga una adecuada capacidad de gestión".