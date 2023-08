Los seres humanos creamos el lenguaje para comunicarnos entre nosotros. Pero hay una parte de ese lenguaje que no tiene esa función, sino que ha sido elaborado para “entendernos” con los animales, especialmente, los domésticos, tan unidos, por muy diferentes razones, a nuestras vidas. Este otro lenguaje tiene una forma muy diferente a la de aquél. Se trata de fórmulas comunicativas muy simples, que, en algunos casos, están formadas por la mera repetición del nombre del animal de que se trate con algún añadido, como un sufijo diminutivo, o una modificación de ese nombre al estilo de los hipocorísticos.

Pero otras no son siquiera un lenguaje, sino que constituyen un protolenguaje, toda vez que carecen de las estructuras formales complejas que caracterizan a las lenguas, al tratarse de meras cadenas de sonidos sin raíz o lexema, sin desinencias o morfemas flexivos, etc. Imitan estas fórmulas las voces que emiten los propios animales, pero no son puras onomatopeyas, sino creaciones originales siguiendo su configuración fonética.

Sin más preámbulos, vamos a exponer a continuación algunas de las voces para llamar a los animales recogidas por numerosos autores en Zamora, a lo largo del siglo XX y principios del XXI, entre los que queremos destacar al filólogo alemán Fritz Krüger, uno de los primeros en recopilar este tipo de palabras en su viaje por Sanabria de 1921-1922, y, además, uno de los que más ha recogido.

PARA LLAMAR A LOS ASNOS

BOCHIS, BOCHIS: Tierra de Campos.

BUCHE, BUCHE: Sayago.

BUCHE, BOUCHE, BUCHICO: Los Valles.

BUCHI, BUCHI: Los Valles.

BUCHICA, BUCHICA (para llamar, acariciar o calmar a las burras): Los Valles.

BURRINO, BURRINO: Sayago.

PARA LLAMAR A LOS BUCHES

BIXI, BIXI: Aliste.

BUCHIS, BUCHIS: Tierra de Campos.

PARA LLAMAR A LAS CABRAS

BUITA, BUITA: Sanabria Leonesa.

BUITACÁ, BUITACÁ: Sanabria Leonesa.

BUTA, BUTA: Sanabria Leonesa.

BUTI, BUTI (a los cabritos): Sanabria Leonesa.

CHIVICA, CHIVICA (para llamar o ahuyentar a las cabras): Sanabria Leonesa, Los Valles.

CHIVINA, CHIVINA: Los Valles, Aliste, Sayago, Tierra de Campos, La Guareña.

CHIVINO, CHIVINO (a los cabritos): Sayago.

CHIVITA, CHIVITA: Tierra de Campos.

CHUCHA, CHUCHA: Los Valles.

CHUCHI, CHUCHI: Los Valles.

CHUCHINA, CHUCHINA: Los Valles.

SICA, SICA (a las cabras y ovejas): Aliste.

PARA LLAMAR A LOS CERDOS

CHINICO, CHINICO: Aliste.

CHINO, CHINO: Los Valles, Aliste, Tierra de Alba, Tierra de Campos, Tierra del Pan.

CHIQUINO, CHIQUINO: Sayago.

COCH, COCH (para llamar y conducir los cerdos a la pocilga): Sanabria Leonesa.

COCH, KX, KX, GURRO, GURRO, GURRO (para conducir los cerdos a la pocilga): Sanabria Gallegoportuguesa.

GOCHI, GOCHI: Los Valles.

GURRÍN, GURRÍN: Sanabria Gallegoportuguesa, Sanabria Leonesa, Los Valles, Aliste.

YEN, GURRÍN, GURRÍN: Sanabria Leonesa.

GURRINO, GURRINO: Sanabria Leonesa.

GURRINU, GURRINU: Aliste.

GURRU, GURRU: Aliste.

IN, IN: Los Valles.

INO, INO: Los Valles, Sayago, Tierra de Campos.

NIN, NIN: Sanabria Leonesa.

NINO, NINO: Sayago, Tierra del Pan, La Guareña.

XINU, XINU: Aliste.

PARA LLAMAR A LOS CONEJOS

SANCHIS, SANCHIS: Sayago.

Bibliografía

GONZÁLEZ FERRERO, Juan Carlos, Tesoro léxico de Zamora, inédito.