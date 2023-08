Angelines (Ángeles Isabel Martínez) acaba de vivir sus primeras fiestas patronales como alcaldesa del ayuntamiento de Bermillo de Sayago. Con la voz todavía ronca, después de apenas dos horas de descanso, confiesa que una de sus mayores preocupaciones es hacer frente al reto demográfico: revertir el proceso de pérdida de población evitando que los jóvenes se vayan y mejorar la calidad de vida de sus vecinos, fundamentalmente de los mayores, que son los más vulnerables y representan más de un tercio de su población.

Bermillo cuenta con un millar de habitantes, la mitad de los que tuvo en la década de los 80 del pasado siglo. En la actualidad, el 36% de su población tiene más de 65 años, un porcentaje que supera en 16 puntos la media del país. La tendencia es generalizada en toda la provincia, pero afecta de forma más acuciante a comarcas como Sayago, una de las más envejecidas y despobladas de toda Europa.

No podemos resignarnos - sostiene la alcaldesa. Detrás de las estadísticas hay personas y territorios que configuran un inmenso patrimonio material e inmaterial. “Preservarlo y potenciarlo es responsabilidad de todos”. Martínez apuesta por tejer alianzas y construir estrategias que contribuyan a revitalizar el medio rural creando empleo para los más jóvenes, facilitando la permanencia en el hogar de los mayores y promoviendo un cambio de mentalidad que proyecte una imagen mucho más positiva de lo rural “No entiendo que la gente no quiera vivir en los pueblos. Muchas veces es una cuestión de oportunidades laborales, pero también es una cuestión de mentalidad que está empezando a cambiar. De hecho, hay familias que han vuelto gracias al teletrabajo”

Silver Economy y reactivación rural

Esas estrategias de desarrollo podrían pasar, entre otras cosas, por incorporar la Silver Economy, y particularmente, la economía de los nuevos cuidados, a la agenda social y política de la reactivación rural. Ese es precisamente el objetivo del proyecto Silver DIGI que promueve la Diputación provincial de Zamora, con el apoyo del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Una nueva iniciativa de cuidados Silver que se va a implementar como proyecto piloto en la comarca de Sayago, donde el 60% de sus 7.900 habitantes tiene más de 40 años.

Los mayores son un colectivo cada vez más numeroso y longevo, con necesidades, aspiraciones y capacidades sustancialmente distintas a las de hace unos años; el medio rural, mucho más amigable que los entornos urbanos, resulta para ellos especialmente atractivo; a su vez, las nuevas tecnologías han puesto al alcance de ambos (mayores y medio rural) nuevas herramientas que constituyen una oportunidad de futuro a la hora de generar actividad económica y mejorar la calidad de vida. El Silver DIGI trata de aprovechar ese potencial económico y social vinculado a las personas mayores y a las nuevas tecnologías para generar dinamismo, emprendimiento y empleo local, mejorando así el bienestar de sus habitantes y creando sinergias que contribuyan a atraer nuevos pobladores.

Frente a la imagen estereotipada y estigmatizada de las personas mayores como personas frágiles y dependientes, cada vez son más las personas de edad avanzada activas y saludables. Mayores con autonomía, a veces con ciertas limitaciones propias de la edad, pero con la independencia suficiente para, con un poquito de apoyo, cumplir el deseo de seguir viviendo en su pueblo y en su casa de toda la vida. “Facilitar ese objetivo y garantizar que tengan una vida digna y lo más plena posible es el propósito de este proyecto” asegura Ramiro Silva, vicepresidente segundo y diputado de Régimen Interior y Fondos Europeos. “Se trata de poner la tecnología al servicio de los mayores, con nuevos servicios destinados a prevenir problemas, a mejorar su atención y a fomentar su integración en la vida social del entorno. De ese modo, contribuimos a promover su envejecimiento activo y prolongamos su permanencia en el hogar”.

Es el segundo programa piloto de este tipo que pone en marcha la Diputación después de la exitosa experiencia que se está desarrollando en 17 localidades de Campos-Pan-Lampreana a través del programa de monitorización de rutinas en el que participan 180 usuarios. Todos ellos mayores que viven solos y que, ahora, gracias a los sensores inteligentes instalados en sus hogares y al papel que desarrollan las acompañantes Silver se sienten más seguros y menos solos.

