Juan Carlos Nieto preside desde hace dos meses el Ayuntamiento de Torres del Carrizal, que ha programado, en colaboración con la Asociación Cultural "La Gavia" y otros colectivos del municipio, su XXXIV Semana Cultural.

–¿Cómo se configura un programa para que pueda gustar a todos los sectores de población?

–Lo primero fue organizar varias reuniones con la asociación cultural, con la gente joven, y también con los papás y las mamás, porque en Torres hay muchos niños y a lo largo del verano hemos programado actividades específicas para ellos. La gente joven protagonizará la primera jornada de la Semana Cultural, y ellos mismos han organizado una fiesta ibicenca además de ayudarnos en los preparativos de otras actividades. El coro local también ofrecerá un recital y el grupo de sevillanas de la asociación hace el paseo rociero.

–¿Participan muchos vecinos en la organización de los actos?

–Sí, en Torres siempre ha sido así, y más en la Semana Cultural, que se hace en verano y hay muchísima gente en el pueblo. Los vecinos colaboran, y en especial la Asociación Cultural "La Gavia".

–Decía que llevan todo el verano con actividades infantiles.

–Se hacen todas las mañanas, del 15 de julio al 31 de agosto. Hemos contratado unos monitores y cada día los niños hacen cosas diferentes, se lo pasan bien, y hacemos la vida un poco más fácil a los padres y madres, y a los abuelos. Además, sirve para que los niños que vienen de fuera a pasar el verano se integren con los de su edad.

–También se han acordado de las personas mayores.

–Por supuesto. El martes todos ellos recibirán un obsequio de su pueblo, y queremos que se lo entreguen sus propios hijos, nietos o incluso bisnietos. Y el domingo cerramos las fiestas con un partido de pelota mano, que ha sido y es un deporte muy popular en Torres, y servirá de homenaje a las anteriores generaciones de pelotaris del municipio, que seguro van a dar mucho juego. El frontón lleva el nombre de Juventino Jodra, que fue un gran pelotari de Torres.

–¿Qué otras actividades deportivas han incluido?

–Un torneo de fútbol sala y la marcha solidaria en favor de la asociación "Corriendo con el corazón por Hugo", en homenaje a todos los niños de la asociación y a Raúl y su familia. La comida de este domingo también recaudará dinero para ellos. Y el sábado 26 habrá otro acto en favor de las AECC.

–Igualmente, van a dar espacio a los artistas locales.

–Abriremos el museo del escultor Mariano Fernádnez, y por primera vez expondrá en las escuelas Juanjo Calvo, es un chico joven con problemas de audición y unas manos geniales con las que hace unas tallas de madera que nos enseñará a todos. También tenemos dos conferencias, y el encierro del domingo 27, que no puede faltar en un pueblo con tanta afición a los caballos.

–Más allá de la Semana Cultural, ¿qué proyectos tienen en mente para mejorar Torres del Carrizal en los próximos años?

–Arreglar los caminos, que son vitales para los agricultores y ganaderos; hacer una circunvalación para evitar que los vehículos pesados tengan que atravesar el casco urbano; recuperar la biblioteca municipal, que no entendemos que lleve un montón de años cerrada; queremos crear infraestructuras deportivas, mejorar el parque infantil y plantar una arboleda para disponer de más zonas de sombra, además de crear una zona de juegos autóctonos que gustaría mucho a los mayores y no tan mayores. Y algo muy importante: modificar las normas urbanísticas para que no sea tan complicado hacerte una casa si quieres vivir en el pueblo. En este sentido, también nos gustaría, pero no depende solo del Ayuntamiento, hacer Viviendas de Protección Oficial. Tenemos muchas ideas, pero lógicamente todo dependerá de la disponibilidad de recursos económicos y de las ayudas que podamos conseguir de otras administraciones, pero ganas y empeño nos sobran. Desde el nuevo Ayuntamiento queremos dar las gracias a todos los vecinos por su colaboración y por los ánimos que nos dan. Ha sido una sorpresa que saliera Izquierda Unida en Torres del Carrizal, pero aquí estamos, y queremos hacerlo bien para ellos.