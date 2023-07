Los coches clásicos pasean por las calles de Puebla de Sanabria

La primera edición de la Quedada de coches Clásicos de Puebla Sanabria ha reunido un total de 75 vehículos históricos, una auténtica sorpresa incluso para la propia organización.

Puebla ha podido ver por su calles vehículos de marcas de mecánica pura que circularon en los años del segundo tercio del siglo pasado, o incluso antes. Se inscribieron en esta primera edición medio centenar de vehículos, pero a la invitación internacional se sumaron 35 coches del área de Braganza, como explicaba Gorka Goimendi del Estal, organizador de este evento.

Todos los modelos pasaron revista por parte del público en el aparcamiento organizado en la carretera de El Pinar donde el espacio reservado se quedó pequeño, para satisfacción de organización y espectadores.

Los diferentes modelos de las marcas veteranas de SEAT, Critroën, BMW, Mercedes, Opel, Volkswagen, Cadillac, GMC formaron el colorido y espectacular convoy que pasó por la Plaza del Mercado de El Puente arrebatando las miradas e incluso los recuerdos de los años 60 cuando estos modelos colonizaban las carreteras de la comarca.

Modelos de mecánica muy valorada como reconocía Irina Segarra, de Barcelona, aunque desciende del Páramo, colaboradora de la quedada, cuyo primer coche fue un SAAB 9000 turbo del año 87. De los modelos actuales "no me gusta ninguno. Para mí el año 2000 fue el punto de inflexión y no sabría cuál elegir si ahora se me rompe el mío, un BMW" dice esta mujer que con solo 9 años comenzó a ayudar y a aprender a arreglar coches con su padre y hasta ahora. Es colaboradora de este primer encuentro y señala que "llevo toda la vida entre herramientas".

También se han compartido vivencias especiales, como la de un matrimonio de Villanueva de Valrojo, Jesús Ferrero y Dolores Casado, que relataban su aventura con uno de los primeros modelos de Citroën a gasoil, con el que llegaron desde París porque su propietario trabajaba en la empresa y adquirió el vehículo. Jesús Ferrero fue a Justel a hacer una obra y allí se encaprichó del coche que se quedaba todos los años en Justel. Hasta que su propietario decidió venderlo y no fue muy lejos a encontrar al comprador.