Las nuevas tecnologías al servicio de nuestros mayores

Con el Silver DIGI queremos ir un poco más lejos, profundizando en los cuidados y ampliando la oferta de servicios a nuestros mayores, explica Ana Isabel Sánchez, jefa de servicio de Fondos Europeos en la Diputación de Zamora y responsable de la iniciativa. El sistema de video asistencia a mayores que vamos a implementar permite una conexión permanente entre las personas mayores y sus acompañantes silver, a través de una Tablet táctil totalmente accesible y especialmente diseñada para usuarios no habituados a las nuevas tecnologías.

En un futuro el sistema va a permitir, además, añadir servicios extras relacionados con el seguimiento de la salud, aplicando metodologías y técnicas digitales para gestionar la medicación o anticiparse a problemas como la depresión, el aumento de los niveles de azúcar o la detección precoz de los párkinson. Se trata, en definitiva, de ofrecer un apoyo más constante, orientado a la prevención y a la detección precoz de algunas dolencias con el fin de mantener su salud y su bienestar físico y emocional el mayor tiempo posible.

Para Dori (Dora Herrero) la alcaldesa de Muga de Sayago, uno de los municipios que va a participar en la experiencia piloto, lo importante es que los mayores tengan la oportunidad de elegir y decidir. “En Muga – dice- tenemos la suerte de contar con residencia de mayores para asistir a los más dependientes, aunque también hay vecinos válidos que residen allí: salen, se dan un paseo por el pueblo, se van hasta su casa y vuelven. Lo hacen por estar más tranquilos y muchas veces por dar tranquilidad a sus hijos. Sin embargo -reconoce- la mayoría quiere quedarse en su casa mientras pueda y este programa es una solución perfecta para que puedan hacerlo durante más tiempo”.

“Con esta tecnología –insiste- están acompañados, están seguros, están cómodos y menos solos. Se consigue que tengan una mayor calidad de vida en su casa durante más tiempo y que sus hijos estén más tranquilos y más cerca desde la distancia. Tienen la tranquilidad de poder hacer un seguimiento de su día a día, pero también la tranquilidad de saber que hay alguien que está pendiente y que si necesitan algo hay un cuidador silver cerca”.

La cercanía y la humanización de los cuidados

La figura del acompañante silver es otro elemento esencial dentro del programa. Se trata de un nuevo perfil profesional, que complementa su servicio de cuidado y acompañamiento presencial con el apoyo de la tecnología para resolver situaciones que requieren una rápida intervención, prevenir el deterioro y mejorar su bienestar. “El factor humano es esencial cuando queremos aplicar las nuevas tecnologías a los cuidados”, apunta Silva Monterrubio mientras recuerda que desde la Diputación se ha promovido ya la formación de numerosos profesionales en este modelo de cuidados.

Tan importante como la formación es su cercanía. El acompañante silver es “el vecino de toda la vida convertido en cuidador”. Una condición que genera confianza en los usuarios, que permite que la relación se beneficie de los vínculos afectivos de vecindad, que facilita la predisposición de los mayores a participar en la vida local y que crea empleo de proximidad.

Para Dori esa relación de proximidad es muy necesaria para el éxito del programa porque “no es la cuidadora. Es la hija de…, la chica de…Pepita, la de toda la vida, la niña que han visto nacer y crecer. Eso genera un vínculo afectivo y de confianza que hará que se sientan mucho más cómodos, más acompañados y seguros”.

Rocío Matellán, una de las acompañantes del programa que se desarrolla en Tierra de Campos subraya también el valor de esa cercanía para apoyarles sin que sientan que han perdido su autonomía “Son orgullosos en el mejor sentido. La mayoría ha tenido una vida dura, eso les ha hecho duros y no quieren ayuda. Necesitan apoyo, pero no quieren ser tutelados y eso solo se puede hacer desde la comprensión y la cercanía”.

La proximidad favorece también la convivencia, la integración y la participación en la vida local. En opinión de Rocío algo fundamental para su autoestima, para que tengan una mayor seguridad en sí mismos, y para mejorar su bienestar físico y emocional. “Socializar les ayuda a mantenerse activos y eso evita que se centren en sus enfermedades, aprenden a relativizar sus problemas de salud. Pero detrás tiene que haber un trabajo de motivación muy importante ya que muchas veces, ellos mismos se excluyen y se estigmatizan”.

Dinamización social y económica

Promover la participación, fortalecer el tejido social y fomentar el voluntario asociado al cuidado de los mayores es también uno de los objetivos que se plantea el Silver DIGI a través del Centro Comarcal de Innovación Emprendimiento y Participación Social (CIEPS) que estará ubicado en Bermillo.

