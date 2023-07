Sayagua realiza nuevos análisis del agua por el exceso de plaguicidas en Salamanca

La calificación de agua "no apta" para el consumo confirmada por la Mancomunidad Cabeza de Horno, de Salamanca, que realiza la captación del embalse de Almendra a unos 30 metros de donde lo hace la Mancomunidad Sayagua, ha puesto en alerta a los pueblos sayagueses.

Ayer la Plataforma por la Sanidad Pública en Sayago ponía voz a la inquietud ciudadana y ha solicitado a la Mancomunidad Sayagua y al Servicio de Sanidad de Zamora "que tomen muestras de nuevo y revisen los parámetros escrupulosamente, por el riesgo para nuestra salud que supondrían elevados niveles de estas sustancias con efectos cancerígenos".

La concentración número 98 por una "sanidad digna" otorgó por una vez más protagonismo a otro servicio básico, como es el agua, recordando el origen de la declaración "No apta para el consumo humano" por parte de la Mancomunidad salmantina. "El motivo es el elevado nivel de plaguicidas de origen agropecuario que han encontrado en los análisis del agua periódicos que realizan".

La Plataforma apuntó en la concentración a las puertas del Centro de Salud de Bermillo que "la última toma de muestras grabada en la página web del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo (SINAC) es del 4 de julio de 2023 en Bermillo de Sayago y el resultado es “agua apta para el consumo”. Es una toma de muestras periódica y no aparecen datos sobre parámetros como los residuos de plaguicidas". La diferencia entre la aptitud para el consumo en Sayago y la no aptitud en Cabeza del Horno "puede encontrarse en el sistema de potabilización utilizado" precisan.

Teniendo en cuenta que el 12 de enero de 2023 entró en vigor una nueva norma legal que establece los criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro, más restrictiva, la Plataforma reclama "transparencia y que se revisen los parámetros escrupulosamente".

La concejala del PSOE, Cristina Zelich, ha solicitado a la Alcaldesa de Bermillo "que exija a la Mancomunidad los resultados completos del último análisis del agua y cerciorarse así de que no sufrimos el mismo problema de contaminación por pesticidas (que en la provincia de Salamanca). Mientras tanto, sugiero que, por precaución, se aconseje a la población no beber ni cocinar con el agua del grifo".

En relación con las noticias que han llegado de las comarcas de Vitigudino, Ledesma y Campo Charro, donde a día de hoy se mantiene la recomendación de no consumir el agua del grifo, el Ayuntamiento de Fermoselle ha emitido un bando donde afirma que "no le consta comunicación que alerte sobre los resultados de las analíticas periódicas". Refiere los parámetros que han suscitado la declaración de agua "no apta" en Boca de Horno.

Este Ayuntamiento, como otros de la comarca, están a la espera de la comunicación de Sayagua sobre las últimas analíticas, realizadas tras los resultados de Salamanca.