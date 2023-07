Una sonrisa del Sáhara en Sanabria

La pequeña Fatma Salka de 8 años es una de las niñas saharauis que pasará mes y medio en Sanabria, dentro del programa Vacaciones en Paz. Este programa de acogida de las familias voluntarias ha permitido que estos niños puedan veranear en Zamora un año más.

Una sonrisa que ha viajado desde los campamentos de refugiados del norte de África hasta Puebla de Sanabria gracias a un familiar de Teresa del Estal que se enteró por las noticias que faltaban familias de acogida. Para Fatma, una de las niñas de una familia de 5 hermanos, son sus primeras vacaciones y su primer viaje a España.

"Es una niña buenísima, muy dulce y siempre está sonriendo" resume Teresa en estos primeros cinco días de su estancia. Prácticamente toda la familias, abuelas incluidas, van a compartir esta experiencia enriquecedora para ambas partes.

Tras la paralización del programa de Vacaciones en Paz por la pandemia, cuando se ha retomado esta iniciativa faltaban familias para recibir a estos niños. La pandemia retrajo el número de familias que había prestado su solidaridad y había que sumar nuevas familias.

La familia de Teresa es una de estos nuevos hogares que abre sus puertas y que facilita unas vacaciones "alejadas del clima del desierto" y que supervisan su salud con visitas al médico, al dentista, y una alimentación "diferente". Fatma y Teresa fueron a comprar juntas al mercado y la pequeña fue señalando los alimentos que conocía y que le gustan. Pescado, pollo, yogurt. Visitar el castillo de Puebla y ver el río son dos de las vistas que ha realizado en este corto espacio de tiempo.

La pequeña no habla español, otro de los aprendizajes será la lengua, pero han improvisado un lenguaje de gestos para saber si le gusta o no y domina algunas palabras. Teresa también recibió un dosier con toda la información y un pequeño vocabulario en la lengua saharaui. Sin duda el aprendizaje mutuo aumentará cuando comparta vivencias con Carolina, la hija de su madre de acogida, que está de campamento pero que regresará pronto. Es una niña que tiene autonomía y se ha adaptado muy bien al hogar "no ha extrañado nada" dice con satisfacción la "mamá" española que tenía esta preocupación.

Las familias saharaui y sanabresa se mantienen en contacto vía teléfono móvil y por WhatsApp, los padres sí tienen conocimiento de la lengua. Y a lo largo de su estancia las familias de acogida se reunirán para mantener el contacto entre estos niños. Organizar horarios y sumar a toda la familia para el cuidado de la pequeña es el ajuste de esta familia de acogida de Puebla hasta finalizar las vacaciones.

"Ayudar, colaborar, ser solidarios y vivir una experiencia que es enriquecedora" son valores que destaca la familia de acogida ahora que Fatma está con ellos. Hasta los 12 años estos niños podrán participar en el programa de Vacaciones en Paz. Teresa espera que otras familias de la comarca se animen a abrir las puertas de sus casas a estos niños, ya que en años anteriores hubo familias sanabresas que participaron de este programa de acogida veraniega.