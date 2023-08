El vasco Aitor Francos Ajona, ganador del Premio Internacional de Poesía "León Felipe"

Aitor Francos Ajona, un poeta norteño del País Vasco, ha sido el ganador del XXII Certamen Internacional de Poesía "León Felipe" de Tábara con su obra poética "Museo del Hombre" que se refrenda como uno de los certámenes poéticos en castellano más importantes del mundo.

Así lo ha decidido esta tarde el jurado que estuvo integrado por varios de los poetas ganadores de ediciones anteriores: Enrique Villasagra, Boris Rozas, Santiago Sastre, Julen Carreño y Marina Casado. El fallo tuvo lugar en el Edificio del Reloj.

En las veintidós ediciones celebradas han participado en su conjunto poetas de más de 30 países diferentes desde Europa, África, Oceanía y América.

El Premio Internacional de Poesía "León Felipe" fue creado en 2001 por el Ayuntamiento de Tábara (siendo alcalde José Ramos San Primitivo) y el Centro de Estudios Literarios de Castilla y León (Joan Gonper) junto al poeta Jesús Losada y el entonces gerente de Adata Germán Cerro Olmedo fallecido en accidente de tráfico en la Nacional 122. El apoyo ha continuado siendo alcalde Antonio Juárez Núñez y en los últimos años se unió a la iniciativa la Fundación Científica Caja Rural de Zamora.

En la primera edición, hace ya 23 años, se presentaron 156 obras en unos tiempos donde la única manera de entrega era el correo ordinario. La llegada de las nuevas tecnologías de la información no sólo ha permitido su divulgación sin, mediante los correos electrónicos, facilitar la presentación de trabajos de poetas desde todo el mundo. En 2022 se batía el récord llegando a los 512 trabajos presentados y en este 2023 se ha alcanzado un rotundo éxito al alcanzarse los 553 poemarios.

El 63% de los trabajos poéticos han sido enviados desde diferentes puntos de España y por primera vez de todas las autonomías: Andalucía (11%), Aragón (2%), Islas Baleares (35), Canarias (5%), Cantabria (1%), Castilla-La Mancha (55), Castilla y León (12%), Cataluña (85), Madrid (23%), Navarra (4%) Valencia (6%), Extremadura (3%), Galicia (4%), País Vasco (I4%), Asturias (1%), Murcia (4%) y La Rioja (4%).

La participación extranjera se ha incrementado hasta los 37% de los poemarios de 11 países, algunos de lugares tan recónditos como Jamaica (2%) y además de Chile (21%), Estados Unidos (19%), Colombia (18%), Argentina (14%), Cuba (8%), Méjico (7%), Venezuela (5%), Ecuador (4%) y Honduras (2%).

Según el jurado: "Este poemario ganador es un libro difícil; no se entrega dócil o complaciente al lector, no responde ni a la puerilidad de la anécdota ni a la chispa de la ocurrencia oportuna. Sin embargo, es una colección de poemas de altísima calidad literaria: quien lo lea percibirá la creación a trates del lenguaje y comprobará el extremo cuidado lingüístico en cada uno de los poemas; quien lo lea penetrara en las preguntas esenciales sobre la escritura, la vida y la muerte; quien lo lea sabrá qué es la verdadera poesía reflexiva, cuestionadora, que indaga sobre el hecho literario y el hecho existencia. No, este poemario no se da fácil a una lectura apresurada, pero es tal su hondura meditativa que entronca con los grandes poetas de la contemplación, la melancolía y la pregunta: merecido el Premio "León Felipe". La obra lo engrandece".

El certamen se convoca coincidiendo con el Día del Libro (23 de abril) y finaliza el plazo presentación de las obras el 24 de junio. El ganador recibe 100 ejemplares en concepto de autor y una obra artística además de un diploma para el cual este año se ha estrenado nuevo diseño.

El Premio Internacional de Poesía León Felipe tiene entre sus obligaciones que el ganador de un año tiene que acudir el siguiente a recibir el galardón y a la vez presentar su obra en la Villa de Tábara lugar de nacimiento León Felipe.

Así lo hizo Marina Casado Hernández, nacida en Madrid en 1989 y profesora de Lengua Castellana y Literatura en la capital de España, –además de Licenciada en Periodismo y Doctora en Literatura Española–, que ganaba la edición de 2022 con "Entrar en la noche": entre 512 poemarios llegados de 22 países. "Es ella, sin lugar a dudas, una de las poetas más cautivadoras de cuantas han ganado el certamen, cuyas palabras saben a sabia poesía y su obra ganadora es un poemario con una original y elaborada prosa poética y versos con un ritmo interno muy cuidado, abordando temas universales como el pasado que aún arde, las pérdidas y la despedida de la infancia".

Un gran logro pues participaron 512 obras en este caso llegadas de 22 países. Se trata de un poemario, ahora editado en Edición del Vértice, con una original y prosa poética y versos con un ritmo interno muy cuidado, abordando temas universales como el pasado que aun arde, la muerte, las pérdidas y las despedidas de la infancia. "Una maestría literaria sin perder el carácter estremecedor y nocturno que la auténtica poesía preserva mediante imágenes líricas muy personales, pero también acertadas, con un lenguaje intenso, confesional y reflexivo, íntimo y a la vez cercano a las preguntas cardiales de la filosofía".

Palabras de Marina Casado Hernández que suenan a alabanza y sentencia sobre el ilustre poeta tabarés: "León Felipe ha sido, desde siempre, uno de mis más grandes referentes poéticos, por esa honestidad viva entre sus versos, por la honda y solemne melancolía de quien lo ha perdido todo, menos su canción, una canción, que alcanza las cimas más altas de la lírica".

Ganadores del "León Felipe": Isabel Bono (Los días felices), María Ángeles Maeso (Vamos vemos), Enrique Villasagra (Límite infinito), Javier Asiain (Votos perpetuos), Alicia González (Satisfacciones de esclavo), Jesús María Gormán (El Caníbal), Jesús Aguilar Marina (Andenes), Zacarías Custodio (El candil de la memoria), Emilia Oliva (Quien habita el fondo), Enrique Gispero (El cuerpo de las sombras), Agustín Toca (El escenario), María Alonso de la Iglesia (Amarillo disco duro), Carlos Hernández Millán (Puentes levadizos), Santiago Sastre (Poeta en jamón york), Ignacio Ruiz Pérez (La redondez de los imposible), Boris Rozas (Annie Hall ya no vive aquí), Ángela Álvarez Sáez ( La casa salvaje), Manuel Alonso (Tetris con ladrillos invisibles), José Luis Moralse Robledo (Los otros), Julen Guerrero (Cansancio en la materia), Marina Casado (Entra la Noche) y Aitor Francos Ajona (Museo del Hombre).