La comarca de Sayago cuenta con un nutrido grupo de asociaciones que se esfuerzan a diario por conservar las tradiciones y mantener viva la vida cultural y social de sus municipios. Sin embargo, a pesar del esfuerzo de sus miembros y el empeño de sus directivas, el tejido asociativo se debilita y pierde dinamismo a medida que avanza el retroceso demográfico y el envejecimiento de la población. Una tendencia que se ha acentuado a raíz del aislamiento social provocado por los sucesivos confinamientos derivados de la covid-19 .

La Asociación de Mujeres de Bermillo de Sayago (AMUBER) forma parte de ese tejido asociativo desde hace más de tres décadas. Isabel Bernardo, su presidenta, subraya el protagonismo que han tenido, y que pueden seguir teniendo estos colectivos en la promoción de la cultura y de la igualdad de nuestros municipios; defiende su capacidad para fortalecer la vida social y la colaboración vecinal en los pueblos y destaca el papel que pueden desempeñar en la cohesión intergeneracional del ámbito rural.

Durante años han organizado todo tipo de actividades culturales y de ocio, han desarrollado iniciativas solidarias, han promovido encuentros y convivencias, han atesorada la memoria de sus pueblos y conservado todo tipo de costumbres y tradiciones. Asociaciones como Amuber, además, han contribuido a dar protagonismo, espacio y visibilidad a mujeres y mayores. Una trayectoria que las avala como colaboradoras necesarias a la hora de promover la participación y fomentar el voluntariado en cualquier ámbito, también en el ámbito de los mayores y de los cuidados como se pretende desde el CIEPS.

El Centro Comarcal de Innovación Emprendimiento y Participación Social se configura como una infraestructura básica del desarrollo digital del medio rural. Desde este espacio se llevará a cabo la coordinación y puesta en marcha del Silver DIGI: equipamiento tecnológico, mantenimiento, seguimiento, formación de usuarios y profesionales… Pero no solo eso, el centro contará con los recursos humanos necesarios para identificar nuevos yacimientos de empleo, y actividades económicas emergentes, así como para promover la innovación, el emprendimiento y la participación social, fundamentalmente, a partir de propuestas de servicios avanzados para mayores. Todo ello en colaboración con las entidades del sector, con el Grupo de Acción Local (ADERISA) y el tejido asociativo de la comarca.

Juan Pedrero, el gerente de ADERISA, recuerda que el gran flujo migratorio de la comarca hacia espacios urbanos se produjo durante los años 70 y 80, “ahora el problema no está en los que se van sino en el envejecimiento de la población”. Reconoce que la prestación de servicios avanzados a mayores puede ser una fuente de empleo y emprendimiento para atraer actividad y nuevos residentes, pero teniendo muy presente la necesidad de combinar las nuevas tecnologías con el contacto humano “la interacción social es fundamental para todos, pero especialmente para los mayores, que, no olvidemos, están muy poco familiarizados con el mundo digital y no sienten la necesidad de hacerlo”

El Silver DIGI incluye el despliegue de la infraestructura de conectividad necesaria para la implantación de los equipos tecnológicos, garantizando de este modo el acceso universal al servicio. La medida beneficiará especialmente a los mayores si se tiene en cuenta que el 60% de las personas de más de 65 años que residen en el medio rural no tienen internet en casa porque no lo considera necesario, lo que les excluye de la posibilidad de disfrutar de servicios cada vez más necesarios para su seguridad y bienestar.

Tal y como explica Ana Isabel Sánchez, el despliegue tecnológico necesario para la implantación del servicio de video asistencia permite generar un escenario de emprendimiento asociado, ya que facilita la prestación de servicios complementarios que emprendedores y pymes locales pueden ofrecer a los mayores, tales como programas online de envejecimiento activo, servicios de cuidado personal, catering a domicilio, transporte a la demanda etc.

Conservar a los mayores como vecinos y consumidores en sus pueblos contribuye ya de por si al mantenimiento de la población, pero, sobre todo, el desarrollo de estos nuevos servicios de proximidad tiene un indudable carácter dinamizador para el entorno a través de la creación de empleo local, la innovación y el desarrollo tecnológico. Con todo ello, se pretende crear un ecosistema innovador y generar sinergias con otros sectores, contribuyendo también a construir un nuevo relato del mundo rural que ponga en valor la calidad de vida de los pueblos, sus oportunidades, sus fortalezas y sus recursos como elementos esenciales para la sostenibilidad y la cohesión social y territorial. En definitiva, activar el empleo y el emprendimiento rural y el retorno y mantenimiento de sus pobladores.