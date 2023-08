Los sayagueses cumplen 100 semanas de protestas por una sanidad digna

La plataforma de Sayago por la sanidad pública y los vecinos de la comarca que sábado a sábado acuden a las concentraciones frente al Centro de Salud de Bermillo hicieron ayer una demostración de perseverancia y tenacidad al dar cumplimiento a su centésima concentración semanal. Un movimiento que comenzó hace algo más de dos años, el sábado 19 de junio de 2021, para protestar porque los consultorios rurales seguían cerrados 15 meses después de que se declarara la pandemia, y contra la falta de recursos destinados a la sanidad rural.

Desde entonces, cada sábado se han dado cita a las puertas del centro de salud comarcal para exigir que tienen el mismo derecho a ir al médico que los españoles de cualquier ciudad. Han sido muy pocas las semanas en las que no se ha celebrado la protesta de Bermillo, bien porque los sayagueses acudían a una manifestación más grande en Zamora o Valladolid, o porque la situación epidemiológica desaconsejaba este tipo de concentraciones humanas.

"Nunca sabremos qué hubiera ocurrido sin que se oyera nuestra voz. Quizá el que algo tan poco habitual como que la gente de los pueblos de Sayago se concentre y manifieste públicamente en defensa de un servicio público ha ayudado un poco al mantenimiento y mejora de la sanidad rural".

Y es que la situación en Sayago es hoy mejor que hace dos años. En verano de 2021 faltaban siete médicos en eta Zona Básica de Salud, y las atención continuada (guardias) se prestaban con un solo facultativo en lugar de dos. La Consejería de Sanidad anunciaba una reestructuración y no quería que hubiera médicos con menos de 500 cartillas a su cargo, sin hacer una excepción por la dispersión geográfica en las zonas rurales.

Actualmente, están cubiertas toas las plazas de médico de equipo –cada una de las doce demarcaciones sanitarias de Sayago cuenta con su propio médico– y por las noches y fines de semana hay dos médicos de guardia. Sin embargo, siguen vacantes las cuatro plazas de médico de área, aquellos que prestan apoyo a la atención continuada y cubren los salientes de guardia de los médicos de equipo. Desde la plataforma sayaguesa recordaban ayer que "en las provincias de Salamanca y Valladolid sí hay médicos de área en todas las plazas".

Por otro lado, en la concentración de ayer se recordó que los sayagueses también han protestado en dos ocasiones por la mala calidad del agua en la red de abastecimiento, un problema que se repite este verano, y compararon la actuación de Sayagua con la de la mancomunidad de municipios de Salamanca que se abastecen del mismo embalse.

La concentración número 100 terminó con un "abrazo" de los manifestantes al Centro de Salud, para demostrar su amor por la sanidad pública universal y gratuita después de haberse presentado allí durante cien semanas, sábado tras sábado, "como la gota que horada el más duro granito".

Y una semana más la plataforma sayaguesa por la sanidad pública reiteró sus principales reivindicaciones: que los médicos vuelvan a tener consulta periódica en todos los pueblos, sea cual sea su número de cartillas; que las consultas se hagan en días y en horas conocidos por todos los vecinos; que se elimine la cita previa y que se cubran todas las plazas de médicos de la Zona Básica de Salud de Sayago.

Como siempre, se recordó también que la sanidad pública es un derecho de los españoles recogido en la Constitución de 1978. "Por ser menos personas en los pueblos no podemos tener menos derechos, no somos ciudadanos de segunda, no somos números", recordaron una semana más los sayagueses, además de mostrar su reconocimiento y respeto a los sanitarios.

La Zona de Salud de Tábara lleva dos meses sin pediatra

En Tábara también se celebró una manifestación de la asociación de esta comarca por la sanidad pública. En esta ocasión, la protesta se centró en la falta de pediatra para los niños de esta Zona Básica de Salud. "Llevamos todo el mes de junio, julio y lo que va de agosto sin pediatra, sin saber exactamente por qué", recordaron los responsables de la plataforma en la plaza de la villa, donde concluyó la marcha tras recorrer las principales calles de Tábara.

El pasado 21 de julio enviaron un escrito a la delegada territorial de Zamora, Leticia García Sánchez, solicitando una solución a la falta de pediatra y "aún no se ha dignado en contestar". También pusieron una queja ante el Procurador del Común el 31 de julio informando de la falta de pediatra en la comarca.

Otras reivindicaciones de los manifestantes de la comarca de Tábara son tener dos médicos siempre de guardia en el centro de salud, servicios de fisioterapia y geriatría, el refuerzo en pediatría, psiquiatra y psicólogo en el Centro de Salud, más profesionales de apoyo para cubrir bajas y vacaciones, y eliminar la cita previa.