Luto en la comunidad del Corazón de María de Gijón por el fallecimiento a los 81 años del zamorano José Blanco Sanabria, quien fuera párroco del Codema entre 2007 y 2013. El agravamiento de su enfermedad motivó su traslado desde Oviedo hasta León, donde murió en la mañana de ayer. Anteriormente estaba en la comunidad asistencial y de enfermería que los Misioneros Claretianos poseen en la ciudad leonesa.

«Tenía un muy buen carácter, era sociable, cariñoso, cercano y un hombre bondadoso», aseguraba ayer Simón Cortina, director del colegio Corazón de María, que destacó que Blanco siempre «se preocupaba por los demás». Cortina, que también elogió el talante «conciliador» de José Blanco, ensalzó el sentido del humor del antiguo párroco. «Daba siempre el toque de humor para destensionar las cosas», comentó. Blanco colaboraba en actividades pastorales del centro y era el responsable del campamento de primaria en Valdepiélago (León).

Nacido en 1942 en Valer de Aliste, en Zamora, realizó su primera profesión religiosa en 1961 y se ordenó sacerdote en 1969. Ejerció como profesor en la propia Zamora, mientras que desarrolló su vocación misionera en el noroeste peninsular. En el ámbito regional, fue párroco del Corazón de María de Oviedo de 1986 a 1995. Y tras un periplo en su Zamora natal, sus superiores le destinaron a Gijón, donde permaneció durante nueve años, de 2004 a 2013.

"Era alguien entrañable que se hacía querer"

Concluida su etapa en la ciudad, regresó a Oviedo, donde estuvo como párroco hasta el año 2020, momento en el que una enfermedad le apartó de sus funciones parroquiales. No obstante, continuó en la comunidad claretiana y colaborando pastoralmente en la iglesia. «Cuando venía a Gijón, la gente se le acercaba y le saludaba. Muchos profesores y familias preguntaban por él», cuenta Simón Cortina sobre José Blanco, al que conocían como «Pepe». «Era alguien entrañable que se hacía querer», zanjó Cortina.

Quien tuvo una estrecha relación personal con Blanco fue Germán Padín, vicario parroquial del Corazón de María. Vivió tres años con él en el colegio del Codema en Zamora. «Como persona no hay palabras, era impresionante. Nunca le escuché una palabra más alta que la otra», apuntó Padín, que rememoraba varias anécdotas compartidas con Blanco, como cuando le «enseñaba» a conducir. Al igual que Cortina, Padín no dudó en reivindicar el sentido del humor que caracterizaba a «Pepe». «Aun con su enfermedad, no paraba de hacer chistes», señaló. De hecho, empezó a comunicarse a través de una libreta dada la operación de garganta a la que fue sometido. «Siempre la llevaba consigo», sostuvo el vicario parroquial, para el que la pérdida de José Blanco es «un palo duro» para Gijón y Oviedo.

El funeral de José Blanco Sanabria tendrá lugar en la capilla de la Casa de Ejercicios de los Claretianos, en León, hoy a las 17.30 horas. Asimismo, en unos días se celebrará una eucaristía de acción de gracias en su memoria en la parroquia del Corazón de María.