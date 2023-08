El tributo de un pueblo de Zamora a sus mayores

Vecinos y asociación cultural Peñaguda de Carbajalinos han tributado un emotivo homenaje a las personas mayores nacidas y afincadas en el pueblo que cuentan con 80 y 90 años.

Un reconocmiento que quedará en el recuerdo y en la placa grabada en una tabla del retablo retirada en su restauración símbolo de la dureza y pervivencia de esta generación que quedará en la sede de la asociación.

El presidente de la nueva comisión, Rubén Alonso Rábano, nacida espontáneamente, abrió el acto para valorar la labor de las comisiones anteriores y seguir manteniendo lo que hicieron las comisiones anteriores, como la comida popular de convivencia vecinal que "estrecha los lazos" y "un poquito más". Y ese poquito más fue el homenaje a los mayores "personas para nosotros importantísimas". "Somos pequeños y cualquier falta que haya, ya bien sea por lazo familiar o un lazo de amistad, nos afecta a todos".

Tras esas palabras entrañables Emilia Vega Barreiros y Raquel Lorenzo Ibáñez leyeron "Poema sobre la vejez" de José Saramago y con versos como "¡Tengo la edad que quiero y siento!".

Y con ese sentimiento recíproco Ester González González de 89 años habló espontáneamente y "daros las gracias por este recibimiento por este recibimiento que nos habéis hecho. Nosotros somos el pasado, vosotros sois el presente y el futuro. Os pido de corazón que no tengáis miedo a cualquier empresa que os propongáis. Yo también me siento culpable, porque a veces he criticado algo porque no me enteré bien de las cosas. Pero sabed que tenéis nuestro apoyo, el de todos los que aquí estamos reunidos. No tengáis miedo, id adelante, trabajad por el bien del pueblo. Ya sabéis que este pueblo, aunque pequeñito y cada vez más reducido, es vuestras raíces. Para la mayoría de ellos están aquí sus padres y sus abuelos. No soy de aquí, pero como si lo fuera, me críe aquí, llevo aquí 40 años" y, la que fuera profesora, agradeció el gesto de la Comisión.

Los niños, la generación del futuro, entregaron simbólicamente tierra fértil "la misma que tan duramente habéis labrado; las semillas, en reconocimiento a su dedicación y los frutos que “recogisteis y segasteis" en carros tirados por bueyes para moles el botijo con el agua "festa y pura que corre incesante por los campos de esta tierra, moldeando y transformando el paisaje".

Más regalos, como el roble símbolo de “la resistencia y la dureza” además de esa leña necesaria para calentar el hogar en invierno. Ese roble se plantará en memoria de este pasado. Tras presentar la placa tallada en madera, los niños entregaron a los mayores un obsequio en forma de llave para Esperanza Lorenzo Lorenzo (92 y casi 93 años), Gloria Lorenzo Alonso (95), Ester González González (89), Hermandina Lorenzo Torres (80), Delfina Monterrubio Mayo (82), Ángel Fernández Losada (94), Josefa Rodríguez Losada (89) años, Deolinda Barreiros Fernández (85), Gregorio Lorenzo Losada (83), Enma Losada Lorenzo (91) y Lucrecia Vega Álvarez (84). Gloria Lorenzo, la más mayor de Carbajalinos celebró esta fiesta con tres generaciones más de su familia, su hija Isabel Rodríguez Lorenzo, su nieta Andrea Alonso Rodríguez, y su biznieta de dos años Zoe Vázquez Alonso, la semilla más pequeña de esta familia.

Los Martínez amenizaron el baile al estilo tradicional que fue para el disfrute de todos, lo mismo que la paella y la merienda preparada por el vecindario.