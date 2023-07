"Hay muchísimo que decir y contar sobre el mundo rural"

La localidad de Tardobispo acogerá el próximo 1 de agosto un recital de poesía, donde la localidad contará como anfitriona a la autora gallega Iria Bragado, descendiente del pueblo que se llenará de poesía por una tarde.

–¿Cómo empezó su carrera como poeta?

–Hace muchos años que estoy recitando, doce años aproximadamente, porque lo que mejor se me da es la poesía recitada. Aunque escribo hace mucho tiempo, tengo un libro publicado hace poco, se llama "Versos violentos" y está en gallego.

–¿En qué consistirá el recital de poesía abierto que podremos ver en su pueblo de origen?

–En el recital que vamos a hacer en Tardobispo lo que yo tengo pensado es animar a la gente a que recite, no recitar yo. No tengo ningún problema en recitar, pero la idea es animar a la gente a participar.

–Tardobispo es un pueblo de poesía, han organizado varios concursos de relatos y también de versos.

–El día del dictamen del concurso de poesía es el día del recital. Se ha hecho así porque como es un formato abierto, los que hayan participado en el concurso tendrán al menos un poema con el que subirse al escenario a recitar, a ver si así se animan.

–Pero este recital es para todos en realidad, no hace falta haber participado en el concurso, ¿verdad?

–Claro que no. Si alguien no tiene ninguna poesía escrita y quiere participar leyendo o recitando puede llevar a cualquier autor. De hecho he pensado también en llevar algunas poesías impresas, algo más sencillo y seleccionado por si alguien quisiera atreverse a subirse aunque no tenga nada preparado.

–Aunque la gente participe, ¿leerá alguno de sus poemas?

–El recital es para todo el mundo. Yo hago poesía social y bastante brutal que no es para todos los públicos. Tengo cosas anteriores que no son tan así, por lo que igual hay algo que pueda rescatar .

–¿De qué trata su trabajo como poeta?

–De temas sociales. Por ejemplo, este libro que he escrito, "Versos violentos", va sobre la mercantilización del cuerpo de las mujeres, la alienación y la sociedad. Es decir, habla de cómo se venden las mujeres, de cómo se alquilan. Es feminista y hay una crítica a la sociedad.

–¿Se animaría a recitar algo en gallego en esta cita en Tardobispo?

–No descarto leer algo en gallego. Normalmente, en los recitales yo a los que voy, se aceptan todas las lenguas. En uno que estuve hace poco una mujer leía en francés, otra en inglés... ¡imagínate! La verdad es que no tengo claro lo que yo voy a recitar.

–¿Por qué aceptó la idea de montar este recital en Tardobispo?

–Porque lo que busco es animar a la gente a que escriba, a que participe en este tipo de actos culturales. Y ojalá que se atrevan a alguna persona a montar este tipo de eventos en el futuro en los pueblos de Zamora.

–¿Los pueblos de Zamora tienen potencial para la cultura?

–Claro. Si alguien quiere hablar conmigo de cómo organizar este tipo de cosas en la ciudad o en los pueblos estaría encantada de colaborar para que siga habiendo este tipo de eventos por ahí. Además, Zamora, que es la ciudad de Agustín García Calvo, un grandísimo poeta y recitador, yo veo que es una ciudad con facilidad para la lírica. También creo que en los pueblos, hay muchísimo que decir y muchísimo que contar sobre el mundo rural.

–¿Qué escribiría usted sobre los pueblos?

–Sobre todas esas familias que fueron migrantes y ahora se reúnen ahí, en el pueblo. Se ve como vacaciones, pero realmente hay una parte que es volver a las raíces.