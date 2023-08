Arte romano en la estepa

El pasado fin de semana la localidad de Villafáfila viajó a la época romana gracias a la exposición de mosaicos romanos que se ha podido ver en el ayuntamiento del municipio. El autor de los mosaicos, Laureano Alonso, natural del zamorano pueblo de Tapioles, lleva más de 25 años haciendo este tipo de obras, algo a lo que, además, afirmó "hay que dedicarle mucho tiempo".

La muestra cuenta con cinco obras, algunos contienen hasta ocho mil piezas, otros tienen cinco mil o tres mil, también se pudieron apreciar diferentes obras de madera. Laureano expresó que "esta es mi tercera exposición, también he expuesto en Villamayor y Tapioles". La idea de comenzar a crear estas obras siempre estuvo sobre la mesa, ya que "desde crío me gustaba mucho la historia antigua" lo que lo llevo a crear mosaicos romanos. Aunque también reafirmó que "es un trabajo laborioso", sobre todo porque normalmente no se dedica a ello a tiempo completo, expresó que "es más como una afición".

La idea de exhibir sus obras en Villafáfila fue a través del propio ayuntamiento que "me propusieron montar una exposición para las fiestas y acepte" confirmó Laureano, quien espera poder exponer más obras suyas. Aunque las obras solo han estado exhibidas durante el fin de semana, "ha acudido un gran número de personas" aseguró. La muestra de las piezas que se llevó a cabo en el salón del ayuntamiento dejo a los vecinos y visitantes de la localidad con "muy buen sabor de boca” como confirmó el alcalde, Antonio Jesús Rodríguez. Además, añadió que “ha sido un éxito esta exposición".

Villafáfila da comienzo a sus fiestas en honor a sus patrones Nuestra Señora de la Asunción y San Roque con actividades culturales, como esta exhibición de mosaicos romanos. Durante casi quince días los vecinos de la localidad disfrutarán de unas fiestas donde se unen la Semana Cultural, las fiestas de los quintos, y las fiestas patronales. En ese tiempo, se realizarán diferentes actividades para que grandes y pequeños disfruten, y así, se llenen de alegría las calles del pueblo.